針對「陳啟川家族南和興案」高市議員林于凱說：將提案成立議會專案調查小組。網路社群一片掌聲！有網友說：面對財大氣粗有錢有勢的陳啟川家族，有此膽識，看見高雄戰神的身影….

陳啟川家族掌控高醫一甲子，從黨國時期創造其捐地11甲的神話。當購地的官方資料出爐，事實已很明顯，早該攤在陽光下，就讓證據在議會去「說話」…

前高市長陳啟川，也是南和興董事長，陳啟川家族，被指利用南和興公司未上市股票（加以變造）轉移股權，販賣大量高雄土地給於外商地產公司。倒底是港資或中資?陳啟川家族不說明，外人也無從所悉。

前國稅局簡任稽核黃坤光2日在高市議員林于凱主持下，於高雄市議會舉行《捍衛租稅正義 保衛納稅人權》新書發表會，以出書具明的方式公開舉發高雄市前市長陳啟川家族南和興案事涉不法。

與會的李慶榮律師比較南和興案與黃任中案，他認為兩者出售都是未上市股票，但黃任中遭到判刑及追繳逃漏稅；反觀南和興案的稅，倒底是怎麼認定的?相較黃任中案的稅率核定，從中看見極大差別與極度不公。

李慶榮律師也是高市府國家賠償委員會委員，他指南和興案與黃任中案，兩者都是「出售未上市股票」眾所皆知過去證劵交易不包括非上市股票，如果追繳黃任中案是正確的話，那南和興案應該也是要這樣做。結果稅捐處竟然全部核定是證劵交易所得。他進一步指出，事實上，法律以明定是財產交易所得。

「黃任中案被認定是營利所得，南和興案卻被認定是證劵交易所得」李慶榮，對比南和興與黃任中，看見對黃任中極端不公平。他強調，必須矯正。因為稅務應該平等不應該讓特定人士享有特權，這樣才符合租稅法律主義與大法官會議420條、536條、565條與693條所解釋的租稅法律主義與實質課稅原則，這樣才能符合公平正義。

陳啟川是蔣介石拔擢的高市長，南和興(產)也是他領導的公司，雖然黨國已遠，但「啟川家族」有錢有勢隨政權更迭，騎牆派總是西瓜偎大邊，少有人敢「捋虎鬚」或說「攖其鋒」

林于凱說，南和興案和高雄財政收入直接相關，並且並且高市國稅局的認知與解讀導致…；再方面涉及到外資買賣台灣土地、利用稅制不當得利，可說茲事體大。為此，他將提案成立議會專案調查小組。

台灣已進入民主公開透明的時代，在議會讓證據說話，釐清真相，顯現民主台灣的價值，這應該是所有議員的權力與對人民的義務，惟也可從中檢視哪些議員要做阻擋的「逆流」。