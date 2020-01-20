至今如果仍然主張「台灣地位未定」，這種說法是否能成立？

長久以來傳統獨派，大部分都是提出「台灣地位未定」，來推動台灣的建國運動，主張台灣不是中國的一部分、中國沒有資格以武力併吞台灣等等。認為這樣才能安全的獨立，世界各國才會支持台灣獨立。雖然這樣一套理論或理由，過去是有道理也有依據，但是對照現狀卻有矛盾。

在此必須說明，「台灣地位未定」等說法：第一、在50、60年代當時的戰勝國，確實有處理「台灣地位」的「未定」的時期。當時主張「台灣地位未定」是有理由與依據，但是「未定」的時期並未持續很久。

第二、90年代台灣解除戒嚴之後，台灣人可以自由主張「台灣地位」時，或許還是有主張「未定」的正當性，但是台灣的政客卻毫不留情的放棄，繼續維持中華民國體制。

所以說「台灣地位未定」，這種說法在時間推移上，早期上某種程度是有其依據，但是隨著時代、國際環境的變化，這些說法是否得以持續問題很多，的確隨著時代、國際環境的變化，這些說法已經無法理直氣壯。特別是台灣內部的演變與自我主張，更與這些說法完全背道而馳。台灣人再如何宣傳台灣不屬於中國，對照維持中華民國體制的現狀，真的是很無奈與矛盾。

因為台灣人以民主方式，自願支持的中國國民黨、民進黨政權，一再主張台灣就是中華民國、中華民國就是台灣。台灣社會完全沒有免疫力，一旦被中華民國病毒傳染立刻精神錯亂，中華民國台灣明明「不是國家」，卻說成是不正常的「國家」。總統候選人都被草包病毒傳染，完全不知道，北京政府很希望他們在台灣內部繼續維持中華民國體制，只要台灣的中華民國不去聯合國或國際社會爭中國代表權，北京政府就很安心。

聯合國憲章第23章第1節「The Security Council shall consist of eleven Members of the United Nations. The Republic of China, ……」，明確指出中華民國由北京政府代表。只要是中華民國的一切，北京政權就有權利繼承，屬於中華民國的台灣就是北京政權的台灣。台灣人不知道，在聯合國北京政權今天仍然堂堂正正代表中華民國出席開會。中華民國在聯合國席次是由北京政府代表與繼承，這是國際社會認證的事實。

台灣人搖著中華民國國旗吶喊，台灣插滿中華民國國旗，就是向全世界證明，台灣不是國家，與香港一樣只是中國的一部分。因此台灣人自我維持中華民國現狀下，再主張「台灣地位未定」、「台灣不屬於中國」，實在自我矛盾，無法說服海內外。

此外，「台灣地位未定」論，還有以下觀念是背離現代國際法理論。依據國際法法理與目前的國際社會法秩序，只有國家才能主張台灣這塊領土的領有權、所有權。從國際法觀點來看，如果「台灣地位未定」，台灣這個島嶼的歸屬地位未被確定，那麼唯一的可能性就是，有兩個以上的國家同時主張台灣是其所擁有的領土，有爭端無法確定歸屬那一國。

但是，傳統獨派的「台灣地位未定」論卻是相反，他們主張當初日本放棄對台灣的領域主權後，台灣就是屬於台灣人的領土。問題是，依照國際法理論，只有國家才能擁有領域，只有國家才能主張台灣是其所有的領域。不是國家的一群人或是任何政治組織、團體，都不能主張擁有領域，主張台灣是屬於他們的領土。

更何況，即使可以主張台灣是屬於台灣人的領土，「台灣地位未定」的情況下，唯一可以由台灣人主張的是，殖民地人民的人民自決原則。

結果台灣人卻反對人民自決投票，台灣人不想獨立建國。至今仍然搖著中華民國國旗吶喊，自願成為中華民國體制下的台灣，現狀下如何主張「台灣不屬於中國」。所以說，台灣人民維持現狀，繼續中華民國體制，必然造成現狀無法使「台灣不屬於中國」。

