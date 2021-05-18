如果有人以為普篩一個疾病就可以治療那個疾病，那是笨；如果有人居心叵測故意誤導民眾普篩可以治療疾病，那是壞；當然非常可能又笨又壞。

從小到大，大家有沒有聽過要普篩流行性感冒？為什麼呢？

什麼叫做普篩？就是無差別的全部抓來篩檢，從0歲到100歲全部一視同仁接受篩檢，或者從5歲到95歲，像這次武漢肺炎確診病例最小的有5歳，最大的有95歳確診。

大家需要了解幾個問題，即使檢驗方法百分之百正確，今天篩檢沒有感染流行性感冒，並不代表明天就不會得到流行性感冒，這是非常基本的醫學常識，如果要確定一個人到底有沒有得到流行性感冒，那就要天天篩檢，天下沒有白吃的午餐，沒有任何一樣檢查是免費的，那誰要出錢呢？沒有任何一樣檢查是舒服的，不管是從口鼻咽喉檢查，或是如同中國人脫褲子從肛門檢查，即使是抽血檢查，受檢者也不舒服。

另外因為執行採檢的醫療團隊所有成員也可能在採檢的過程中被感染，所以需要全副武裝在大熱天下採檢，包括被採檢的人，也是要在戶外大熱天下排隊等候接受採檢。

普篩

既然是普篩，就是廣泛的、公平的、沒有差別的，不可以優先插隊，也不可以逃避篩檢，不可以因為他是達官貴人就可以有特權，即使是美國總統川普也得到武漢肺炎，不能因為有錢人就有特權，好像投票一樣，總統和市長也是要和大家一起排隊這樣才公平。

普篩是理想但難以執行

不妨想像一下，普篩就像是台灣舉辦各式大小選舉的操作模式，在醫療院所外甚至臨時場地建立篩檢站，歷來台灣的選舉投票率大約七成左右，這不能被接受，因為依照鼓吹普篩人士的說法，另外那三成的民眾可能是社區防疫的漏洞，防疫絕對不能有漏網之魚，那會功虧一簣，為了他們也為了大家，一定要出動醫療團隊、社工和檢警把他們勸出來、求出來、跪出來、抓出來接受篩檢，方可以得到一個正確的、客觀的、宏觀的，不被蔡英文和陳時中故意蓋牌掩蓋真相的社區武漢肺炎實際感染情況。

不好意思，這完全尚未提及篩檢方法的正確性如何？偽陽性和偽陰性的問題？偽陽性和偽陰性是任何檢測方法都無法避免的，偽陰性就是有病的人檢驗報告出來是沒病，他很高興沒病，一天到晚跑趴，他的親朋好友倒霉了；偽陽性就是沒病的人檢驗報告出來是有病，被抓去隔離和吃藥打針治療，所有的人虛驚一場，親朋好友避之唯恐不及，算他自己倒霉啦。

好不容易昨天完成普篩，今天呢？不好意思，昨天是昨天，今天是今天，即使美國總統川普昨天白天沒有得到武漢肺炎，也不代表他昨天晚上沒有被傳染，雖然有些檢驗報告可能還沒出來，但是請大家要有耐心，大家重新再做一次，才可以確實反映和了解今天社區感染武漢肺炎的實際情況。

所以，請不要再說你要求政府要普篩了！那會顯得你沒有知識又沒有常識，不識字兼沒衞生，又喜歡亂吠，已經吠了一年多，吠的時候有空氣的流動，一直吠就是空氣一直進出口鼻咽喉流動，非常容易得到武漢肺炎喔！



武漢肺炎貨櫃採檢站示意圖／擷自公視新聞影片