作者指出，犯嫌如果是處在精神障礙影響之下犯案，犯嫌和死者其實都是受害人：一個因罹患精神病無法控制自我而受苦，一個因社會醫療安全系統失靈而無辜受害。示意圖／擷自公視新聞影片

殺警案2月24日二審判決逆轉改判17年，判決逆轉至今，社會輿論較一審判無罪時平靜許多。李承翰的媽媽說：勉強可以接受；林佳龍說：判決符合社會期待。對李媽媽痛失愛子的心情，我們可以理解、也不捨；但對林佳龍的說法，個人覺得是討好型政客的說法。符合社會期待的司法判決，就是對或好的判決嗎？

一個年輕、優秀的員警在執勤時被刺身亡，犯嫌當然是千夫所指，社會大眾鐵定覺得「判死都不足惜」。沒想到一審竟判無罪，於是輿論炸鍋，尢其一審法官、鑑定醫師更被攻擊得體無完膚，再加上行政院長也直指一個醫師的鑑定就夠了嗎？在這種社會氛圍之下，接受第二次鑑定醫師的壓力可見一般。

一、二審判決迥異的關鍵在，一審採沈正哲醫師的鑑定報告，「鄭嫌在犯案時因精神障礙致不能辨識其行為違法。」而二審採用成大的鑑定報告，「鄭嫌在行為時有精神障礙，致其辨識行為違法的能力與控制能力都有顯著減低情形，但未達到完全喪失程度。」筆者並未參與鑑定，無法評論兩份鑑定報告何者較正確。但是，以常理推斷，除非有新事證、資料出現，否則愈接近犯案時間的評估，在先天上佔有優勢；加上此案第一次鑑定醫師被輿論、官員嚴厲批判，第二次鑑定醫師很難不受輿論影響。筆者看完一審判決全文，內心很能體會沈正哲醫師對二審的評論。試想，今天如果是我們罹患思覺失調症，急性發作，整天充滿被害妄想、關係妄想、被跟蹤妄想，在認定列車長和員警是一夥要來加害的人，可能也會做出相同的行為。

其實，身為精神科醫師，看到精神病患殺人新聞，內心常常相當痛心。尤其犯嫌如果是處在精神障礙影響之下犯案，犯嫌和死者其實都是受害人：一個因罹患精神病無法控制自我而受苦，一個因社會醫療安全系統失靈而無辜受害。我們是否該自問，為何一個精神病患在急性病發時，無法即使進入醫療體系治療？等到不幸發生後，再把病人關起來，並無法解決問題或預防下一個憾事。

精神醫療系統出現嚴重破洞

筆者看完殺警案的判決書後發現，如果不是系統接連出現破洞，李承翰根本不會死！

依判決書紀錄，鄭嫌因思覺失調症就醫七年，案發前兩年未再回診。後因被害妄想、關係妄想、被跟蹤妄想惡化發生憾事。破洞ㄧ：病人不回診，目前系統（醫院、衛生單位、家屬）沒有辦法能讓病人持續回診追蹤。連強制力位階最高的精神衛生法之強制社區治療，都還無法來得及套用在鄭嫌身上。強制社區治療的不足在：誘因不足，醫療院所、醫師幾乎都不願意申請；即使通過社區強制治療的個案，在醫護家訪去打長效針劑時，病人不開門或不在家，員警也無計可施，無法達成強制治療。

案發前十天，鄭嫌雖仍可工作，但已受被害妄想影響而感害怕。多年同事見其情緒言談異常，是帶去廟問事、收驚而非建議或陪同就醫。破洞二：民眾的精神心理衛生知識不夠普及，無法即時用對的方法幫助病人。

案發前一晚，鄭嫌女兒發現，父親情緒激動，被害妄想明顯，卻未帶就醫。破洞三：目前社會醫療安全體系給精神病人家屬的支持不足，導致家屬不知/無能/無力帶病人就醫。

案發當日，鄭嫌先後去五個地方求助：ㄧ、某派出所報案（有人謀財害命），員警認為其精神病發作，請家屬帶回。二、社會局要求協助處理保單（不合理行為）。三、至其保險公司要求退保（不合現實行為）。四、至議員服務處求助，重複說有人要領他的保險單，回家會被殺，接待人員無力處理。五、再至另一派出所報案，情緒很激動，員警安撫其情緒後，病人自行離開。鄭嫌當天求救無門後，想北上召開記者會求助才出事。破洞四：政府相關人員，尤其員警，精神醫療知識的在職教育不足，無法及時辨識出精神病人之嚴重度予以協助就醫。

一連串的破洞，造成警專31期第一名畢業的年輕優秀員警李承翰的犧牲；同樣這些破洞，造成多少精神病患家屬求救無門；同樣這些破洞，更造成多少無病識感的精神病患無法得到好好治療，終其一生為精神病所苦，失去工作、家庭、尊嚴、甚至於自殺。

我們該給精神病患的是完整的治療，而不是關起來！



作者指出，精神醫療系統接連出現連串破洞，讓年輕警員因此犧牲。圖為位於鐵路警察局嘉義派出所前的李故巡官承翰英勇殉職紀念碑。圖／擷自維基百科，公有領域