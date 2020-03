由於被世界衛生組織拒於門外,台灣自立自強,武漢病毒的防疫措施被美國史丹佛大學醫學院王智弘博士盛讚,並登在國際期刊分享,他表示,台灣善用高科技以及大數據防堵全疫情蔓延,疫情訊息透明,種種措施防堵大規模疫情的成效,將可啟發他國。對此,疫情中心監測應變官莊人祥今天特別在例行記者會上表達感謝。指揮官陳時中也特別強調,隨著疫情變化,防疫措施會將從作為從柔性轉為剛性。

史丹佛大學醫學院政策成果暨預防中心主任王智弘在「美國醫學會期刊」(JAMA)網站3日刊登的文章中,以「台灣因應2019年冠狀病毒疾病:大數據分析、新科技與積極主動採檢」(Response to COVID-19 in Taiwan Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing)為題,細數台灣防疫措施。

文章從辨識危機、管理危機、溝通與政策、目前防疫成果與未來挑戰5個層面探討台灣防疫行動。王智弘寫道,有鑑於台灣與中國大陸的地緣鄰近性及航班往來數量,台灣自2003年經歷嚴重急性呼吸道症候群(SARS)以來,一直保持警覺,隨時準備好因應源於中國的傳染病。

王智弘提到,台灣迅速動員並制定各項具體措施,以辨識病例、圍堵疫情、分配資源,維護公共衛生。台灣利用全民健保資料庫,整合移民和海關資料庫,創造大數據以供分析;還能在患者看病時,根據旅遊史與臨床症狀發出即時警訊,協助醫護人員辨識病例。

台灣也善用新科技防疫,包括透過QR code掃描與線上通報旅遊史與身體症狀,根據14天內的航班起飛地,為旅客的感染風險做分類。

此外,台灣主動追溯出現急性呼吸道症狀、且經流感檢測呈陰性反應的患者,回頭對他們重新進行武漢肺炎採檢,結果在113個病例中驗出1例。

除此,台灣因為提早辨識危機、每日召開記者會與發布簡單明瞭的防疫訊息,對不斷變化的疫情發送即時,讓民眾安心,台灣可成為一個因應危機及保護國人利益的例子。

不過,文章也提到台灣仍然面臨挑戰,包括政府向民眾發布的即時訊息都是以中文與手語傳達,除了疾管署官網,並無足夠的不同語言向在台灣旅遊或居住的外籍人士溝通。還有防疫政策的密集實施程度是否能維持到疫情結束,以及是否能持續獲得民眾接受,有待觀察。

對於台灣的防疫措施,陳時中特別解釋,從去年12月30日就採取登機檢疫,算是非常早,那時中國對疫情都還在否認。因為登機檢疫措施才有即早攔截兩個案例,其中案1就是在機上跟服務人員通報,否則疫情進入社區,非常不容易處理。

陳時中進一步說明,19案、24案、27案也是因為2月14日起根據專家建議,在疫情不確定性以及有些症狀不明確或者沒有旅遊史也可能染疫,因此馬上對113例子肺炎住院病人,進行全面篩檢,儘管發現一例陽性,但也就斷了院內感染風險。

陳時中強調,未來挑戰會愈來越多,案34的院內感染,因為擔心醫院感染擴大,已做好阻絕工作,接下來要處理是否有陪病家屬帶進社區的問題。

至於減災部分,陳時中說,隨著疫情可能擴大,醫療準備持續在做,每個國家作法不同,目標一樣。台灣從76年就佈建醫療網,目前有醫療中心,應變醫院跟地方應變醫院分擔責任。對於沒有症狀需要隔離者,也設置集中檢疫所,有一點點懷疑染疫但沒有地方去的民眾,為了不要讓他趴趴走,也鼓勵地方設置檢疫所讓這些民眾安心居住。

他強調,有關大型集會等相關指引,將會隨著疫情變化,所有的防疫措施會從作為從柔性轉變為剛性。