陳師孟18日發表「尖尾週記」表示，他以「恐龍法官」為調查重點，盼對司法除垢有所貢獻，但「唯一有權力終結這場鬧劇的人，顯然打算置身事外」，他之所請辭是因為「不知為何而戰」。圖／民報資料照

監察委員陳師孟請辭，蔡英文總統指示表達慰留，但也尊重他最後的決定；陳師孟18日發表「尖尾週記」表示，不瞭解他個性的人，會以為他是抗拒不了媒體輿論壓力、向8成連署法官投降、被司法院長許宗力的公開譴責嚇到，但他「吃軟不吃硬」，這些「步數」不會影響他請辭的決心，他請辭理由很簡單，因為「不知為何而戰」。

陳師孟表示，他就任監察委員前，向推荐與提名的高層保證、也在立法院的聽證會聲稱， 將以「恐龍法官」為調查重點，對司法的除垢有所貢獻，呼應蔡英文總統上任之初以司改為首要任務的宣示，他對司改的自信，其實來自憲法明確賦予監察權有制衡司法權的設計，而總統正是憲法的守護者。

但他貢獻司改的信心隨著時間而日漸消融，他無奈的說，幾次前往司法院直接就此一議題提出質疑，「許大院長總是大唱秋蟬（秋後算帳加寒蟬效應），好像2千位法官都是他要小心呵護的蟬寶寶，尖尾則是蟬寶寶的天敵，尤其馬英九洩密案的承審法官，明明已經不再天真無邪，懂得濫用憲法條文為馬脫罪，仍被許大院長捧在手心惜惜，不許他過問，簡直已經到了病態的地步」。

陳師孟批評，「唯一有權力終結這場鬧劇的人，顯然打算置身事外」，他若繼續耗下去，等於原地踏步而已，所為何來？他無意和司法既得利益者做無止境的纏鬥，決定重回當初「老綠男」的單純日子。

他提到，2年來每週一篇，留下了101篇「尖尾週記」，預計在半年內去蕪存菁、彙集成書，讓這段日子所作所為，方便大家檢驗，「尖尾階段就此收尾，珍重再見」。