由知名家電聲寶公司贊助支持的「第三屆聲寶女子高爾夫球公開賽」於10月6日起至10月8日於台北球場舉行，除了推廣高爾夫球運動，以及邀請民眾為選手加油打氣之外，同時也將該項活動結合公益，號召國人一起關注脆弱家庭的需要。

聲寶集團陳盛沺總裁表示，聲寶女子公開賽今年邁向第三屆，儘管今年面對疫情更加嚴峻挑戰，在國人同心合力防疫下，今年仍然決定繼續這項善舉，讓活動能順利舉辦，希望嘉賓與選手們為慈善而戰。

聲寶集團為善盡企業社會責任，以及推廣高爾夫球運動，自2018年開始由該集團贊助支持TLPGA女子高球公開賽，2020年因新冠疫情而停辦，今年邁入第三屆，儼然成為台灣高爾夫球的重要賽事。聲寶女子高球公開賽不僅讓選手們同場揮桿較勁，同時聲寶集團秉持著關懷社會公益的精神，以愛心捐款支持台灣社福單位的需要，為社會盡一份心力。

社團法人中華安得烈慈善協會、門諾基金會、桃園國際兒童村等三個單位為本次活動的受贈單位，安得烈慈善協會羅紹和執行長應邀出席記者會，他表示，該協會長期援助15歲以下的脆弱家庭兒少和65歲以上的脆弱家庭長者，在今年疫情爆發時，透過「安心食物箱」及「急難救助金」等方式，幫助受到疫情影響的家庭度過困難。面對疫情的挑戰，許多社福單位的募款都受到影響，他特別感謝聲寶集團陳盛沺總裁伸出援手，支持社福單位，扶持遭到疫情影響的家庭能從困境中站立起來，不僅為受助家庭帶來希望，更為社會注入溫暖。



聲寶集團愛心捐款的受贈單位左起：門諾基金會-陳祐禎主任、國際兒童村-白般若村長、聲寶集團-陳盛沺總裁、安得烈慈善協會羅紹和執行長、聲寶公司許經朝總經理。圖／安德烈慈善協會提供