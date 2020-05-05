嘉慶15年（1810）年，清廷指派台灣知府「楊廷理」始創開蘭事宜。據記載，楊廷理曾寫下 「他日濃蔭懷舊澤，聽人談說九芎城」的詩句，所以後人說宜蘭市又稱為九芎城。圖／擷自宜蘭縣教育平台網站

（一）前言

古人說：「讀萬卷書，行萬里路」，我卻沒讀萬卷書，但卻行了萬里路。不讀書，只走路，就像個辛苦的郵差一樣，認識了地方，卻無暇探究該地所以然。所以，走了路，還是要讀書，才能悟出所以然。

我一生走過大部分世界，有好幾個萬里路，看過許多都會群（都會走廊）、大都會、都會、城鎮、小鎮、鄉村，甚至住過幾乎半年是冰天雪地的雙城（明尼阿波里斯）、四季分明的美國首府華盛頓市郊、風光明媚的港口城市西雅圖好幾年，享受過大都市的便捷、繁華、多元文化、時尚、夜生活、娛樂、文物等等，也體會出鄉村的寧靜優雅，但總覺不如我出生的故鄉：宜蘭。宜蘭真是一個山明水秀，有古城韻味，有現代化便捷，有鄉村安祥，是一個不折不扣、宜市宜居的市鎮。

若以生活質素（政治、社會、經濟、文化、醫療、衛生、教育、自然環境、公共服務與交通、餐廳多樣性）評比全球宜居城市的話，名列前二十名（維也納、蘇黎世、奧克蘭、慕尼黑、溫哥華、杜塞道夫、日內瓦、哥本哈根、雪梨、阿姆斯特丹、威靈頓、柏林、伯恩、多倫多、墨爾本、渥太華、漢堡、盧森堡、斯德哥爾摩），我都去過，亞洲城市沒有一個上榜呀！

但若以接近性（一個小時內可上山下海）、安全性（治安）、便捷性（上街、購物、看病...）、自然風景（山明水秀）和食物品質（價廉物美）等宜居條件評比的話，2016年，台灣擊敗66國與城市，高居首位，是全球最宜居住地。台灣為何奪冠，居台外國人感覺就像「家」一樣。根據富比世雜誌（Forbes）報導，引述在台居住近10年的宜家家居（IKEA）集團董事瑞典籍的凌思卓（Martin Lindstrom）的說法，「台灣是亞太區隱藏的最佳寶石之一，非常容易讓人有家的感覺。」凌思卓認為，台灣有山林景緻，是登山與騎車的好去處，另外還有美好的飲食與咖啡店，最重要的是友善的人民。台灣的自然景色和物價與生活品質的平衡，讓居台外籍人士感到滿意。調查同時指出，台灣的工作環境也被高度評價，工作與生活能健康均衡。

若再以空氣污染（Air Pollution）、供水（Water Portability）、污水（Sewage）和垃圾清理（Waste removal）等環保品質來評比的話，宜蘭市更是台灣最宜居住地。

我很榮幸生於此，長於此，將終老於此，這是人生最大的幸福。現利用餘生，彌補對故鄉認知的空白，我用行走方式，細心體會故鄉古蹟、一草一木，將所知的記錄下來，編寫成書（未出版），留待後人再細磨精雕。

（二） 「九芎城」的由來

退休後，為了休閒舒壓及運動健身，清晨走入鄉間，沉醉於漫天飛舞清涼花草香中，在鄉間田園小路健走；有時迎著風，輕鬆悠遊河堤，壓力全失，消遙又自在。我每天至少作二小時的健走，除了成就健康之外，「行腳九芎城及近郊」這乙書，更是它的副產品。更重要的是體會出「如果不讀書，行萬里也不過是個郵差而已」的道理！

走過舊城、舊街、古厝、老樹，美食攤、農田、廟宇，處處都敘說著過往的歷史，都是認識宜蘭的好方法，走在宜蘭的街道、農路上，微涼的風迎面拂來，大口呼吸，原來這就是宜蘭的味道啊！而我生於斯，長於斯的宜蘭，更有先民們開始墾殖的痕跡，等待我深層地認識與疼惜。



