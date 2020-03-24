武漢肺炎全球延燒，疫情日趨嚴峻且境外移入個案持續攀升！高市鼓山區3月20日自香港入境之陳姓居家檢疫民眾，開車上國道趴趴走欲至台中訪友，並刻意將手機放置家中，企圖規避「電子圍籬系統」監測，因車輛形跡可疑經國道警察攔截，高市衛生局將依法加重裁處。
高雄市昨23日晚間約9點30分接獲彰化縣衛生局告知，該陳姓居家檢疫民眾，在彰化交流道閘道口，遭國道警察攔截後，發現其為居家檢疫對象，經現場完成錄影蒐證，令其返回高雄住家。高市鼓山區衛生所協同里幹事及警察於民眾家門口等待約2小時，於今24日凌晨0點10分陳姓民眾抵家時，立即開立舉發通知及陳述意見書，
高市衛生局將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，違反居家檢疫措施者，處10萬元至100萬元，並參採「檢疫措施裁罰基準」所訂之擅離時間、具體違規情節等加重裁處。
高市衛生局呼籲接受14天居家隔離/檢疫的市民勿心存僥倖，務必確實配合不可外出、不可搭乘大眾運輸工具等防疫政策相關規定，以免觸法，期間若有發燒(≧38℃)、咳嗽或出現上呼吸道症狀，可撥打高雄市防疫專線7230250由衛生局安排就醫，再次呼籲違反居家隔離者，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」處20萬元以上100萬元以下罰鍰並執行指定場所強制安置；違反居家檢疫者，處10萬元至100萬元，第二次擅離時除加重處以罰鍰外，將併同執行集中檢疫強制安置。