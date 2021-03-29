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每日國際焦點

埃及長賜輪救援行動加強開挖、抽泥，但船首下方發現大石頭。埃及總統塞西下令要求減輕長賜輪重量，這表示將要移除船上貨櫃，將拖延數周。

緬甸軍方轟炸克倫邦，數千人逃往泰國。

土耳其通過伊斯坦堡運河計畫。預計耗資750億里拉(2,646億新台幣)。

菲律賓派遣戰鬥機前往驅離南海中國船隻。

北京

再度發生嚴重沙塵暴。

緬甸

軍方轟炸克倫邦，數千人逃往泰國。

軍政府繼27日射殺114人後，於哀悼喪禮上掃射群眾。

印尼

伊斯蘭極端主義自殺炸彈客攻擊錫江天主教教堂，死者1人為自殺炸彈客本人，14傷。印尼29日逮捕涉嫌的伊斯蘭國黨人。總統佐科威批評恐怖主義。

日本

計畫發行數位疫苗護照。

菲律賓

派遣戰鬥機前往驅離南海中國船隻。

中國

德國時尚品牌雨果博斯在新疆棉事件中，先表示購買新疆棉，又刪文說非官方意見，遭中國「小粉紅」全面網路圍剿。

印度

總理莫迪給與孟加拉120萬劑疫苗。

孟加拉

激進伊斯蘭分子在印度總理莫迪來訪後攻擊印度教廟宇、火車。

巴基斯坦

4名青年疑似遭軍警刑求至死，引起數千人抗爭。

澳洲

電視台第九台疑似遭駭客攻擊。

德國

梅克爾所屬基民黨民調續跌，領先綠黨僅剩2%。

加拿大

溫哥華發生圖書館持刀連續砍人事件，1死5傷。

哥倫比亞

考卡省科林托發生汽車炸彈攻擊43傷包括11官員，政府抨擊為叛軍殘部所為。

埃及

長賜輪救援行動加強開挖、抽泥，但船首下方發現大石頭。埃及總統塞西下令要求減輕長賜輪重量，這表示將要移除船上貨櫃，將拖延數周。

貨櫃運輸業者開始轉移部分航線到繞好望角航線。

土耳其

通過伊斯坦堡運河計畫。預計耗資750億里拉(2,646億新台幣)。

蘇丹

與主要反抗軍集團簽署政教分離協定。

沙烏地阿拉伯

推動數十年內種植100億顆樹的減碳計畫。

莫三比克

遭伊斯蘭民兵包圍的帕爾瑪，一周以來有數十人因戰事身亡。

黎巴嫩

貝卡谷地匪徒想衝過巴勒貝克檢查哨，引起警匪衝突3死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org