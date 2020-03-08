破紀錄！中央研究院今（8日）宣布，研究團隊在19天內成功製造「六親不認」、只辨識新冠病毒（SARS-CoV-2）的檢測抗體，檢測時間從4小時縮短為15分鐘，正加速量產流程中。

快篩快來了！中研院今天透過臉書宣布最新研究進度，基因體中心研究員楊安綏帶領團隊，在19天內完成針對新冠病毒核蛋白（N protein）抗體試驗，破紀錄19天完成抗體篩選。

中研院表示，測試結果，在46株單株抗體中，其中有1株抗體有極佳的單一辨識性，只對新冠病毒有反應，並不會與SARS、MERS病毒或其他導致一般感冒的冠狀病毒有交叉反應，快篩時可有效判別是否感染新冠病毒。透過此抗原檢測原型，量產後可將篩檢時間4小時縮短至15至20分鐘，快速提升檢疫需求。

中研院指示，至今並無檢測新冠病毒快篩免疫抗原的裝置，原因之一是因開發「側流免疫檢測LFIA」應用的關鍵抗體試劑需要數月之久，而楊安綏實驗室的「合成抗體庫技術平台」剛好可快速提供大量新穎、具獨特性的針對各種蛋白質或胜肽等抗原的對應辨識抗體。

中研院院長廖俊智說，該院研究人員2月初便開始通力合作，快速合成新冠病毒核蛋白抗原，楊安綏團隊運用數十年來累積的技術，日以繼夜進行抗體合成及篩選，比預期快2個月達成目標，令人振奮。

中研院提及，在經濟部安排下，將與廠商聯繫生產新冠病毒快篩抗原檢測的原型產品，送食藥署驗證，獲衛生福利部許可後，希望能在3到4個月內量產，以加快病人檢體的驗證，大規模臨床應用。