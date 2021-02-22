二二八今年屆滿74週年，陳永興話說1987年發起平反二二八與當前的重要意義.。此外，由玉山社出版、陳永興醫師新書《台灣醫界人物百人傳》暨「台灣醫界與228」專題演講。將在北中南舉辦場新書發表會。(圖/陳俊廷)

二二八是一個值得大家再思考苦難之日！二二八今年屆滿74週年，陳永興話說1987年發起平反二二八與當前的重要意義.。他有感的說，歷經30多年咱的訴求已有部分實現，惟二二八不僅要追思、反省更要覺醒徹底落實轉型正義，並注意台灣當前面對中國威脅，若再遭中國統治，絕對會再發生二二八悲劇。

此外，由玉山社出版、陳永興醫師新書《台灣醫界人物百人傳》暨「台灣醫界與228」專題演講。將在北中南舉辦場新書發表會，台北首場2月25日在二二八國家紀念館；2月27日台中與2月28日高雄則分別在台中中央書局與高雄市歷史博物館舉行。

「保護台灣繼續存在，不讓中國統治，這是最要緊的代誌。」陳永興舉中國血腥鎮壓六四天安門事件與中國對西藏、新疆甚至對香港的處理方式，就可知咱台灣絕不可變成中國的一部分，因為獨裁政權一定會用屠殺迫害咱台灣人。他認為，這是咱追思二二八應有深深的覺悟與覺醒。

而為維護台灣安全深化民主就要徹底加速落實轉型正義，陳永興以其2018年曾喟嘆地：「台灣轉型正義往往只做一半，至今加害者無人出來道歉，共犯結構還充斥司法、情治與公家部門很多單位。」他認為，至今依然….

二二八是爭取來的「和平紀念日」！1987年以前，二二八事件是一個禁忌，老大人不願意談，二二八家屬也受到嚴密監視，那是一個「噤聲不語」的年代，社會壟罩在白色恐怖的肅殺氛圍。陳永興指出，二二八是一個值得大家再思考苦難之日！維護台灣民主就要徹底加速落實轉型正義、徹底消除不義，不要再縱容包庇過去不義所留下的共犯結構，繼續危害台灣社會。

另值一提的是，民視台灣演義在2017年2月17日「二二八平反之路」曾專題報導這是台灣第一個人民推動的轉型正義。

※陳永興醫師新書《台灣醫界人物百人傳》暨「台灣醫界與228」專題演講。將在北中南舉辦場新書發表會，台北首場2月25日；2月27日台中與2月28日高雄則分別在台中中央書局與高雄市歷史博物館舉行。

台北場-2月25日（禮拜四）下午2：00〜4：00地點：二二八國家紀念館/地址：台北市南海路54號

台中場2月27日（禮拜六）下午2：30〜4：30地點：台中市中央書局/地址：台中市中區台灣大道一段235號

高雄場2月28日（禮拜日）下午2：30〜4：30地點：高雄市立歷史博物館/

地址：高雄市鹽埕區中正四路272號

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