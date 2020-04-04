歷史上，中國的道統即便遭遇劫難，也不會斷絕在中國鄉野文化文明之中。五胡亂華，宋明失國，雖然亂了中國，甚至亡了中國，但是正因為「道失，問於野」，也就是「野之尚存」，所以「道之不失」，進而還能夠用中國的道統文化，最終地同化了外來的侵略者和顛覆者，甚至使他們成了我們民族的一部分。而「地主在農村興辦教育，興辦公益慈善事業，和調解糾紛，主持公道」，恰恰是「道失，問於野」的前提。民國的道統、國統、法統，和兼濟中國傳統文化和外來進步文明的民國文化，又恰恰是通過他們才在「舊中國」農村社會日漸興起和逐漸普及的。當然這就更是中共非鋤之而不甘的了。其結果，自然是中國傳統文化和民國文化之根被中共一刀截斷。從此之後，大陸的「中華民族」還是中華民族嗎？

所以，中共土改一旦殺害了數百萬地主鄉紳，就改變了中國傳統社會和民國進步社會的本相。用作者的話來說，就是：土改破壞了中國鄉村的和諧，使殘暴和血腥在中國鄉村大行其道；土改改變了農村貧富價值觀——以窮為榮，以富為惡；土改把不勞而獲、搶劫瓜分別人財物的土匪行為，當作反剝削反壓迫的革命行動；土改建立了惡質的鄉村政權；土改摧毀了鄉村莊園的文化藝術……。

由此可知，中共的「破四舊」絕不是從「文革」開始的，而是從「殺人土改」時開始的，是從中國最廣大的農村社會開始的。作者在書中所記述的川東農村幾大地主「莊園」的被徹底毀滅，實際上就是中國文化在廣大鄉村的被消滅，是「道失，問於野」的真正毀棄。

手段之三，就是篡改和摧毀中國的歷史。中共本著馬列教義，以所謂封建社會乃是人類歷史發展的一個「必然歷史階段」為由，將秦後二千餘年的中國歷史一概指斥為「萬惡的封建社會」，所以，他們才要和整個中國以往的歷史作最徹底的決裂和否定，並把1949年之前稱作「萬惡的舊社會」。

如此汙衊自己民族的歷史，毀棄自己民族的文化，侮辱中國人民「走向共和」的艱難歷程，將一部五千年的中國歷史當作為「馬列教義」作證的一部反面教材，這不僅是對我們整個民族及其歷史的侮辱，也是對我們幾代大陸人長達近七十年的反動「洗腦」。

可貴的是，本書作者在《血紅的土地——從土地革命到土地改革到土地財政》一文中，從感性和理性兩個方面，將中共對中國歷史的公然篡改進行了批判。作者尤其針對中共將殺人越貨的暴力土改，當作是「為了消滅中國幾千年的封建社會基礎」予以了徹底的否定。他用自己對中共土改的研究成果，證明瞭中國的地主和農民的關係根本就不是「封建的對立關係」。同時，作者還藉用其他歷史學者的研究，從中國封建社會和歐洲封建社會的對比上，進一步證明中共移植馬克思關於「封建社會」教義的可笑。我對此不僅十分贊成，而且相當讚賞。

我還想稍稍說一說的是：在人類的歷史上，從來就不存在一個「獨立的封建制度和封建社會」，更沒有存在過一個「整齊劃一的世界封建社會」。所謂「封建社會」這個不完整的政治歷史概念，在中國不過是「君主制度和君主社會」在其第一大歷史階段（即「大周朝」）因施行「封候建國」而出現，它完整的名稱應是「君主封建社會」。因為，若無「君封」，何以「建國」？封者為誰？周天子也！建者為誰？諸侯也！在秦以後，也就是在秦始皇「廢封建，置郡縣「，即廢了大周朝君主制度下的封建貴族政治和封建等級政治之後，中國的君主社會就進入了他的第二大歷史階段，即：「君主集權制度和君主集權社會」。所以，馬列子孫們指罵秦以後的二千餘年仍然是「萬惡的封建社會」，實在是背祖忘宗，甘為馬列思想的奴才。