台灣地位未定出現於戰後初期

事實上，不管是1972年以前，代表中國的中華民國政府，或是現在的中華人民共和國政府，中國這個國家從未間斷的主張，台灣是其所擁有的領域。試想，包括和日本有糾紛的釣魚台，中國都不放棄爭取了，更何況是台灣，中國怎麼會不主張台灣是其所擁有的領域。

退一步，如果台灣是未定的「無主地」，則除了中國以外其他國家也會主張領有才對，怎麼沒有任何國家主張領有，這是不可能的狀況。也因為中國之外，沒有任何其它國家主張領有台灣，所以不可能是有爭端，是無法確定歸屬那一國的「台灣地位未定」。

目前提出「台灣地位未定」主張，都是以當時戰勝國沒有處理日本殖民地台灣的歸屬，所以戰後的處理未定。如果要堅持這樣的未定，也只能將時間點定在，自1945年日本戰敗至1952年舊金山和約確定日本放棄這段期間。當時出現一些不一定把殖民地台灣歸還中國的聲音，但是當時台灣人的大多數，完全沒有獨立建國的意願，所以不歸還中國的未定論並未形成。

之後國際局勢轉變，中華民國政府繼續統治台灣，美國政府或國務院就沒有再提出這種「台灣地位未定」的主張。國際社會與國際組織也沒有出現「台灣地位未定」的討論或主張。因此，1952年舊金山和約確定日本放棄對台灣的領域主權後，只有中國這個國家，或代表中國的兩岸新舊政府，主張台灣是中國的領域，其他國家並沒有爭論台灣地位的問題。「台灣地位未定」的主張要成立，當然更加困難。

回顧當年「台灣地位未定」形成的時代背景，是出現於戰後初期，首先由美國駐台新聞處處長羅伯特於1946年提出該論述。之後美國國務院政策規劃局長喬治．凱南與副手保羅．尼采、美國國務院特別政治事務辦公室主任迪安．魯斯克等人，在1948年提出過台灣地位未定的議論。但是他們只是美國國務院的中階官員，並無政策決定權與代表性。1949年3月由駐日盟軍總司令麥克阿瑟表示：「在對日和約簽定之前，台灣仍屬於盟軍總部管轄。」但這也只是強調當時盟軍總部對台灣有管轄權，主要目的是告知中華民國政府，尚未擁有台灣領域主權。

之前，1945年盟軍最高統帥麥克阿瑟，依美國總統杜魯門指示發布《一般命令第一號》，要求日軍向代表同盟國的軍事將領投降，並協助同盟國軍隊佔領日本及其控制地區，命令中同時授權蔣介石委員長在中國（東三省除外）、台灣和越南北部接受日軍投降。由此可知，中國的東三省除外、台灣和越南也並列，都證明軍事佔領與中國領域主權的歸屬不同。所以二戰結束當時，台灣仍屬於盟軍總部管轄，台灣的歸屬是「未定」。

1947年228事件發生後，同盟國都對於台灣地位未定發表聲明：台灣割讓給日本乃是依據中日馬關條約，國際法認定台灣是日本領土。波茨坦宣言雖有台灣返還中國之內容，但日本之接受該項宣言只是一種投降承諾，與戰後和平條約之締結顯然有別，在條約未締結以前，中華民國在台灣的管轄，事實上只是占領性質，國際法上之領域主權變更手續尚未完成，故在國際法上不能認為台灣已經是中國領土。例如，英國外交部：「日本先前所擁有或依據條約合併的領土台灣，必須等到最終的對日和平會議，締結條約之後，才能正式進行領土主權的移轉。」因此這時期，台灣的歸屬是暫時的地位未定。

海外台灣人知道之後，開始主張國際託管，台灣不應該歸還中國，使台灣地位未定論出現最大聲勢。但是這樣的主張卻無法在台灣內部出現，使台灣有機會脫離中國。