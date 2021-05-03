設在紐約的「中國勞工觀察」組織發表報告，指中共的經濟競爭優勢，建立在對中國工人的迫害。圖／擷自中國勞工觀察網頁。2021.5.3

設在紐約的「中國勞工觀察」組織，國際勞工節發表一份報告：重重打臉老共，老共建立共產帝國初期，依靠上海勞工暴動起家，建政後口口聲聲工人優先，會照顧勞工，但是報告中說：「中共的經濟競爭優勢，建立在對中國工人的迫害」，這份報告是調查六個「一帶一路」國家，這些國家中，為了配合工程協議，必須開放引進中國勞工，根據統計，中國境內，因為需要大量農民工的建築工地，人員緊縮，從2018年以來，國內減少五百萬農民工，其中一半農民工被「一帶一路」所吸納，很多農民工就糊裡糊塗，搭上開往海外的賊船，情況際遇如同被盤剝的「豬仔」。

「豬仔」這句話，是報告中引用受訪勞工的用詞，這個用詞又讓人想到一百多年前，華工在美國的處境。

1842年，中英鴉片戰爭之後，曝露中國社會的窮困，很多南方沿岸中國人，為了逃避飢餓災難局面，就簽下賣身契，搭上航行美國的貨船，這群出賣身體換取溫飽的華工，被稱為「豬仔」，華工抵達美國時間，已經是西部淘金潮的尾聲，這些人只好轉到太平洋鐵路的興建，接替無法再販賣至新大陸的黑奴，從1850到1860年，至少有三萬名華工抵達太平洋彼岸，1870年，鐵路完成，大量華工湧進城市，又碰上美國經濟不景氣，歐洲來的移民和華工在市場上碰撞，愛爾蘭移民無法和勤勞的華工競爭，開始游說國會，1872年，歧視華工的排華法案通過，法案中禁止華工再入境，已入境華工限制工資和居住地，1882年，法案又增加了華工外出要帶著有照片的識別證，這個「排華法案」一直到1943年才廢除。

農民工投入一帶一路遭剝屑

老共最近為了維吾爾族人權問題槓上全世界，寧願花錢大外宣，卻不願意對世界開放自由採訪，以杜悠悠之口，擺明這裡面有隱情，更讓人錯愕的是：用來杜悠悠之口的理由，竟然是說美國人也有種族歧視，並企圖以華工在美國受歧視，激發民族主義，對抗美國。

其實，勞動人權在中國普遍不佳，這種歧視不分種族，存在中國各地，隨著中共宣傳，而走出去的「一帶一路」勞工，面對惡劣生存環境，恐怕待遇會更糟。

在這份報告中，被「一帶一路」綁架的中國勞工，遭受普遍欠薪，沒有健康保險，沒有任何應有勞權保障，尤其在武漢瘟疫期間，情況更糟，報告人李強說：在印尼從事工業區開發的中國工人染病被隔離，沒有任何醫療照顧而死亡，非洲情況更糟，很多中國勞工不願意受虐待，就偷偷離開工地，逃到第三國。

中國配合「一帶一路」工程全部是國營企業，國家企業尚且不在乎勞權，那麼最近被揭露私營企業主把工人當作奴隸，也就無庸置疑了。

老共治理下，美麗謊言無法掩飾真相，打破共產天堂的，正好是「又紅又專」的工農階級。



報告中指出「一帶一路」綁架的中國勞工，遭受普遍欠薪，沒有健康保險，沒有任何應有勞權保障中國。圖／擷自中國勞工觀察網頁

專欄屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平臺，不代表本報立場。