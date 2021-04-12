瑞典人彼得達林（右上）與英國記者韓飛龍（右下）都因在中國從事捍衛人權工作而被中國政府羈押、驅逐。示意圖／擷自網路，民報合成

惡行太多，太多的好話也無濟於事，老共戰鬥機擅闖台灣空域，可以瞎掰是保護台灣，如今，西方國家紛紛把老共的央視和環球電視網驅逐出境，證明了中共大外宣已經失敗，大外宣變成大歪宣。

習近平大外宣失敗

習近平一心要成為毛澤東第二，曾經幹過國民黨文宣部部長的老毛，一輩子的戰略心法，就是筆的力量大於槍砲，能夠用宣傳謊話，打下的城堡，就無需用到槍砲，謊話說一百遍，就會變成真理，所以，國共內戰很快結束，因為被民粹謊言所欺騙的中國人，接受老毛編織的謊言，終於站起來反對蔣介石，國民政府軍就算武器精良，當然必須倒台。

習近平當然知道一黨專政，絕不會是好制度，民主國家實施資本自由主義，或有缺點，但是帶給人民的快樂幸福，是獨裁政體無法追趕的，事實也證明的確如此，遠的不說，委內瑞拉搞共產主義那一套，馬杜羅專政的下場，是破敗的經濟，通脹的貨幣，人民生活於水火。

所以，老共必須靠大外宣，大內宣，告訴中國人生活在天堂，告訴中國人中國已經崛起，謊言就好像被飢餓壓迫的北韓人民，到現在還相信北韓稻米之所以短缺，大家餓肚子，是因為一半的收成送到南韓救濟同胞了，這種謊言只有封閉的國家可以持續，超過一半的北韓人相信自己的國家，是地球上最幸福的國家，既然如此快樂，那些逃亡離開北韓的人，根本就是精神有病。

自己擅長說謊話，所以也把西方國家的話語打入謊言，西方說，老共迫害人權，老共就說美國迫害人權，而且還學習聯合國編成一本報告書，這種矛與盾的語言話術就是老共最擅長，簡單說，你說我黑，那麼就是天下烏鴉一般黑，只有腦袋清楚的人才不會受騙，美國指責老共用武力霸凌台灣以及南海國家，老共就說，老美用武力耀武揚威，中國的軍艦不會進入墨西哥灣，這是理念轉變話術，因為，事實的重點在於，多數國家不會因為看見美國艦隊，就感到領土被威脅，但是，所謂作賊心虛，老共作賊想奪取台灣，看到老美艦隊，當然就感到不自在，這是問題的差別。

電視認罪違反人權

隨著科技進步，紅色擴張技術也大大躍進，早期紅色擴張只靠電台宣傳，習近平則灑大錢，四處建立電視媒體，中共央視和環球電視網，從北京總部，同步向全世界放送，一來宣揚中國建設的進步，二來宣揚軍隊偉大，三來，告訴世界中國愛和平，第四，針對中國負評的訊息進行反擊，最有名的就是「電視認罪宣傳」但是，這四個宗旨卻因為自己的行為與宣傳相反，一一被放大檢視，更糟的是電視認罪作法違背人權，被稱為恐怖份子的手段。

2016年，長期以金錢支持中國維權律師的瑞典人彼得達林（Peter Jesper Dahlin）被中共逮捕，罪名是支援維權律師，彼得被老共關押三個多月，經過瑞典政府交涉釋放，釋放之前還被強迫錄製一段認罪影片，並在西方國家的央視海外台播放，2018年，英國記者韓飛龍（Peter Humphrey）也因為對中共迫害人權進行報導，被捕後被認罪，然後驅逐出境，兩人因此結識，並在西班牙成立一個「保護衛士」（Safeguard Defenders）人權組織，開始收集被認罪的資料，提出控訴，首先是英國政府的「媒體監管局」接受這些控訴，撤銷央視在英國的執照，老共也因此和BBC交惡，展開互相驅逐記者的媒體戰爭，彼得並未停止，目前，彼得持續尋找曾經被迫認罪的受害者，例如，香港出版商桂敏海，以及他的女兒安琪爾，還有香港銅鑼灣樹店的林榮基，還有反送中被逮捕的鄭文傑，把他們被認罪的故事完整記錄，並且向美國、加拿大、法國等西方國家提出控告，最終目標就是把老共大外宣的媒體機構驅逐出境，彼得認為這才是正本清源方法，以免西方民主國家被有毒媒體毒害。

老共的媒體是認知作戰的前鋒，所有記者真實身分就是特務，媒體不為傳播真理真相，而是為紅色政黨服務，這種媒體之所以可以存活，是西方言論自由環境給予他們生長養分，每天和這些媒體辯論，是浪費時間，消滅它們才是正道。



由瑞典人彼得達林及一群捍衛人權律師的朋友在西班牙成立的「保護衛士」人權組織網頁。示意圖／擷自保護衛士網頁​