至於中世紀的歐洲社會，則不論稱之為「封建」社會也好，「封領」社會也好，就不能一概而論了。因為整個歐洲中世紀社會狀態的複雜性，不是用「封建或封領」幾個字可以概括得了的。馬克思的錯誤，不僅是「以偏概全」——相信地中海沿岸的歷史就是整個世界的歷史；而且是「以點帶面」——甚至將他不承認的「德意志祖國」的歷史，也當作了整個世界的歷史。

但是，馬克思的「社會發展階段理論」，卻成了「共產教」的著名教義，不僅被血腥地實踐在俄國，而且被俄人通過中共之手更加血腥地實踐在中國，為此不知枉殺了多少無辜的中華兒女和中國地主，尤不知扭曲了多少中國知識者的人格和靈魂。

2003至2005年間，我在美國和英國的一些名校系列講演「驅除馬列，恢復中華民族的民族精神」時，也講到了上述的內容。至今仍然不能讓我忘懷的，是每當我講到「要做中華兒女，不做馬列子孫」之時，都像是戳通了一層窗戶紙那樣，引發了在座中國留學生們真正的「民族之情和民族之恨」。當年講堂上年輕人眼睛裡那滿含著激情的清澈之淚，我終生不會忘卻。

今日回顧往事，只能使我迫切地感覺到，是時候了，是到了我們敞開「驅除馬列，恢復中華」之「民族解放情懷」的時候了！我想這也是《血紅的土地》這本書的另一個重大意義所在。因為，正是這本書告訴我們，今天我們所面臨的「民族危機」，是一場中國歷史上從未遭遇過的危機。因為，中共自「清匪反霸、土改、鎮反」開始的一連串對大陸人民的大屠殺、大迫害和大整肅，無非是「西方共產教」規定的對「革命對象」的屠殺、迫害和整肅；反對或不信仰馬列教者，也要被整肅、迫害和殺害。究其本質，就是對中國人的「宗教屠殺」和對中華民族的「民族鎮壓」！由此所造成的最惡劣後果，就是馬列文化之「奪我魂魄」已經成為極其痛苦的歷史和現實，並且早已使我們「族已非族」、「國已非國」，使大多數大陸人被「自絕」在中華文化的文明花苑之外，從而成為馬列文化可憐的和驚恐的傳承者及應聲蟲。

四，哭罷血土寫血書，蜀人何以得譚君？

書已讀了，淚亦流了，此刻該說一說譚君了。

譚松教授，是我的新知，也是我神交已久的「舊知」。多年前，我已經知道他主編了《抗戰陪都》專集；參與了廣受歡迎的紀錄片《重慶大轟炸》的採訪工作；他還寫過一本為右派鳴冤的書《長壽湖》，也是血淚史。其他的著作，我雖然讀得很少，卻知道他著述良多。

可是，他的這些採訪和寫作，註定不會為中共當局所容。他不僅一次又次失去工作，而且還被抄家、抓捕。他不僅在文章裡，更在大學的講堂上說領導中國人抗戰的「中心」在重慶，而不是延安；說反右運動是對中國知識分子的精神獨立和思想自由的大屠殺；說土改殺地主鄉紳就是屠殺中國農村的精英，是毀滅我們傳統的政治和文化；特別是他一再在課堂上展示29年前那場天安門大屠殺，讓年輕的大學生們瞭解歷史真相；更有甚者，他竟敢在被關押後的「取保候審」期間，開始調查採寫中共的土改真相……。

譚松何以如此？為什麼當今中國那許多甘心於「民主自困」的知識分子們，竟都不敢如此，甚至「不屑如此」呢？

那是因為譚松心中滿盛著「天下『苦共』久矣」的良知，胸中滿懷著一個「敢於直面人生」者的正義之情。他還天生就是一個有勇氣的人，有著敢於「為民伐罪」的「英雄心性」和「匹夫之責」——這在當代中國的知識人中也真是「鳳毛麟角「。但他卻是一個「官二代」，他的父母都是「老革命」，他父親曾是中共重慶市委的宣傳部副部長，做的就是要管他兒子這類人腦袋的事情。然而，他的兒子居然成了四川大地屈指可數的著名異議人士，也就是反共人士。

