美國之音報導，根據最新調查顯示，新疆地區有一百多座維吾爾人的墓地被當地政府移除。維吾爾族人士指出，這是中國政府試圖根除維吾爾人的族裔文化認同的又一手段。圖／擷自新唐人電視台 （NTDTV）網路影片

美國之音報導，根據最新調查顯示，新疆地區有一百多座維吾爾人的墓地被當地政府移除。維吾爾族人士指出，這是中國政府試圖根除維吾爾人的族裔文化認同的又一手段。

美國有線電視新聞網（CNN）1月2日說，根據衛星照片對比進行的調查，記者發現有60多座維吾爾人的墓地被移除，絕大多數發生在過去的兩年中。新疆和田市中心擁有一千多年曆史的蘇爾坦墓園（Sultanim Cemetery）2019年4月被夷為平地，現在似乎變成了停車場。法新社記者2019年10月說，他們發現至少有45座維吾爾人的墓地被摧毀。法新社記者在新疆沙雅縣3處被毀的維吾爾族墓園看到被丟棄的遺骨，其他墓地則是四散的磚堆。

當地政府對此的解釋是為了促進市政建設。沙雅縣文化局副局長卡思慕（Kadier Kasimu）對法新社說：「新墓地標準化、乾淨，對居民來說也很方便」。美國有線電視新聞網援引新疆西部阿克蘇市一則政府通知說，「為了滿足市政管理和城市建設的要求「，需要對當地墓地進行搬遷。

七千人的墓穴

美國之音記者也在烏魯木齊市政府官方網站上發現，市府2019年計劃對一座埋葬有七千多人的大型維吾爾族墓地進行遷移。該市經濟技術開發區2019年5月7日張貼的告示說，計劃對頭屯河區豐田村墓地實施整體遷移。

通知說，「豐田村墓地形成近70年，多為家族式墓地，安葬豐田村及周邊穆斯林群眾，安葬遺體近7000具」。為推進老城區改造計劃的順利實施，區政府決定2019年4月15日開始，利用5個月的時間「對豐田村墓地實行整體遷移」，「將遷墳範圍內墳墓全部遷往指定的公墓」。

維吾爾族維權人士抨擊政府的行為是進一步根除維吾爾族人的文化身份認同。美國新疆問題研究專家桑姆(Rian Thum)說，剷除維吾爾族人的墓地近年來在新疆地區十分普遍。他認為「這絕對是根除我們所知的維吾爾文化，用中共批准的文化取而代之的大規模努力」。

桑姆指出，墓地對任何一種文化來說都十分重要，對維吾爾人來說更是如此。桑姆說，「 來自維族各地的民眾每年朝聖節都會來到清真寺或墓地。他們祈禱健康，祈福保佑，拜訪鄰里，分享宴席並趕集購物」。桑姆比喻說，維族墓地遭移除「就像是一個美國人看到阿靈頓國家烈士公墓被夷為平地，看到無名烈士的軀體被挖出」。

海外維吾爾族人對族人的墓地被移除尤其不滿。東突厥斯坦國族覺醒運動（ETNAM）創辦人胡達亞爾（Salih Hudayar）就曾祖父安葬的墓地遭到拆毀一事對法新社說，「這全都是中國的行動之一，要有效根除任何關於我們身分的證據，並有效地讓我們成為漢人」。胡達亞爾說，「這就是為什麼他們要破壞所有這些歷史遺址、這些墓園的原因，目的在讓我們跟我們的歷史、我們的父輩和我們的祖先失去連結」。

中國外交部一位發言人就此對美國有線電視新聞網說，新疆地區各級政府充分尊重並保證所有族裔選擇墓地、葬禮和下葬方法的自由。