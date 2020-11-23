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每日國際焦點
川普政府新增4家由中國軍方支持企業名單。並邀請藏人流亡政府行政中央司政洛桑森格訪美。
衣索比亞稱已攻下厄達加哈穆斯，離提格雷首都默克萊不到100公里，即將揮軍包圍默克萊，轟炸逼迫投降。
土耳其延長東地中海探勘到11月29日。此舉將加劇與歐盟之間的衝突。
緬甸撣州新當選議員遭槍殺，執政黨譴責暴力。
中國
計畫發射「嫦娥5號」無人月球探測器，前往月球採集岩石帶回地球。
川普政府新增4家由中國軍方支持企業名單。
美國
邀請藏人流亡政府行政中央司政洛桑森格訪美。
緬甸
撣州新當選議員遭槍殺，執政黨譴責暴力。
菲律賓
終止醫療人員不得出國禁令。
法國
立法禁止惡意散佈警察照片，以免警方執法後個人與家屬遭騷擾。總理明確表示保護警方才能保護人民。反對的虛無破壞主義者則穿起黃背心抗爭。
德國
醫師涉嫌殺害2名COVID-19重症病人遭逮捕，醫師表示是為了減輕病人痛苦。
喬治亞
槍手已釋放所有人質。
美國
俄國總統普丁表示準備好與任何美國總統合作，但等待正式結果出爐。
法國外長稱同意拜登說法，認為川普的挑戰不負責任。
沙烏地阿拉伯外長稱有信心拜登會維持區域穩定。
參議員昆斯，若拜登勝選可能成為國務卿，表示將支持回到伊朗核協議，即終止對伊朗禁運打擊，認為伊朗會憑良心自己廢核。
拜登顧問關切埃及逮捕異議份子。拜登若上台，埃及與美國關係可能嚴重惡化。
瓜地馬拉
削減醫療、教育、人權、司法預算引發抗爭，國會大樓遭縱火。
巴西
家樂福員工遭黑人威脅召來警衛，警衛執勤過當致死，影片貼上網路後引發暴動，上千人攻擊家樂福店面，家樂福表示將放棄該店。
哥倫比亞
共黨叛軍期望拜登若上台能重啟談判，讓他們能苟延殘喘。2019年叛軍以汽車炸彈攻擊警察學校後，杜克總統中止停火協議全面剿滅叛軍。
衣索比亞
稱已攻下厄達加哈穆斯，離提格雷首都默克萊不到100公里，即將揮軍包圍默克萊，轟炸逼迫投降。
土耳其
總統艾爾段與沙烏地阿拉伯國王通話同意兩國對話合作。
延長東地中海探勘到11月29日。
針對歐洲的譴責，土耳其總統艾爾段稱自認為歐洲一部分。
以色列
發動空襲報復加薩走廊火箭攻擊亞實基倫一處工廠。
阿富汗
首都喀布爾遭火箭攻擊，8死31傷。
伊拉克
大規模處決恐怖份子，遭聯合國稱反人權。
福和會官方網頁：www.fratwn.org