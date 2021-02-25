國總統拜登提名為美國首要情報機構負責人的威廉·伯恩斯（William Burns）說：「與中國競爭將是今後幾十年裡美國國家安全的關鍵。」圖／擷自維基百科，公有領域

美國總統拜登提名為美國首要情報機構負責人的威廉·伯恩斯（William Burns）星期三（2月24日）對議員們說，美國必須訓練自己的間諜和情報分析師應對不斷加大的中國威脅。他將來自北京的競爭稱為「我們面臨的最大地緣政治考驗」。

被拜登總統提名為中央情報局局長的伯恩斯是職業外交官出身，做過大使，曾在俄羅斯和中東擔任過職務。在參議院情報委員會對他的提名舉行的確認聽證會上，他與議員們分享了他直言不諱的評估。他進一步警告說，與北京的新時代大國競爭可能是美國歷史上前所未有的。

伯恩斯說：「與中國競爭將是今後幾十年裡我們國家安全的關鍵。」他把中國領導層形容為既是對抗性又是掠奪性的。

「習近平的中國過去六七年來的演變已經成為一個非常尖銳的令人驚醒的警告，」他補充說。「我認為，那種咄咄逼人、不加掩飾的雄心和強勢已經非常清楚地表明了我們所面臨的對抗和競爭本質。」

如果得到確認，64歲的伯恩斯將是第一位領導中情局的職業外交官。他對議員們說，他在美國國務院與情報機構共事的經歷教會他珍惜情報員和分析師所作工作的價值。

「以坦誠正直的方式提供的好情報是製定明智政策的關鍵基礎，」他說。這番話是回應對前總統特朗普時期某些情報被政治化以支持行政當局政治目標的擔心。

「情報工作一旦開始，政治必須止步，」伯恩斯說。他保證回歸「對權勢說真相」的信條。

伯恩斯還說，拜登「說過他希望中情局對他直接了當，而我保證會這樣做，並且捍衛那些也這樣做的人。」

也有議員對伯恩斯擔任卡內基國際和平基金會主席一事提出了問題。這家總部在華盛頓的智庫參加了中美交流基金會，而且與北京的清華大學有關聯。

伯恩斯說，他擔任主席時繼承了與這個交換項目的關係，但他很快就將其終止，因為他對中國的影響力感到擔憂，與此同時，他尋求確保卡內基與清華大學的關係不會妨礙該智庫從事獨立工作。