苗栗大埔張藥房原地重建的房舍已經完成，2018年7月動工時，蔡英文總統還曾到場致意。想當初，2010年苗栗縣政府在區內尚未同意卻已被強制徵收的農地上，對即將收成的稻田直接執行整地施作，引發抗爭。即使許多有識之士以及莘莘學子站出來捍衛小老百姓的居住權，仍然阻擋不了苗栗那群在位的貪官污吏動用國家公權力，拆除了張藥房的房舍，也導致房子主人輕生。這樣的悲劇已經造成了人命的損失，卻遲至多年後，政黨輪替成功，才獲得遲來的正義。但是，遲來的正義根本不是正義，因為人命已經喪失，正義已經蒙羞!

最近常在報章雜誌及各家媒體上看到專家學者大聲疾呼，台北捷運站旁的行政執行署前更有許多被稱為稅法228事件的受害者，天天頂著烈日陳抗，政府應該積極調查與保護，好好重視並加以更正，才能避免苗栗大埔張藥房不幸事件重演。難道非要等鬧出了人命，引起社會輿論譁然，政府才願意重視嗎?

律師也遭無妄之災

稅災戶其實也不是只有他們，前幾年，在律師集會的場合，我也曾巧遇台中的黃文皇律師，他被網友票選為史上最倒楣的律師，他的一張稅單，無中生有，荒謬至極。當初，他被地方法院指定擔任公益律師，但是，他的當事人生病期間，財產1億5,000萬元被繼承人脫手，國稅局竟開給黃文皇1億1千多萬稅單，還威嚇若不繳就送強制執行，多年背負沉重壓力，讓黃文皇律師幾度想像張藥房的主人一樣輕生，幸好，在此之前，他都會去看一下他的兒子，因而打消了念頭，否則，即使將來他的那張假稅單被撤銷，如果他已經不在人世，這樣的正義還算正義嗎？他的小孩就已經沒有父親了啊！

小英總統身為全世界少數幾位女性的總統之一，還擁有果決的判斷能力，相信不會坐視不理，讓人命一再的被貪官污吏迫害，人民不需要象徵性地重建房舍，人民只希望嚴懲貪官污吏，在這片土地上能真正的安居樂業。