九芎花。圖／李界木

「九芎城」的由來：荊竹加九芎

台灣各古城，幾乎都以築竹城開始。因台灣瀕海沙淤，不宜磚築，又時有地震，雖建築亦不固。因而周植木柵為垣，並繞以荊竹，隨時修補，作為守禦之防。嘉慶15年（1810）年，清廷指派台灣知府「楊廷理」始創開蘭事宜。但是當時經歷過林爽文事件的教訓，楊廷理深知竹城只足夠自保，一旦遇火砲，可以說根本無招架之力。又當時宜蘭設治之初，沒有足夠的經費來源購買磚石，於是採用最節省的方式，宜蘭城是下層夯土為壘，其上再密植荊竹，垣外再環以土生的「九芎樹」為城垣。據記載，楊廷理曾寫下 「他日濃蔭懷舊澤，聽人談說九芎城」的詩句，所以後人依此附會說宜蘭市又稱為九芎城。

不過，據說因蘭陽地區秋冬多雨，地土鬆濕，以致不能存活。到了嘉慶 17 年 （1812） 年，短短三年，九芎所存者不過十分之三，甚至，至姚瑩到任時，荊竹已長得十分茂密，但九芎樹確無蹤影。

從小就喜愛九芎，小時侯常吵要九芎干樂（跎螺），因它固若金湯，不怕別人K，當它旋轉時響聲又亮，虎虎生風，若再穿上九芎製木屐，多威風神氣！九芎樹因紅褐色的樹皮剝落後呈灰白色，樹幹光滑堅硬。由於九芎的樹皮光滑且成片剝落 ，連猴子爬上去都會滑下來，因而也稱為「猴溜」或「猴不爬」。九芎也因材質細密，為菜砧板的上等木料或製作跎螺的好材料。長大後聽人說，九芎樹是魯凱族人的聘禮，一般在男女雙方訂婚成功之後，女方會要求男方去上山砍柴，這時男方會派出一些年輕力壯的青年，到山上砍一種樹叫「九芎樹」送到女方家，否則訂婚儀式不能進行。聘禮木，它最重要是在考驗男方的心意，其實魯凱族人們認為一個男人如果不會砍木材，如何養自己的妻子和孩子，加上九芎樹是一種燒火用，最好的上等木材，木質硬，紋彩好看，所以，魯凱族人不會亂砍這種樹，只到了訂婚時，才隆重的使用它，對它是另眼相看，愛護疼惜。

「九芎」是正港的台灣貨。現在除了在宜蘭大學校園之外，九芎城裡很難找到九芎樹，但紫紅色的紫薇，在宜蘭河堤常見，這兩種怕癢的植物，是同屬的植物。



紫薇到處常見。圖／李界木

文化須深耕，歷史重傳承

宜蘭原稱噶瑪蘭，是以噶瑪蘭族名為地名，因為是音譯所以又稱蛤仔難、甲子蘭等。另外文獻上也稱「蘭地」或稱「蘭陽」，清光緒元年由原本的廳改制為縣，便以噶瑪蘭，冠上文雅的宜字，從此便稱宜蘭。噶瑪蘭廳，通判楊廷理，選中當時西勢平原（宜蘭平原）地理中央的「五圍適中之地」做為廳治之所在（即為今日之宜蘭市）。自此之後，無論在日治時期抑或是戰後，幾經改制，宜蘭城一直是蘭陽平原的核心都市、交通樞紐。

宜蘭市居蘭陽平原精華區中心。嘉慶7年，漢人到此地開墾，當時稱為「五圍」。宜蘭縣於清嘉慶十五年（1810年）入清朝版圖，嘉慶17年（1812年）正式設廳治理，廳治選在五圍，五圍即今宜蘭市古城。嘉慶18年（1813年），宜蘭城修築完成，城內設施在數年內一一完備，宜蘭城儼然成為蘭陽平原政治、經濟、文教的中心。

戰後初期，1950年宜蘭設縣，宜蘭市成為縣治，並為縣內唯一的縣轄市，在各宜蘭鄉鎮市中人口數最多，且全縣級的設施，如宜蘭縣政府、宜蘭縣議會、宜蘭縣史館等，均設在此。 在歷史背景與豐厚的文化資源條件下，宜蘭市一向被譽為宜蘭縣的文教特區。在蘭陽地區，是政經文教的重心，亦是台灣東北部最重要的城市之一。

走遍全市、鄉路，從清領、日治、戰後等不同時期，產生了社會變遷與行政區域的更迭，終戰後行政區域的重新調整，新舊地名之間發生變化，都有必要了解敘述，讓後世子孫有認識與瞭解的需要。藉由實地田野踏勘與關鍵人物的訪談，蒐集了第一手資料，同時收集相關的文獻研究、規劃報告、媒體報導等資訊，綜合成對地方的初步認識，編寫成此書。「文化須深耕，歷史重傳承」。