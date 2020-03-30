近期依舊有國人陸續返台，台北市居家檢疫人數高達1.1萬人，防疫旅館爆滿，台北市政府宣布將加碼推出「7000元旅宿補貼」專案，鼓勵「把家留給居家檢疫者、同住家人住一般旅館」。自3月19日起進行居家檢疫、且具備台北市民身分者，不論設籍時間長短，只要家人住的是台北市旅館，並提出和居家檢疫日期相同的收據，下週起開放線上申請補助。

台北市副市長黃珊珊表示，昨(29)日有跟中央(流行疫情指揮中心)開過聯繫會報，市府有反映北市的防疫旅館收容居家檢疫民眾很多，容量已到9成，此外開放100間每天自費2,200元的安心檢疫所也已經額滿，現在又再開了70間，因此民眾有需求的話，可跟觀傳局或民政局聯繫。

黃珊珊指出，目前還是有一些返國需居家檢疫的國人住在一般旅館，因為現在居家檢疫的風險比前一陣子高，北市府希望這些需要居家檢疫的國人回國後，如果真的是去住一般旅館，還是要主動告知，讓旅館方面知道如何做防護；如果旅館方面接到這樣的客人，也可以跟市府觀傳局和衛生局聯繫，來提供相關協助。

黃珊珊表示，北市府的立場還是希望轉介這些國人到防疫旅館會比較妥當，但昨天有跟中央確認過，這樣並不違規，所以這是市府比較擔心的地方。

黃珊珊說，到現在市府還是有收到人球的案例，因為旅館方面知道當事人是居家檢疫者就會不收，然後就會到市府這邊來，這個狀況一直存在的，畢竟這些國人不像是由中國大陸包機回來後直接到集中檢疫所，而是讓他們各自回家，有人不回家而是住日租套房或一般旅館。

黃珊珊說，之前的居家檢疫者的確診數是零，但這陣子湧入大量返國的居家檢疫民眾，可以看得出風險比較高，所以之前如果住一般旅館可能沒有問題，但是現在市府認為不宜，因此市府強烈呼籲就居家檢疫民眾算想住一般旅館，旅館也願意收，但是還是希望當事人可以主動告知，或讓旅館方面知道如何做好防護，否則因此產生防疫漏洞，並非市府所樂見。

黃珊珊也提到，目前臺北市居家檢疫的人數到今天為止大概近11,000，已經是爆量情況，昨天有跟市長說，可不可以14天一波解列了，空間空出來，14天後再一波，里長也可以減少工作量，因為現在工作量很大，量能很不均，民政局會招募志工讓工作量平均一下。