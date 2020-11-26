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每日國際焦點

巴基斯坦向聯合國控訴印度鼓動巴基斯坦恐怖主義。先前印度控訴巴基斯坦派遣民兵試圖在喀什米爾發動攻擊。

菲律賓國安局長於安全論壇上倡議東協國家團結一致共同在南海問題上發揮影響力。

土耳其總統艾爾段與俄羅斯總統普丁討論讓俄土以外國家參與阿爾察赫維和。此舉可減輕歐洲國家對俄土私相授受的疑慮。

衣索比亞提格雷戰事已數千人死亡，非洲聯盟使節團前往衣索比亞調停。

巴基斯坦

向聯合國控訴印度鼓動巴基斯坦恐怖主義。先前印度控訴巴基斯坦派遣民兵試圖在喀什米爾發動攻擊。

日本

首相菅義偉接見中國外長王毅。

南韓

中國外長王毅訪日後訪韓。中韓正討論習近平訪韓。

菲律賓

國安局長於安全論壇上倡議東協國家團結一致共同在南海問題上發揮影響力。

新加坡

已經14天沒有COVID-19本土病例。

阿爾察赫

土耳其總統艾爾段與俄羅斯總統普丁討論讓俄土以外國家參與阿爾察赫維和。此舉可減輕歐洲國家對俄土私相授受的疑慮。

俄羅斯

稱阻止伊斯蘭國在莫斯科發動恐攻。

瑞士

24日發生28歲婦女持刀割喉事件，1人重傷，嫌犯曾與敘利亞聖戰士跨海談情，試圖前往敘利亞遭土耳其攔截，2017年遣回瑞士，並有精神問題。

德國

25日汽車衝撞總理梅克爾辦公室大門，駕駛遭逮捕。車身標語「停止全球化政治」。嫌犯2014年就曾有類似行為。警方目前不認為是恐怖攻擊。

法國

警方清除非法偷渡客營地，遭批評違反人權，內政部長支持警察。

美國

制裁與伊朗發展飛彈有關的四個單位，包括中國與俄國。

習近平25日恭賀拜登勝利。

墨西哥總統25日仍拒絕恭賀拜登，表示將等到正式選舉程序結束。

尼加拉瓜

受颶風伊塔、艾奧塔連續侵襲，經濟損失7.43億美元。

衣索比亞

提格雷戰事已數千人死亡，非洲聯盟使節團前往衣索比亞調停。

安哈拉媒體稱萬名提格雷部隊遭殲滅。

敘利亞

稱以色列25日二度空襲大馬士革。

阿拉伯聯合大公國

停止核發新簽證予13個穆斯林國家，包括伊朗、敘利亞、阿富汗、巴基斯坦、阿爾及利亞、肯、伊拉克、黎巴嫩、突尼西亞、土耳其。

利比亞

民兵集團Kaniyat與其領袖Mohamed al-Kani遭美國單方面制裁。美國先前與德國在聯合國安理會提請制裁但遭俄國反對。

福和會官方網頁：www.fratwn.org