前美國在台協會台北辦事處處長楊甦棣（Stephen M. Young）說，最近，他一直在思考前台北市長、台灣總統陳水扁波折橫生的從政生涯，阿扁卸任後因為被控貪瀆，判刑入獄六年多。他親眼目睹其中部分過程，而且多年來一直在研究陳總統跌宕起伏的歷程。雖然他意識到談及此事涉及敏感的政治立場，但他仍試圖在這裡勾勒若干關鍵時期的面向，嘗試刻畫這位爭議性政治人物在政壇的起落。

楊的AIT同事和他都心知肚明，國民黨仍然牢牢控制著判決陳水扁的司法系統高層。正如一位對南韓政局有著豐富閱歷的朋友當時的譏諷，當一個民主化剛起步的國家總是將其卸任領導者送進監獄時，它在外部世界的觀感並不好。阿扁被判處二十年有期徒刑，但在2015年因病假釋。他曾致電慰問阿扁，阿扁很感激，但他認為應該如此，畢竟阿扁是否受到國民黨的「政治報復」，大家心知肚明。

阿扁受到政治報復

他說，當阿扁結束國民黨一黨專政時，台灣的民主才真正成熟。扁的民粹主義領導風格，也改變了台灣政治人物競選和治理的方式。如果沒有陳水扁之前的披荊斬棘，蔡英文女士的總統任期可能會艱難許多。因此，儘管阿扁充滿爭議，他還是要向這位政治先驅致敬，祝他從心所欲而不逾矩，一切順利。

風雨故人情，楊前處長可是旁觀者清啊？為何還有一些蠢蛋相信國民黨的鬼話？畢竟國民黨才是貪腐祖師爺，不是嗎？否則其龐大黨產與高官們的家產怎麼來？