譚松教授的這種真德行，使我聯想到了七十多年前重慶某些國民黨達官貴人的兒女們。當然，那時他們要比今日的譚松年輕許多，但是，除卻他們在當年所表現出來的幼稚、單純和容易受騙——特別是容易受共產黨和共產主義的騙之外，他們在奔向「錯誤道路」時所表現出來的那種「正直，勇敢和英雄心性」，同樣是值得嘉許的。因為他們是真地背叛了「家門」，投入到「共產革命」中去了，而這個「革命」還是蓄意要顛覆「屬於他們的天下」的。此後，他們非但不怕坐牢，甚至為共產黨奪權打天下立下了難以磨滅的「歷史功勳」，比如陳佈雷和傅作義等人的「逆女」們。（可他們最終也被共產黨清除了，他們是否悔悟，不得而知。）

我說這些話，不是要拿現在的譚松和過去的他們相比。要知道，他們走的是錯路，譚先生走的是正路；他們是受騙，譚先生則是自覺；他們是因為無知而錯識迷途，譚先生則是在感同身受和苦思苦索之後，才走上正義之途的真正民主戰士。可問題本不在這裡，而在於：在國民黨「反動統治下」，奈何「進步青年」竟有那麼多？而今天，在共產黨的「血腥統治」下，奈何「進步的知識者」居然這樣少？從中共權貴的紅漆大門裡面晃蕩出來的，怎麼盡是些「中共血腥統治的接班人」呢？怎麼數來數去，也就是譚松，羅點點和他的一個哥哥——或許還有幾個我們不知道的吧。但是，他們和譚松先生還是不一樣的。因為譚松先生是對共產主義，共產黨和共產黨政權的徹底背叛，是對自由和民主的堅定追求，更是與1949年後中國千千萬萬受難者心心相連的。其他的，大約還都是理性上有了一些覺醒，而感情上怕還是斷絕不了的。

換言之，用共產黨的一種說法來講，在「官二代」譚先生身上，體現了深深的和堅定不移的「人民性」；用我的話來說，就是「民主性」。他是為人民而背叛了共產黨，更為民主而背叛了專制。而在其他也有了些覺醒的「紅二代」、 「官二代」身上，那最後一道背叛的門檻，是否能夠跨得過去，恐怕還是一個大大的問號。如果有許多的「紅二代」對我的話不以為然，不服氣，那就請你們看看與你們「同門」而出的譚松君。在這個眼看著「大變革」就要來臨的「革命時代」，你們是否也能和譚君一樣，勇敢地跨出那道標誌著最後背叛的門檻，走向民間，走向人民，走向真正的民主革命? 你們是否也能和譚先生，也和我們一道，去掀翻你們曾「棲身享樂」的專制大廈，去共同迎接我們民族的明天?如此，你們將一樣功不可沒。我以為，譚先生就是你們真正的「民主表率」。

其實，在任何時代，像譚君這樣的勇士、鬥士，都是不可多得的。但是，一旦有了一個，幾個，或整整一個隊伍參加了進來，那麼，我們民族和人民離他們真正獲得解放的日子，就不遠了。譚君將自己的心緊貼在川東的土地上，不，是我中華民族的整個大地上，將千千萬萬無辜地主的鮮血凝就的「血化石」緊緊抱在胸前，更用自己的情和淚將他們描畫出來，端到世人的眼前，讓他們看到昨日的「汪汪鮮血」和今日的「應有抱負」，這該是何等難得的「志業」。所以，我才會說：在譚君，雖是「哭罷血土寫血書」；但在蜀人，特別是川東的地主冤魂們，一定已在涕泗橫流地感慨著：「蜀人何以得譚君」了……

譚君難得。（2018年9月27日於華盛頓鄉下）