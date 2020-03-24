高市鼓山區自香港入境之陳姓居家檢疫民眾上國道！遭國道警察攔截，高市鼓山區衛生所協同里幹事及警察於民眾家門口等待開立舉發通知書。(圖/高市衛生局)

武漢肺炎全球延燒，疫情日趨嚴峻且境外移入個案持續攀升！高市鼓山區3月20日自香港入境之陳姓居家檢疫民眾，開車上國道趴趴走欲至台中訪友，並刻意將手機放置家中，企圖規避「電子圍籬系統」監測，因車輛形跡可疑經國道警察攔截，高市衛生局將依法加重裁處。

高雄市昨23日晚間約9點30分接獲彰化縣衛生局告知，該陳姓居家檢疫民眾，在彰化交流道閘道口，遭國道警察攔截後，發現其為居家檢疫對象，經現場完成錄影蒐證，令其返回高雄住家。高市鼓山區衛生所協同里幹事及警察於民眾家門口等待約2小時，於今24日凌晨0點10分陳姓民眾抵家時，立即開立舉發通知及陳述意見書，

高市衛生局將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，違反居家檢疫措施者，處10萬元至100萬元，並參採「檢疫措施裁罰基準」所訂之擅離時間、具體違規情節等加重裁處。

高市衛生局呼籲接受14天居家隔離/檢疫的市民勿心存僥倖，務必確實配合不可外出、不可搭乘大眾運輸工具等防疫政策相關規定，以免觸法，期間若有發燒(≧38℃)、咳嗽或出現上呼吸道症狀，可撥打高雄市防疫專線7230250由衛生局安排就醫，再次呼籲違反居家隔離者，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」處20萬元以上100萬元以下罰鍰並執行指定場所強制安置；違反居家檢疫者，處10萬元至100萬元，第二次擅離時除加重處以罰鍰外，將併同執行集中檢疫強制安置。