人的新功課，是去發現「人的價值」，去抓住上帝給的恩典，用這恩典來指揮機器人創造人類未來的幸福。人們不需要「餵養的」知識，為人父母的我們，回答孩子的是他們自己提出的問題，我試圖幫助他們得到自己想要的，這些都是他們發自內心的想法。圖／鄭春鴻提供

現代人一提到「人工智慧」（Artificial Intelligence），就流露出崇拜、臣服的表情，科學家早就預言「原有需要靠人眼辨識判別的工作，通通可以被取代。」8K超高畫質、比肉眼看得還細的視訊監控系統所取代，少了人力的疲勞、情緒倦怠、生病、精神不集中等問題。台積電創辦人張忠謀也預言，未來25年內，5G將再次改變人類生活樣貌，帶來更嚴重的貧富差距與失業問題。未來1、20年，台灣將新添200萬失業大軍！張忠謀說 : 「5G改變的恐怕不是生活而已，將對整個社會結構做洗牌式的改變，甚至取代人的角色。」

孩子每天到「電影文化城」的古代學堂上課嗎？

如果25年的未來，一年一年逐步地，新世界果真將呈現在大家的眼前。那麼，今年剛出生的孩子，他們要上的學校、要讀的功課、要和朋友建立的新關係等等，從現在開始，一定會跟過去我們的成長及社會經驗有非常大的不同。但是，請你明天就到家附近的中小學參觀一下，看看他們的軟硬體設施；如果你有孩子正好在上學，那就踴躍參加家長可以參與的活動。請你體會一下，我們台灣現代基礎教育，跟幾十年前有甚麼不同？先觀察人與人之間的「空間感」，今昔有多麼天翻地覆地改變，如果課堂的課桌椅佈置、上課氣氛、學習對位，都跟幾十年前差別不多，這是不是跟我們每天逼著孩子到「電影文化城」的「古代學堂」上課沒兩樣呢？

「空間感」只是看得見的，不可能不改變的；更重要的是面對問題的態度、思考問題的方法、解決問題的途徑、面對未來的視野，孩子們怎可能跟我們一樣呢？我們提供哪些教育資源來陪伴、鼓勵、督促、成全他們呢？如果我們都沒有準備好迎接新世代，又如何叫年輕夫婦放心生小孩呢？如此重大的社會勞動力及新思潮的改變，現在開始做都已經來不及了，你看到哪個總統候選人，即使蜻蜓點水也好，誰對這個教育改革的歷史大議題提出甚麼具體政見呢？

人的新功課是去發現「人的價值」

人的新功課、新教育並不是去訓練我們的下一代發明更多的機器人。「人工智慧的創始人和如今的研究人員（包括我）設法讓電腦做一些人類目前力所不能及的事，希望可以從中學點什麼，或發明一 些有用的東西。」羅傑．尚克（Roger Schank）這麼說 : 「比如能和人進行智慧談話的電腦。現在我正在開發一個能和使用者討論醫療問題的程式。這個程式聰明嗎？不。它沒有自我認知，不知道自己在說什麼，也不清楚自己瞭解的東西。專家總是愚蠢地研究著智慧機器或人工智慧，使人們誤解了實質問題。」尚克是人工智慧理論家，認知科學家，SocraticArts首席執行官，著有《教學思維：認知科學如何拯救我們的學校》（Teaching Minds How Cognitive Science Cart Save Our Schools）。

人的新功課，更重要的是去發現「人的價值」，去抓住上帝給我的恩典，用這個恩典來指揮機器人創造人類未來的幸福。人們不需要「餵養的」知識，為人父母的我們都撫養過幾個孩子，我給他們餵的是食物而非知識，我們回答孩子的是他們自己提出的問題，我試圖幫助他們得到自己想要的，這些都是他們發自內心的想法。這是多麼奇妙啊！把孩子健康養大，他們就會自己問問題、自己解決問題、自己戀愛、自己成熟；他會笑、他會哭、他會有責任感、正義感、榮譽感、他會有憐憫心。難怪，人工智慧機器人的高級工程師，彼此會說道 : 「其實根本無須發明仿製人，真人已經夠多了。」每個人生來都帶著個性，有自己的慾望和需求，並且很早就表現出來。但沒有一台電腦是從一無所知到通過和人互動慢慢瞭解事物的。

我們只用了大腦功能的萬分之一不到

大家一窩蜂去發展人工智能，但是對人類自己的大腦竟所知不多。牛津大學物理學家大衛．多伊奇（David Elieser Deutsch, 1953-）曾說：「地球上任何人都不完全知道大腦的用途，為了實現這一目的，在人工智慧領域，這一研究進度在整整 60年的時間裡停滯不前。」過去一些認知心理學家對人類大腦的理解，已經逐漸被推翻。上帝給了人類大腦，沒有給「大腦使用說明書」，我們只用了大腦功能的萬分之一不到，卻夢想去做一個彆腳的「新大腦」，然後嚇唬自己，新大腦會取代舊大腦，這不是很可笑嗎？