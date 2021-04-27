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每日國際焦點

​英國伊莉莎白女王號航空母艦戰鬥群，搭載18架F-35B戰鬥機，處女航將前往日本與南韓，途中停靠印度、新加坡，並將經南海，將與美國駐荷蘭艦隊會合，並與日、澳、加、紐、法、阿聯、丹麥、希臘、義、土、以色列、印度、阿曼、南韓共同軍事演習。

加拿大施壓阻止美國密西根州關閉跨越美加兩國的Line 5油管，美國自加拿大每日進口370萬桶原油，佔加國石油出口8成。Line 5油管已經運作70年，加拿大在鑰石XL輸油管線遭拜登中止後，決心全面保衛Line 5油管。

歐盟控告阿斯特捷利康未能依合約供貨疫苗。

烏干達表示將與主要債權人包括中國、世界銀行、國際貨幣基金交涉延後還款以免債務違約，烏干達債務負擔1年內暴增35%，達180億美元，2/3為外債，債務負擔已經超過GDP一半。

日本

3席國會議員補選自民黨全敗，菅義偉政府動搖。廣島參議員河井案里因參議院選舉賄選當選無效，長野參議員前國土交通大臣羽田雄一郎病逝，北海道眾議員前農林水產大臣吉川貴盛涉收賄遭起訴請辭，造成3席補選。

英國伊莉莎白女王號航空母艦戰鬥群，搭載18架F-35B戰鬥機，處女航將前往日本與南韓，途中停靠印度、新加坡，並將經南海，將與美國駐荷蘭艦隊會合，並與日、澳、加、紐、法、阿聯、丹麥、希臘、義、土、以色列、印度、阿曼、南韓共同軍事演習。

印度

第一季手機銷售創紀錄，年成長23%達3,800萬隻，但後續銷售可能受疫情影響。印度為僅次美國的全球第二大手機市場，中國品牌佔75%印度市場，小米為市佔第一，佔26%市佔率，蘋果連續兩季於印度銷售超過百萬支手機。

法國支援氧氣設備協助印度對抗疫情。德國支援氧氣、醫療協助。

尼泊爾

受印度變種病毒影響，疫情暴增。

菲律賓

准予莫德納疫苗緊急使用。

馬來西亞

表示阿斯特捷利康疫苗安全，將用於60歲以上。

歐盟

控告阿斯特捷利康未能依合約供貨疫苗。

表示土耳其若繼續違反人權，將很難與其改善關係。

加拿大

施壓阻止美國密西根州關閉跨越美加兩國的Line 5油管，美國自加拿大每日進口370萬桶原油，佔加國石油出口8成。Line 5油管已經運作70年，加拿大在鑰石XL輸油管線遭拜登中止後，決心全面保衛Line 5油管。

海地

綁架案暴增，2020年發生234起，是2019年3倍，實際發生案件則可能為報案數的倍數，可能達796件。2019年10月聯合國維和部隊離開後暴力犯罪就暴增。

墨西哥

外長訪俄，希望能在墨西哥生產史普尼克V疫苗。

黎巴嫩

請求沙烏地阿拉伯重新考慮禁止輸入黎巴嫩農產品。先前沙國因為黎巴嫩無法管制走私毒品以此懲罰黎巴嫩。黎巴嫩指派內政部長與沙國全面合作，希望沙國能回心轉意。

風向改變造成大批蝗蟲入侵，軍方動員直升機噴藥消滅大批蝗蟲，但可能仍有漏網之魚。

利比亞

國營石油公司先前於19日宣布哈里加港作業不可抗力因素，與民族團結政府解決財務爭議後，26日宣布解除不可抗力因素。

查德

總統陣亡後接掌的軍政府任命已故總統盟友前總理回任總理，任命文職總理為軍政府向國際要求盡快恢復民選政府的初步回應。

土耳其

逮捕加密貨幣平台Vebitcoin相關4人，Vebitcoin宣布因財務問題停擺後，土國即凍結所有帳戶，調查是否有金融不法。

伊朗

在維也納的伊核談判27日繼續。

莫三比克

民兵攻擊使法國石油大廠對旗200億美元投資的液化天然氣廠開發計畫宣布不可抗力因素，撤出所有人員。

烏干達

表示將與主要債權人包括中國、世界銀行、國際貨幣基金交涉延後還款以免債務違約，烏干達債務負擔1年內暴增35%，達180億美元，2/3為外債，債務負擔已經超過GDP一半。

福和會官方網頁：www.fratwn.org