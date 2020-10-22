川普大力掃除有牌的紅色媒體，現在針對隱密的「抖音」和「微信」也展開封殺，「抖音」後來被迫出售，「微信」被封殺後，目前仍持續做困獸猶鬥。示意圖／Pixabay ，網路，民報合成

美中戰爭最早爆發短兵相接，就是媒體戰爭，兩國互相驅逐媒體入境，香港失去自由，被中共掌握後，外國媒體擔心觸犯國安法，也紛紛把總部撤出香港，香港的亞洲媒體總部地位，也一夕喪失，可見媒體就是兩國戰爭的最前鋒。

媒體應該是社會良心

中天電視控告我的理由之一 ，〈無知是通往奴役的道路〉一文，使他被貼上紅色標籤，妨礙名譽，我則辯稱 ，作為吹哨人，本乎良知，提醒台灣社會紅色入侵，我感到光榮，至於，中天紅不紅？社會自有公論，非我可以自斷。

社會需要吹哨人，否則很多隱密傷害社會的事情，就無法公開於陽光下，尤其是在言論自由保護傘之下，跟隨敵人步伐，毆打自己國家的媒體，這種媒體不是媒體，而是戰爭機器。

二戰期間，1940年，德國納粹鐵蹄踏上巴黎街道，許多自稱自由主義作家開始見風轉舵，辦起雜誌，報紙，歌頌納粹法西斯好棒棒，終戰之後，這些作家一一受到法國新政府制裁。

紐西蘭也有一位吹哨人——布雷迪教授，他任教於紐西蘭坎特布里大學政治系，去年他寫了一份報告 ，揭露紐西蘭的學術機構和科技產業，如何接受中共的資金，然後把研發的科技交給北京，這篇報告出現後，遭到任職大學的指責，認為布雷迪沒有盡到真實性查核，損害學校名譽，搞到工作不保，紐西蘭被紅色滲透狀況，實在不輸給澳洲。

去年，澳洲學者克里夫·漢密爾頓（Clive Hamilton）寫出《無聲的入侵》，揭發澳洲政界、學界及社區被中共滲透的事實之後，沒有出版社敢出版這本書，漢密爾頓生活也被恐嚇，可見紅色力量滲透超乎想像。

去年，有館長稱呼的陳之漢，發起「反紅媒運動」，引起台灣人對紅色媒體的注意，今年就被人雇用槍手槍殺，槍手朝頭部開槍，很顯然要置館長於死地，現在清查的結果，警方懷疑背後的真兇，有中共的紅色影子。

前幾天，保護香港人的保護傘餐廳，也被人潑糞，被中共迫害移居台灣的銅鑼灣書局老闆林榮基說，「專門針對反共人士的暴力打壓，背後有人出錢，這些事情和中共脫不了關係」。

不管大外宣或大內宣，中共花大錢收買媒體，替自己的政權美化，一方面利用正反辯證法，擾亂人民認知，打擊敵人，這些媒體在中共手裡，就是武器，武器被奪走，中共當然沉不住氣，因為這些武器作用很大，可以做為入侵他國的先鋒部隊，很多案件曝光後，已經罪證確鑿，所以引起多數西方國家警惕，紅色力量用資金用人力，滲透程度已經遍布全世界，甚至國際機構內部。過去，香港沒有淪陷之前，紅色資金用金錢控制一半媒體，但是，至少有一半媒體比較有骨氣，不會接受中共指令，但是，如今香港已經淪陷，現在閱讀所謂「港媒」，還要多帶一副眼鏡，否則很快受騙，因為港媒就是黨媒，香港除了堅決反共的「蘋果」除外，多數媒體已經沒有言論自由，所以，「蘋果」被打壓必然發生。



澳洲學者克里夫·漢密爾頓（Clive Hamilton）在《無聲的入侵》一書中揭發澳洲政界、學界及社區被中共滲透的事實。圖／擷自維基百科，博客來網站，民報合成

台灣支持川普反共立場

現在，美國川普總統大夢初醒，高舉反共大旗，雖然動作來得太慢，但是，仍然贏得台灣社會最多支持，台灣成為亞洲支持川普冠軍，根據調查，馬來華人和新加坡華人支持拜登多於川普，原因很簡單 ，這兩地的華人歷史上受到排華痛苦，感受到中國崛起的利益，但是，台灣對中國崛起的感受威脅多過利益，所以會支持壓制中共的川普。

中共對台美兩國的紅色滲透，可以說是無分軒輊，基於反共立場，台灣對中共紅色滲透的感受，也特別強烈，尤其是聽命中共的網路媒體，川普大力掃除有牌的紅色媒體，現在針對隱密的「抖音」和「微信」也展開封殺，「抖音」後來被迫出售，「微信」被封殺後，目前仍持續做困獸猶鬥，一群華人組織聘請律師，援引美國憲法第一修正案，控告美國政府破壞言論自由，這種情況和台灣的統派組織阻擋NCC對中天電視，以公聽會方式公平裁量執照更新一樣，統派高舉言論自由大旗，阻擋行政單位的公權力，與美國華人組織出錢控告政府，大力捍衛「微信」一樣，荒唐可笑。

「微信」在美國高喊言論自由，在中國卻擔任中共抵制言論自由幫兇，網路上說一句「習包子」也會被調查，被國安請去喝茶，「微信」根本上姓黨，本質上反對言論自由，簡單說，就是言論殺手，只要不是中共要聽的語言，全面移除刪掉， 「微信」迫害言論自由，從沒有手下留情，就像「中天」，對香港反送中運動，進行移除，裝作沒看到，禁止刊登六四事件，這種媒體充當中共耳目打手，和「微信」在美國洗腦華人一樣，這種媒體還大言不慚高談言論自由，真是笑掉天下讀書人大牙。

「微信」若被美國成功驅逐，而中天還老神在在，只能證明一件事，「台灣危險了」。