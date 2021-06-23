作者指出，台灣的活路是在之共綁匪有夠軍事實力對台灣採取有意義的侵略行動前，完成正名制憲公投獨立，建立一個團結有自衛能力的台灣新國家。示意圖／擷自總統府、FRANCE 24 English影片，民報合成

香港治理當局被迫要求台灣駐香港經濟文化辦事處人員，簽署所謂《一之承諾書》，蔡英文管理當局拒絕簽，致到人員必須離開香港，台港交流幾乎切斷。馬英九辦公室抓機會閣販賣「一之各表」的「九二共識」，講嘿著有免簽承諾書的「互信」。

赤藍人馬英九主政時代，堅持以「一之各表」的「九二共識」，和台灣人蔡英文主政下，攬《之那民國憲法》反「正名制憲」國家正常化，基本上，攏是在麻醉台灣社會，藉執政權力壓制台灣民族獨立運動，等待被支那共產黨綁匪併吞。

馬英九的「一之各表」意思是：假「之那民國」和「之那人民共和國」目前各別管轄的領域攏屬一個共同的支那，兩邊攏會當自認自己這邊著是「之那」。馬英九著像幻想時期的唐吉軻德，騎一隻漏屎馬舉著車輪旗，向赤藍群眾展示，伊有勇敢挑戰國際社會公認的「之那」風車，予自己和支持者的之那情結得到透氣。

「一之各表」瓦解台灣民族意識

之共綁匪將馬英九的「一之各表」當作笑話，不如過，之共綁匪的默認「一之各表」，用簡單的算術著知影，嘿等於是承認「二個之那」。平心來論，嘿替無願意接受之共綁匪體制的赤藍族群和所謂的台灣人「華獨」群眾，爭取著暫時可以拖命的時間，卻予台灣社會在政治和經濟上進一步融入「之那共同體」，瓦解台灣民族意識。

蔡英文的之那情結應該是先天的低智能和後天成長背景所造成，對「論文門」騙局的起源到後來受質疑的處理過程，咱清楚看出伊選擇採取的落伍之那文化習性。伊連台灣人意識著真淺薄，根本免講到台灣民族精神。伊的維持假「之那民國」現狀，著是要將台灣綁死在伊認為理所當然的之那，藉攬《之那民國憲法》壓制台灣民族自決的「正名制憲」權利。

所以，蔡英文在伊的之那情結操縱下，堅持用「之那民國台灣」來麻醉台灣社會，其實是換湯無換藥的「一之各表」，仝款是要拖延「二個之那」的情境，安搭無願意接受之共綁匪體制的赤藍族群和所謂的台灣人「華獨」群眾。

之共綁匪擴張主義的野心和實力，愈來愈驚人呣知，根本無可能放權宜性的「二個之那」，繼續扇自己的喙䫌(之那話：打自己耳光)。若台灣繼續當前的赤藍假「之那民國」體制，攬《之那民國憲法》自稱是之那的一部分，當之共綁匪有夠軍事實力進行對台灣做有意義的侵略行動，美國和日本會真有理由「抺當干涉之那內政」替自己找藉口閃避，台灣將陷入孤立無援的情境，艱苦面對予之共綁匪併吞的命運。

台灣的活路是在之共綁匪有夠軍事實力對台灣採取有意義的侵略行動前，完成正名制憲公投獨立，建立一個團結有自衛能力的台灣新國家。要拍開這條活路，絕對著奮興台灣民族主義，自然著會排除有之那情結和買辦心態的領導組織，按呢的台灣民族才能當有堅強的抵抗戰力和決心，才能當擴大爭取國際社會的支持，予之共綁匪呣敢發動這場無正當性閣無贏面的侵略戰。