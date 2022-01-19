訂閱制模式因為Netflix、Disney+以及Spotify這些影音服務而為人眾所周知，在日本則有不一樣的變化。訂閱制就是每月繳交固定金額，就能享受各式各樣服務的商業模式。近年日本許多連鎖餐廳開始導入「訂閱制服務」，因為餐飲業的獲利關鍵因素有幾項，包含「客單價」、「來客數」、「翻桌率」。通過訂閱制模式吸引顧客上門，再提供加值服務，來強化顧客的客單價與回購率。

日本拉麵店、燒肉店、居酒屋紛紛開始採用訂閱制

日本東京有16間分店的野郎拉麵店的訂閱制方案，消費者只要每月支付8600日元，每天可以從三種限定商品中，選擇一款自己想要的拉麵。其中，招牌商品是豚骨拉麵780日元，乾拌拉麵830 日元，味噌拉麵880日元。成功吸引不少男性消費者與學生成為野郎拉麵的忠實會員。另外，像是居酒屋每個月4,000日圓就能喝到飽，燒肉連鎖店每個月1萬1,000日圓燒肉可以吃到飽。訂閱制模式獲得燒肉店青睞，是因為消費者不會每天上門光臨燒肉餐廳，在保有老客戶的基礎上，持續開發新客成了燒肉店每天都會面臨的問題。所以每月1萬1,000日圓燒肉吃到飽的設計，提升燒肉店整體業績。

餐飲行業中，飲品是利潤最高的品項，而居酒屋的酒類品項利潤更高。店內消費者喝酒的同時會點餐下酒。參加餐飲訂閱制的日本居酒屋表示「雖然採取訂閱制後客單價會略為下降，但是消費者來店的頻率卻增加4倍，讓總營業額反而提升。」訂閱制對於競爭激烈的餐飲業來說，可以有效提高顧客的「忠誠度」，不會因為天候以及外在環境的影響而呈現來客不穩定的問題。

圖/行銷人

台灣上櫃科技公司立碁集團，引進日本餐飲訂閱制服務

2021年迄今，Covid-19疫情影響台灣百業。尤其餐飲業更是因三級警戒禁止內用、居家辦公而嚴重影響生計。大小餐廳僅能靠著外送平台咬牙苦撐，時至今日疫情似乎再起。近期物價、食材價格及人事成本上漲讓餐飲業的困境更是雪上加霜。有鑑於此，

上櫃公司立碁(股票代碼8111)集團引進日本餐飲訂閱制服務，推出AlwaysLunch生活食堂-餐飲訂閱服務。由旗下資訊公司立瑪智慧零售負責APP開發、營運與招商。導入消費數據管理、區域熱點分析以及機器學習等技術來提升餐飲的訂閱流程，將有望提升餐飲業的整體產值以及服務體驗，對於現有餐飲業者來說，會是很好的轉機。AlwaysLunch生活食堂訂閱制與過去餐飲團購折扣不同，是一種銷售觀念的轉變，從過往的產品銷售思維轉為消費者需求思維，創造業者與消費者雙贏的局面。

投入千萬鉅資振興餐飲業，邀請全台萬間餐飲店共好

立碁電子集團(股票代碼8111)旗下的立瑪智慧零售，推廣AlwaysLunch生活食堂餐飲訂閱制APP大獲好評，在疫情期間全台逾百間餐飲店家共襄盛舉。現在於指定商圈，推出限量補助餐飲方案。餐飲店家只要申請加入並通過審核，即可獲得最高萬元補貼。歡迎萬華區、中正區、板橋、中永和、土城、三重之餐飲業者加入。

瞭解詳請請洽：https://reurl.cc/82KmGX或是加LineID：@134nsenn洽詢。