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每日國際焦點

川普政府新增4家由中國軍方支持企業名單。並邀請藏人流亡政府行政中央司政洛桑森格訪美。

衣索比亞稱已攻下厄達加哈穆斯，離提格雷首都默克萊不到100公里，即將揮軍包圍默克萊，轟炸逼迫投降。

土耳其延長東地中海探勘到11月29日。此舉將加劇與歐盟之間的衝突。

緬甸撣州新當選議員遭槍殺，執政黨譴責暴力。

中國

計畫發射「嫦娥5號」無人月球探測器，前往月球採集岩石帶回地球。

川普政府新增4家由中國軍方支持企業名單。

美國

邀請藏人流亡政府行政中央司政洛桑森格訪美。

緬甸

撣州新當選議員遭槍殺，執政黨譴責暴力。

菲律賓

終止醫療人員不得出國禁令。

法國

立法禁止惡意散佈警察照片，以免警方執法後個人與家屬遭騷擾。總理明確表示保護警方才能保護人民。反對的虛無破壞主義者則穿起黃背心抗爭。

德國

醫師涉嫌殺害2名COVID-19重症病人遭逮捕，醫師表示是為了減輕病人痛苦。

喬治亞

槍手已釋放所有人質。

美國

俄國總統普丁表示準備好與任何美國總統合作，但等待正式結果出爐。

法國外長稱同意拜登說法，認為川普的挑戰不負責任。

沙烏地阿拉伯外長稱有信心拜登會維持區域穩定。

參議員昆斯，若拜登勝選可能成為國務卿，表示將支持回到伊朗核協議，即終止對伊朗禁運打擊，認為伊朗會憑良心自己廢核。

拜登顧問關切埃及逮捕異議份子。拜登若上台，埃及與美國關係可能嚴重惡化。

瓜地馬拉

削減醫療、教育、人權、司法預算引發抗爭，國會大樓遭縱火。

巴西

家樂福員工遭黑人威脅召來警衛，警衛執勤過當致死，影片貼上網路後引發暴動，上千人攻擊家樂福店面，家樂福表示將放棄該店。

哥倫比亞

共黨叛軍期望拜登若上台能重啟談判，讓他們能苟延殘喘。2019年叛軍以汽車炸彈攻擊警察學校後，杜克總統中止停火協議全面剿滅叛軍。

衣索比亞

稱已攻下厄達加哈穆斯，離提格雷首都默克萊不到100公里，即將揮軍包圍默克萊，轟炸逼迫投降。

土耳其

總統艾爾段與沙烏地阿拉伯國王通話同意兩國對話合作。

延長東地中海探勘到11月29日。

針對歐洲的譴責，土耳其總統艾爾段稱自認為歐洲一部分。

以色列

發動空襲報復加薩走廊火箭攻擊亞實基倫一處工廠。

阿富汗

首都喀布爾遭火箭攻擊，8死31傷。

伊拉克

大規模處決恐怖份子，遭聯合國稱反人權。

福和會官方網頁：www.fratwn.org