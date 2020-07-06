皮膚過敏症狀在現今社會，特別是台北盆地，幾乎很難問到一個人完全沒有這方面困擾的。示意圖／Pixabay

皮膚過敏症狀在現今社會，特別是台北盆地，幾乎很難問到一個人完全沒有這方面困擾的。

在診間，很多人曾經對我反映，他過去沒有皮膚過敏症狀，自從某個時間點開始出現症狀，多半是夜間睡覺時特別明顯，但是這些皮膚起一粒粒或一片片紅疹的症狀，常常在白天比較不明顯。

為什麼以前沒有皮膚過敏，現在卻突然出現這個問題，其實根本原因在於免疫系統的改變。四、五十年前的台灣社會，和現在的社會環境，有了很大的轉變，雖然台灣南、北、中產業發展各不相同，但整體而言，環境的確變乾淨許多，寄生蟲感染的病人幾乎快要看不到，但是過敏症狀的病人，尤其是皮膚過敏，越來越多，並且一旦發生過，其發作頻率似乎就會越來越頻繁、一點點風吹草動就會發作。

免疫系統是很奇妙的，它永遠都在運作，細胞彼此間的反應會自己尋找出路，簡單說，過敏反應是免疫系統沒事找事，既然寄生蟲變少了，它就對塵蟎、濕度、冷熱、震動……做出反應，而且還容易受到情緒、壓力、睡眠情況等因素影響。

在風濕科，經常看見自體免疫疾病患者同時合併有皮膚過敏表現。原因是有些自體免疫疾病，在研究中發現，跟過敏反應的免疫方向一致，例如甲狀腺亢進、紅斑性狼瘡、乾燥症、乾癬……患有這類疾病的人常常也容易有長期過敏問題，甚至過敏性氣喘。有時候長期使用特定藥物也會造成過敏反應不容易用藥物控制症狀，例如期用抗組織胺或類固醇的人，皮膚症狀對治療效果就會比較不明顯，因為身體已經習慣藥物作用了。

所以，除非不得已，不然類固醇長期使用，若出現過敏症狀時，確實會降低後續治療反應，導致病人對治療結果不滿意，可以嘗試用其他免疫抑制劑取代類固醇，皮膚症狀用局部藥膏治療，或許也是可以考慮的方向之一。

飲食方面，很多人遇到過敏問題反覆發生，會開始尋找資料，網路文章、報章雜誌、電視節目，然後幾乎是令人敬佩的、嚴格的限制自己的飲食，最常聽到的做法是完全不碰蛋類和海鮮，例如螃蟹、蝦子、魚，有些人連香菇、金針菇也不敢吃，這樣下去，不僅過敏症狀不會改善，恐怕連營養都無法達到均衡。站在免疫科醫師的專業立場，我會確認病人過去有沒有對哪一類食物有很明顯的過敏反應，因為食物引發的過敏反應，幾乎發生在十分鐘到四個鐘頭內，速度快、反應明顯，經常伴隨眼皮或嘴唇腫脹，有些人孩提時食物過敏，甚至會引發呼吸道緊縮、喘不過氣要送醫急救。

在我的門診，不會經常幫病人做過敏原篩檢，因為研究指出絕大數的皮膚過敏反應，檢驗出過敏原，對病人的治療和預後沒有太大的益處，更何況還有很多環境因素、身體心理狀況是無法抽血檢驗的，所以，回歸到病人皮膚症狀的治療，保持生活作息正常，飲食均衡，有正常的社交互動，才是最重要的。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台