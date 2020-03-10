武漢肺炎延燒肆虐，世界各國聞「中」色變！WHO還呼籲美其名為COVID-19，卻被網友笑成為「China Output Virus in December 2019」。

曾在抗SARS期間擔任南部高高屏總指揮的陳永興上周日邀陳順勝在微微笑廣播網-「聽醫生講看覓」與談從SARS到武肺COVID-1。陳順勝說，新型冠狀病毒，從SARS到COVID-19，後者其實更精準應稱為武漢肺炎病毒引起的「嚴重特殊傳染性肺炎」。

陳順勝在與談中也以其在1998年在擔任台杏文教基金會董事長期間，曾在衛生局台灣醫療史料文物館整理出資料顯示台灣傳染病如瘧疾、霍亂、鼠疫、天花..等都是從中國所傳，特別是亂世，中國一發生傳染病台灣跟著受害。他並舉過去曾在台灣肆虐發生的痲瘋病，原住民並沒這個病，完全從中國如廈門所傳…..

世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞上月11日表示，世衛決定將去年十二月在中國大陸首度確認的冠狀病毒疾病正式命名為「COVID-19」，並呼籲各國將此疾病視為「頭號公敵」，因為對全球的威脅可能更甚於恐怖主義。甫從以色列、約旦與土耳其返台的陳永興說：「他們此行有團員戴著口罩被外國當地人詢問是否是中國人？他們回答是台灣人後，外國人都舉起大拇指比讚！」 陳永興指應付傳染病台灣從清朝瘴氣橫行到西方醫學傳入開始撲滅傳染病，日治時代咱台灣相較中國醫療對傳染病的控制已做的很好。所以咱台灣有很多公衛專家或醫療人才過去在世衛扮演積極角色。退出聯合國是政治因素，咱雖不在在世衛，但咱對抗傳染病的經驗已有幾百年歷史，所以咱不用太驚恐，咱對咱醫療有信心。他相信咱醫療與公衛人才的培養在世界可說名列前茅。過去抗SARS的經驗，台灣這次對抗武肺至今表現也引起眾多國家注意到台灣防疫的表現值得各國學習。

陳順勝指東南亞曾受SARS「洗禮」的國家警覺性較高，知道防範。他的感想是SARS從中國傳出後全世界關注的是越南，但越南醫療尚未能獨立自主，所幸義大利醫師歐巴尼在越南發現SARS但他卻也染病身亡，越南最早脫離疫情，因為要求隔離與開放空間。此次日韓相較有過SARS經驗的東南亞國家而言，日韓這次深受武漢肺炎如同過去SARS的重傷。而在上次抗SARS防疫的國家中，這次防範武肺的表現特別台灣是模範生。他認為台灣上次SARS的經驗，有深切的反省與改變，這是咱台灣人驕傲的所在。

陳順勝上次的經驗咱知道醫療要給患者安全環境，所以整個醫療系統改變、評鑑改變重視感染控制….。陳順勝認為中央與地方的表現符合現代化的要求就是「透明、速度與參與」讓所有專家與民眾都能參與…。

陳順勝並以上次抗SARS扁朝時，涂醒哲是衛生署長，陳健仁人負責流病，蘇益仁負責實驗室診斷，邱義仁負責行政與政策規劃，上次陳時中是擔任副署長，所以有上次留下的經驗。

陳永興指這次行政系統有經驗外，感染管控專家如張上淳上次也歷經SARS經驗，對傳染病已有自信處理而不會慌亂知道如何處理。另外國媒體也報導台灣防疫如統一指揮系統、建立發言人制度、每日公布疫情，再如資源調度、口罩供應與禁止出口速度很快。

※附註：(陳順勝臉書)

聽醫生講看覓談武漢肺炎

今天早上十點到微微笑廣播網-「聽醫生講看覓」上陳永興醫師主持的節目談武漢肺炎，我們像聊天一樣繞著新型冠狀病毒，從SARS到COVID-19，後者其實更精準應稱為武漢肺炎病毒引起的「嚴重特殊傳染性肺炎」。

