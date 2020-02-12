李文亮死後，武漢說真話的公民300多人被關在牢裡，中共宣傳部頒發了更嚴厲的管制網路方法，整個中國淪入黑幕籠罩的瘟疫肆虐世界。(圖/擷取自pixabay))

2月10日消息傳來，北京，上海同時封城，這是可以預見的發展，中國鐵幕重重拉下，14億人生活在隨時可以被感染的紅色疫區，以後歷史會如此記錄，「因為沒有言論自由，吹哨人被打壓，預警制度失靈，武漢瘟疫在中國大爆發，中國重新開放之日，遙遙無期」。

同一時間，國際疫情專家已經飛到北京，協助中國撲滅瘟疫，這一次，偉大的中國從拒絕海外援助，到低頭求助，變臉迅速，時間不到一個月，一路下來，聽從中共命令的世衛組織，這下子變成兩邊不是人的豬八戒，但是，中共製造境內「人道危機」，隨著畫面會說話，流傳全世界，看到這樣的驚悚畫面，連中國人自己都膽戰心驚，滯留印尼中國旅客3000多人，只有61人，願意被中共派包機接回中國，這些人以武漢人為多，另外3000多人，選擇留在印尼，印尼是亞州唯一尚未發現疫情的國家，留在印尼，當然比回中國更安全。

2月8日晚上，憤怒的武漢人，關燈吹哨，悼念死去的李文亮醫師，要求言論自由的聲浪如「排山倒海」，同一個時間，揭露武漢醫院實況的公民方斌，目前被軟禁在家中，他說了良心話，「言論自由無法用跪求而獲得」，因為沒有言論自由，所以中共持續向世界隱瞞武漢肺炎死亡人數，只要你說出真相，你就會手銬腳鐐加身，李文亮死後，武漢說真話的公民，還有300多人被關在牢裡，中共宣傳部頒發了更嚴厲的管制網路方法，整個中國淪入黑幕籠罩的瘟疫肆虐世界。

言論自由無法跪求，過去，台灣人在國民黨統治下的抗爭，證明這一點，與古羅馬時代，神鬼戰士經過死亡競賽，掙取自由，道理相同，你不敢衝撞，沒有付出血淚，獨裁者絕不會把黑手從妳的嘴巴移走，當你認命了，就是獨裁者成功了，70年前，承諾給中國人自由的中共毀諾了，現在，中國人還為了說真話，向獨裁者跪求自由權利，這勿寧是最大的悲哀。

缺乏寬容製造更多愚昧

70年前，周作人說了這樣一句話，「一個沒有思想自由的民族，必定會與一個不寬容專制的政府做伴，而寬容的闕如，勢必製造更多愚昧專橫，「苦住」在如此殘破的文化空間，就連存活已經不易，更何況想要恪守思想的自由，中國人老於世故，表現出兩種極端，要嘛，就做一個八面玲瓏的奴才，要嘛就做一個震懾天下的梟雄，處在這兩種極端的心靈守護者，最為艱難，也最尷尬」。

周作人說出舊中國真實的一面，如今，瘟疫橫行武漢，接管武漢的軍方下令挨家挨戶盤查，將疑似發燒者強制隔離，公衛專家說，「如此愚昧蠻橫的作法，只會擴大瘟疫的擴散」，但是，軍方一意孤行，根本不聽。

周作人想做真理和真相的信徒，但是國民黨不給他，1927年，老蔣開始清除共產黨，共和國走向獨裁國，同情左派的周作人，生活更加孤單，1937年，接受北大校長託付，看守北大的周作人，在1945年抗戰勝利後，被國民黨扣上「漢奸」罪名，關押三年，等到釋放，已經是國共內戰末期，周作人想來台灣，因為他認為，共產黨比國民黨更惡劣，周作人沒有看錯，可惜困於人情臉面，周無法離開北平，1953年，周作人在「反右運動」中被批鬥，身心俱疲，但是，更大的考驗在後面，1966年，文革風起雲湧，周作人在家中被紅衛兵帶走，一連串的羞辱，無情打擊著周作人，曾經被周作人營救的共產黨高幹，卻選擇袖手旁觀，周作人希望家人給他安眠藥自殺，可惜家中沒有藥，隔一年，周作人在睡夢中死去，「詳見，余杰所寫，共和崩潰」。

周作人是上一代中國人悲劇縮影，中國人拋棄獨裁者蔣介石，選擇另一個更獨裁的毛澤東，70年後，中國人居然還爬在地上，向獨裁者跪求自由，請問，14億人有幾個真男人？

周作人批判中國人是奴性天成的族類，兇殘卑卻，喜歡奉會殺人的強人為主子，在專制獨裁統治下，還樂此不疲，沒膽量群起反抗，今天，降臨中國的「武漢瘟疫」，既是天譴，也是上帝給中國人扮演奴隸的罪與罰。

奴才當道的中國，世道頹廢，於是，像李文亮這種用良知守護思想心靈自由的醫師，活來艱苦，死的不值，悼念他的口哨聲，是否可以帶來更廣大公民的覺醒，後續還有待觀察。

言論自由無法單獨存在，他伴隨的是黨禁，報禁的進一步開放，中共一但給了自由，等同打破中共一黨專制的鐵桶，台灣曾經走過的道路，能否在中國複製，關鍵不在於共產黨，而在於人民給了共產黨多大的壓力，如果還只是停留在跪求階段，那麼，中國不會有希望，就如同被拋棄，受困家中的武漢女孩，在求救信上所寫，「當我希望國家幫助的時候，這個政府卻轉頭離去，把我拋棄，這樣的國家，我愛不起」，我必須加上一句話，「既然愛不起，中國人民就站起來，把他推翻吧」。