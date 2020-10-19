「勞軍捐」也者，顧名思義，所有收入應是純粹用於軍人福利，嚴格說來更應是僅限於現役軍人福利，有何依據耗資興建美齡樓，以取悅逢迎宋美齡一人？圖／擷自維基百科，公有領域

一首我已忘記其名老歌，有一句歌詞「使我想起從前」。日前一則新聞報導提到「勞軍捐」和「美齡樓」，也使我想起從前，想到昔年，我也曾經手繳納「樂捐」的勞軍捐，以及我在中學時代即感受到的宋美齡第一夫人威風。本文即就此作一討論。

該項新聞報導，標題「黨產會：美齡樓為不當黨產現存利益」，見於本（10）月8日《自由時報》，內容是行政院黨產會和婦聯會之間，有關美齡樓建物是否不當黨產，應予沒收之爭議。

根據上項報導，現屬「婦聯社福基金會」名下的美齡樓，乃係婦聯會向基金會捐贈6億購得土地，再捐4.5億興建而成，而依據婦聯會表示，捐款資金來源係勞軍捐款及孳息，而勞軍捐又係出於自由樂捐，並非不當取得黨產，所以該美齡樓不能如黨產會所指控，視為所謂不當黨產現存利益云云。

《自由時報》所報導，對事件來龍去脈有頗詳盡介紹，本文不擬多作引述，以免佔用篇幅，否則不僅事涉重複，更壓縮到本文對所提勞軍捐和美齡樓的論述空間，違反我撰寫此文原意。所以在此即先就勞軍捐談起。

談到這一勞軍捐，依據《自由時報》該篇報導，婦聯會辯稱美齡樓非屬不當黨產的核心論據，所謂「勞軍捐」來自民間自由樂捐，是全非事實，明目張膽的扯謊硬拗。令人難解的是，婦聯會為何要舉出這一絕對站不住腳論據，作為捍衛美齡樓的法理依據？

該婦聯會是否知道，當年實際參與所謂自由樂捐，明白勞軍捐是怎麼一回事的人尚未完全死光？

1960年代中晚期，我在一所中型紡織公司任職，主要工作是辦理原物料以及機器設備進口申請事宜。當年猶是外匯管制年代。我依循的作業程序，是先填具一式若干份「輸入許可證」，送呈經濟部國貿局核准後，再持向銀行辦理進口結匯手續，同時也須依「進口金額每一美元，繳納0.5元台幣」規定，備妥支票繳納勞軍捐而由銀行代收。凡此一切，我也是至今記憶猶新。

鉅額勞軍捐流向無人敢問

依據上述繳納規定，廠商若須進口100萬美金原物料等物，即須繳納50萬台幣勞軍捐。若依此推論，台灣大小廠商歷年所繳勞軍捐，金額應是以億兆計。然而這一勞軍捐也者，鉅額資金是流向何方，由誰人掌控支配，使用於何種用途，都不是大小廠商所知，所能決定或所能過問。

誠然，這一制度之出現，起始也似非政府硬行制定，而可能是出於進出口公會之類同業組織「主動」發起建立。然而縱是如此，同業公會之「主動」又是真主動或被主動，動力是來自何方，自也不難揣測。而該等公會所屬廠商，自然也只有乖乖配合。在當時政治氣氛下，自也沒有廠家敢提出質疑拒繳，自己和自己過不去。我服務的公司當然也只有「選擇順從」，申請輸入許可時乖乖奉上這筆買路錢。

以上所述，即是婦聯會所主張，所謂勞軍捐來自自由樂捐的真相。婦聯會也真不該忘記，當年已了解到這一真相的過來人，今天也尚未死光，硬要硬拗，只有更令人看不起。

而所謂「勞軍捐」也者，顧名思義，所有收入應是純粹用於軍人福利，嚴格說來更應是僅限於現役軍人福利，有何依據耗資興建美齡樓，以取悅逢迎宋美齡一人？

如前所述，美齡樓這一名稱，也「使我想起從前」，憶起早年中學時代，即已對宋美齡這位第一夫人不容涉及絲毫不敬的威風，建立起我的認識。本文即舉一例作為說明。

當年台北市國際戲院，曾準備上映一部描述美國第七任總統傑克遜夫婦之悲劇影片，英文原名即是「總統夫人」。而戲院在報章刊登預告，片名也即直譯為總統夫人。我當時雖僅是高中生，看到該中文片名仍頓覺此事不妙，影片命名總統夫人，恐已觸犯忌諱可能遭致禁演。

結果我的顧慮並未成為事實，但也不全然是杞人之憂。該部影片雖未遭到禁演，上映時片名已改為「傑克遜夫人傳」，具見當年總統夫人一名，是只能專用於特定一人。夫人之威風，確不遜於老蔣總統也。



作者回憶，當年台北市國際戲院，曾準備上映一部描述美國第七任總統傑克遜夫婦之悲劇影片，英文原名是「總統夫人」，雖未遭禁演，但上映時片名已改為「傑克遜夫人傳」，具見當年總統夫人一名，是只能專用於特定一人。圖／擷自維基百科，網路，民報合成

即使來到兩蔣已逝，時序來到李登輝時代，宋美齡餘威仍未多減。不僅她已不具第一夫人身份而仍然佔據士林官邸，藍綠政客無人敢說該請她遷出，甚至總統夫人這一稱號，也仍是她的專利，他人不得僭越。

國人應猶記得，當時李先生已是名正言順國家元首，但夫人曾文惠仍不可逕稱李總統夫人或總統夫人，而須稱以「李總統登輝先生夫人曾文惠女士」，聽去倒頗似帝王時代臣下對皇上所上稱號。何以有此怪現象？原因無他，純是老夫人猶健在，總統夫人這一尊稱只能由她獨享。由此也似可看出國人，或至少是藍營頭面人物奴性仍強。一切按規矩來，時代何時曾能出現？

宋美齡其人，無疑是蔣家最具負面形象之人。依據已解密《蔣經國日記》也可看出經國先生也深有此感，厭惡到乃至改以代號「紐約」稱呼她這位繼母，很令人想起雍正帝也曾以「阿其那」、「賽思黑」滿語惡名，稱謂和他對抗兩位御弟。

但不知泛藍遺老遺少，是否仍是視「紐約」為國族之光，永遠的第一夫人？