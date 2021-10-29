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每日國際焦點

法國羈押1艘英國拖網漁船，英國抗議警告將報復。

俄羅斯警告土耳其勿出售無人機給烏克蘭。先前烏克蘭以土國製無人機攻擊俄國支持的烏東分離主義民兵。

中國資助塔吉克警方特種單位於阿富汗邊界建立哨點。

巴基斯坦遭禁止的伊斯蘭團體「我是現今巴基斯坦」聚眾數千人準備遊行前往首都伊斯蘭馬巴德，與政府談判陷僵局。

日本

全球晶片與零組件短缺造成日本9月的汽車廠產量下跌，豐田下跌39.1%，日產下跌27.9%，本田下跌30%。汽車廠供應商如日立開始受到影響。佳能則因疫情造成東南亞生產零件上漲而獲利下跌。

南韓

政府將於11月20日向巴拉圭政府提出最終版本通勤列車建設計畫，預計總預算4.4億美元。

北韓

南韓情報局報告顯示金與正目前主導北韓國安與外交。

中國

警告境外線上證券交易平台未經中國核可是「無照駕駛」違法交易，使美國上市的富途控股、老虎證券股價暴跌。

印度

Optimus 製藥尋求核准生產美國默克藥廠口服抗疫藥物molnupiravir學名藥。

印尼

自泰雷茲阿萊尼亞太空公司訂購HTS 113BT通信衛星，預計2024年交貨，填補2020年4月中國長征3B火箭發射 Nusantara-2衛星失敗的空缺。

菲律賓

牛津經濟研究院報告顯示，中國經濟萎縮，菲國與泰國將受影響最大。

馬來西亞

星馬研議開設特殊車道供完整施打疫苗者出入境。

新加坡

疫苗施打率已經達84%，14%追加第三劑，疫情卻復燃大增5324例，加護病床占床率達80%，政府調查原因。

越南

5記者因在facebook張貼「反國家」貼文被捕。

巴基斯坦

遭禁止的伊斯蘭團體「我是現今巴基斯坦」聚眾數千人準備遊行前往首都伊斯蘭馬巴德，與政府談判陷僵局。

塔吉克

中國資助塔吉克警方特種單位於阿富汗邊界建立哨點。

寮國

警方於金三角破獲5500萬片甲基安非他命藥丸與1.5噸甲基安非他命結晶，為亞洲最大單一破獲毒品數量。

歐盟

德法義西荷比挪丹芬波、瑞典、愛爾蘭譴責以色列擴大約旦河西岸屯墾。

英國

草擬倡議各國降低航空碳排放。

法國

羈押1艘英國拖網漁船，英國抗議警告將報復。

德國

能源高漲引起通膨加速，10月通膨上升至4.6%。

俄羅斯

警告土耳其勿出售無人機給烏克蘭。先前烏克蘭以土國製無人機攻擊俄國支持的烏東分離主義民兵。

瑞士

2020年受疫情影響平均壽命不增反減，男減0.9至81歲，女減0.5至85.1歲。

義大利

提撥復甦預算1.915億歐元注資旅遊業。

西班牙

能源高漲使西班牙通膨來到29年高點，威脅復甦。

美國

因聯合利華旗下班傑利冰淇淋抵制以色列，紐約州退休基金加入紐澤西州、亞利桑那州、佛羅里達州行列，將售出持股或至少不再投資聯合利華。

巴西

總統波索納洛將不出席格拉斯哥氣候大會。

阿根廷

左派總統Alberto Fernández稱絕不向國際貨幣基金卑躬屈膝。阿根廷拒絕解決債務問題貨幣危機將持續。

厄瓜多

再度向國會提出修正後的稅改方案，預計將可增加19億美元稅收。

巴拿馬

巴拿馬運河貨物流2021財務年度(至2021年9月)高達5.167億噸破紀錄。

以色列

哈瑪斯處死6迦薩人，稱之為以色列間諜。

沙烏地阿拉伯

爭取汽車廠於沙國設廠。

土耳其

要求以先前購買F35的14億美元預算改買F16。F35軍售計畫因土國購買俄製防空飛彈遭美國中止。

埃及

世界銀行核准貸款3.6億美元疫後復甦經費。

黎巴嫩

美國制裁真主黨相關2黎國商人與1議員。

衣索比亞

提格雷遭中央軍空襲3死。

卡達

預計2030年減碳25%。

民主剛果

禁止木材出口以減緩森林盜伐壓力。

蘇丹

美國總統拜登抨擊蘇丹政變軍政府。

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