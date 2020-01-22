出生於臺南善化曾文溪南岸東勢寮的蘇振明教授，推動美術教育四十年，此次返鄉於臺南文化中心舉行「故鄉@風景─蘇振明2020迎春邀請展」。這場展覽適逢農曆新年，蘇振明教授特別在1月19日下午，舉辦「迎春書藝名家示範—與親子共創」活動，邀請從宜蘭遠道而來的書法名家游美蘭，共同現場揮毫，分享對書法藝術的創作心得。這場活動由永康國小美術班王清品老師，邀請不同學校老師、家長學生等親子共同參與，蘇振明教授活潑詳盡地解說書寫的藝術與美感，許多臺灣有趣的諺語知識，讓人聽得津津有味。

蘇教授試圖把中國傳統書法，內化為「臺灣書藝」，和日本書道、韓國書藝分庭抗禮。他用視覺藝術的線條、造型、布局等美的原理原則，來詮釋歷史悠久的書法藝術，甚至運用日常生活中隨手可得的工具，例如油漆刷、廚房的鬃刷等，來營造出不同的質感效果。

這場活動蘇教授還特別寓教於樂，讓大朋友、小朋友從選擇喜歡的作品、好奇的作品等票選活動，讓觀眾參與「公民審美投票」，落實公民美學教育，同時訓練小朋友勇於表達自己的觀點與創作理念。蘇教授認為，臺灣在政治上，公民素養已經非常普及，美學也應該迎頭趕上，讓公民認識參與自己的文化、具備審美意識。



蘇振明教授現場揮毫，向小朋友介紹「臺灣書藝」。圖／作者提供

活動過程也讓觀眾實際參與書寫創作，許多小朋友以「鼠年」為題材，將可愛的老鼠造型，與文字巧妙結合，生動有趣。游美蘭老師、蘇振明教授也和小朋友們彼此交換書藝作品，彷彿文人雅士之間以「書」會友，惺惺相惜。

蘇振明教授生於1950年，年輕時畢業於臺南師專，在小學教書5年後，保送國立臺灣師範大學美術系，畢業後不久到臺北市立教育大學教書，直至2014年退休，對於兒童美術教育不遺餘力。此次展覽呈現他歷年來的創作體會與教育理念，也透過多元的活動，為展覽帶來濃濃的年節氣氛。這次展覽將從2020年1月17日展至2月2日，農曆年初三到初九，每日照常開放參觀，歡迎愛好藝文的朋友，一起共襄盛舉。



書法名家游美蘭從宜蘭遠道而來，和民眾分享書藝創作。圖／作者提供



蘇教授的「春歸甕」作品，與臺語「存整甕」諧音，有「賺很多」的吉祥寓意。圖／作者提供



「春花望露」裱褙在「竹𥴊」上。「竹𥴊」是圓型盛物的淺竹筐，是具有臺灣常民生活特色的日用品，蘇教授運用在創作上，讓「藝術生活化、生活藝術化」。圖／作者提供