衛生福利部在2020年 1 月 15 日公告「嚴重特殊傳染性肺炎」為第五類法定傳染病。2019年12月以來，中國湖北省武漢市展開呼吸道疾病及相關疾病監測，發現不明原因病毒性肺炎病例。個案臨床表現主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸部X光片呈雙肺浸潤性病灶。

2020年1月9日台灣接獲通知，病原體初步判定為新型冠狀病毒，已完成病毒全長基因定序，電子顯微鏡下亦呈典型冠狀病毒型態，該病毒不同於以往發現的人類冠狀病毒。冠狀病毒(CoV)為一群有外套膜之RNA病毒，外表為圓形，在電子顯微鏡下可看到類似皇冠的突起因此得名。除已知會感染人類的七種冠狀病毒以外，其他的動物宿主包括蝙蝠、豬、牛、火雞、貓、狗、雪貂等。並有零星的跨物種傳播報告。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，台灣3月8日沒有新增COVID-19（武漢肺炎）確診個案，目前累計45例確診，分別為25例本土病例及20例境外移入。其中1人死亡，已有15名案例康復出院。根據Johns Hopkins CSSE、疾管署COVID-19武漢肺炎疫情即時脈動，在3/7 23:3PM資料全球確診數102,472，全球死亡數3,491，台灣確診數：45。

冠狀病毒(CoV)為一群有外套膜之RNA病毒，外表為圓形，在電子顯微鏡下可看到類似皇冠的突起因此得名。可再細分為四個屬：alpha, beta, gamma, and delta。已知會感染人類的冠狀病毒包括alpha CoV的HCoV-229E , HCoV-NL63以及beta CoV的HCoV-HKU1, HCoV-OC43, MERS-CoV, SARS-CoV, 和最新發現的2019-nCoV。冠狀病毒是造成人類與動物疾病的重要病原體。

傳播途徑，大部分的人類冠狀病毒以直接接觸帶有病毒的分泌物或飛沫傳染為主。有部分動物的冠狀病毒會讓動物出現腹瀉症狀，可以在糞便當中找到病毒，可能藉此造成病毒傳播。

臨床表現與嚴重程度，人類感染冠狀病毒以呼吸道症狀為主，包括鼻塞、流鼻水、咳嗽、發燒等一般上呼吸道感染症狀。另外也有少部分會出現較嚴重的呼吸道疾病，如肺炎等。一般人類感染冠狀病毒以五歲以下兒童為主，但也有成年人與老年人罹患肺炎的報告，或使得原先的慢性阻塞性肺病之病情加重。偶有死亡個案但比例甚低。MERS-CoV與SARS-CoV的臨床表現則比一般人類冠狀病毒嚴重許多。如SARS的個案有兩成需要加護病房治療，致死率約一成。

動物感染冠狀病毒會有腹瀉等腸胃道症狀，故研究者也懷疑人類感染冠狀病毒可能有類似症狀。但目前都未能獲得證實。

另外有零星報告指出，部分的冠狀病毒可以感染神經細胞，故可能造成神經系統疾病如腦炎等。也有一份報告指出冠狀病毒感染和川崎症可能相關，但未能獲得證實。

診斷與治療，冠狀病毒不容易以組織培養方式分離出來。PCR 為人類冠狀病毒之檢驗首選，且可研究其流行病學與病毒演化。也可採行免疫螢光抗原染色法。目前所有的冠狀病毒並無特定推薦的治療方式，多為採用支持性療法。SARS流行期間曾有許多抗病毒藥物被使用來治療病患，但其效果均未被確認。

預防方式，目前未有疫苗可用來預防冠狀病毒感染。建議的預防措施與其他呼吸道感染相同，包括勤洗手、妥善處理口鼻分泌物等等。應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。