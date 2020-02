我要告訴交通部長,華航需要的是改名,不是減薪共體時艱;華航改名之後,生意一定變好!

中國肺炎疫情重創航空業和旅遊業,未來即使中國肺炎風暴離去,China Airline 已經污名化了,外國人如果想要搭飛機,還會選擇China的Airline嗎?外國人誰還敢搭China 的 Airline呢?除非削價競爭。

沒有任何歧視的意思,但是老實說,西方人看中文字、日本字、韓國字、阿拉伯字等,大部分的人看不懂這些有的沒的文字,也懶得去學習,外國人就只看到 China Airline 四個字;華航頂著 China Airline 英文名字,外國人根本看不懂「中華航空」四個大字,華航需要向外國客人解釋 China Airline不是從中國來的,真是太辛苦了,事倍功半,拿石頭砸自己的腳,拓展海外業務只會更加辛苦!

飛機是密閉空間,華爾街日報日前報導:China is the real sick man of Asia. 這不是耿爽爽不爽的問題,華航會被China帶衰,其實被帶衰的也不只華航,日本的本州最西端叫做中國地區,也是要花時間和心力去解釋,這個中國不是那個中國,這個中國的農產品沒有毒奶,請大家安心使用,真是傷腦筋。

華航會被China帶衰

未來,外國人要搭飛機會選擇China 的 Airline嗎?華航要趁早改名,早改早超生!

華航改名,主管們不但不需要減薪10%,反而未來員工會因為生意變好而加薪!

我們都愛華航,我們都愛小梅花,我們真的選搭華航,華航真的是最棒的,趁此機會要向全世界最優質的華航地勤人員致上十二萬分的感謝;2014年筆者要到夏威夷參加美國生殖醫學會,美麗又專業的華航地勤人員在機場幫我搞定美簽,其實她們沒有義務幫忙,服務真的太好了,否則我不能飛,一切行程全部泡湯,至今我仍然非常非常感謝她們,華航是我們台灣自己的,也是最棒的航空公司。

正名 Taiwan Airline 形象大幅提升

交通部什麼都不用說,只要私下命令華航召開臨時董事會,做成英文名改成Taiwan Airline的決議,三分鐘就可以完成的事情,不要說這個不行那個不行,要拿出美國總統川普的魄力,恁爸想改什麼名干中國什麼屁事。

全世界所有機場的飛機起降看板將全部從China Airline改成Taiwan Airline,對Taiwan 無形的正面效益非常大;現在華航的任何成就,對全世界絕大多數的人來說,全部算在China身上,全部在幫China做廣告,中國躺著就接收China Airline的全部成就;世界上絕大多數的正常人類不會知道這個China不是那個China。

我愛搭華航,我不要搭China Airline!華航員工也要支持華航的英文名改成Taiwan Airline,不但形象大幅提升,未來生意一定更好!

想做就很簡單,不想做就講一堆理由;總統和交通部長完全懂這個道理的,問題只在願不願意而已。

如果妳不願意,我們也沒辦法。