China Airline 已經污名化了，外國人如果想要搭飛機，還會選擇China的Airline嗎？外國人誰還敢搭China 的 Airline呢？除非削價競爭。圖／公有領域，取自維基共享資源

我要告訴交通部長，華航需要的是改名，不是減薪共體時艱；華航改名之後，生意一定變好！

中國肺炎疫情重創航空業和旅遊業，未來即使中國肺炎風暴離去，China Airline 已經污名化了，外國人如果想要搭飛機，還會選擇China的Airline嗎？外國人誰還敢搭China 的 Airline呢？除非削價競爭。

沒有任何歧視的意思，但是老實說，西方人看中文字、日本字、韓國字、阿拉伯字等，大部分的人看不懂這些有的沒的文字，也懶得去學習，外國人就只看到 China Airline 四個字；華航頂著 China Airline 英文名字，外國人根本看不懂「中華航空」四個大字，華航需要向外國客人解釋 China Airline不是從中國來的，真是太辛苦了，事倍功半，拿石頭砸自己的腳，拓展海外業務只會更加辛苦！

飛機是密閉空間，華爾街日報日前報導：China is the real sick man of Asia. 這不是耿爽爽不爽的問題，華航會被China帶衰，其實被帶衰的也不只華航，日本的本州最西端叫做中國地區，也是要花時間和心力去解釋，這個中國不是那個中國，這個中國的農產品沒有毒奶，請大家安心使用，真是傷腦筋。

華航會被China帶衰

未來，外國人要搭飛機會選擇China 的 Airline嗎？華航要趁早改名，早改早超生！

華航改名，主管們不但不需要減薪10％，反而未來員工會因為生意變好而加薪！

我們都愛華航，我們都愛小梅花，我們真的選搭華航，華航真的是最棒的，趁此機會要向全世界最優質的華航地勤人員致上十二萬分的感謝；2014年筆者要到夏威夷參加美國生殖醫學會，美麗又專業的華航地勤人員在機場幫我搞定美簽，其實她們沒有義務幫忙，服務真的太好了，否則我不能飛，一切行程全部泡湯，至今我仍然非常非常感謝她們，華航是我們台灣自己的，也是最棒的航空公司。

正名 Taiwan Airline 形象大幅提升

交通部什麼都不用說，只要私下命令華航召開臨時董事會，做成英文名改成Taiwan Airline的決議，三分鐘就可以完成的事情，不要說這個不行那個不行，要拿出美國總統川普的魄力，恁爸想改什麼名干中國什麼屁事。

全世界所有機場的飛機起降看板將全部從China Airline改成Taiwan Airline，對Taiwan 無形的正面效益非常大；現在華航的任何成就，對全世界絕大多數的人來說，全部算在China身上，全部在幫China做廣告，中國躺著就接收China Airline的全部成就；世界上絕大多數的正常人類不會知道這個China不是那個China。

我愛搭華航，我不要搭China Airline！華航員工也要支持華航的英文名改成Taiwan Airline，不但形象大幅提升，未來生意一定更好！

想做就很簡單，不想做就講一堆理由；總統和交通部長完全懂這個道理的，問題只在願不願意而已。

如果妳不願意，我們也沒辦法。