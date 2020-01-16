美國總統川普和中國副總理劉鶴15日在白宮舉行的儀式上簽署了美中第一階段經貿協議。圖／取自白宮推特

美國總統川普和中國副總理劉鶴星期三（1月15日）在白宮舉行的儀式上簽署了美中第一階段經貿協議。

川普總統在簽署儀式上說：「今天我們邁出了重要的一步，這是此前與中國從未有過的一步。隨著我們簽署歷史性的美中第一階段貿易協議，我們邁向公平、對等貿易的未來。我們一同修正了過去的錯誤，為美國工人、農民和家庭創造了有經濟正義和安全的未來。我想感謝正在看我們致辭的習主席，我不久的將來會到中國去。我想感謝習主席，他是我很好的朋友。我們代表不同的國家，他代表中國，我代表美國，但我們發展出了一段難以置信的友誼。我想感謝他在這個複雜的過程中的合作與夥伴關係。」

他還說：「我們的談判是艱難、坦誠、開放和尊重的，我們難以置信的突破由此而來。多數人認為這不可能發生。我們本來25年前就該做到了。」

川普總統說：「這次簽署不僅標誌著一項協議，而且標誌著國際貿易的根本變化。美國人終於有了一個在談判桌上把他們放在第一位的政府。在貿易上、在每一項協議和每一個決定上，都把他們放在第一位，我們採取的每一個行動都具有令人難以置信的可執行性。」

他說：「隨著我們進入第二階段，我期待著繼續打造一個更加和諧、繁榮的未來，不僅是真正意義上的商業，而且遠遠超越商業的美中未來。這遠遠超出了這項協議的範圍，它將導致更牢固的世界和平。」

川普也提到了中國和習近平在朝鮮問題上對美國的幫助。

彭斯副總統在簽署儀式說，經濟投降的日子一去不返了。他說，今天是世界兩大經濟實體貿易關係的新篇章。

彭斯說：「我們和您（川普）一樣意識到我們和中國之間仍將存在差異，但今天開啟了這兩個世界最大經濟體之間貿易關係的新篇章。我可以向美國人民保證，我們正在打造與中國和世界的更加有富有成效的關係的同時，我們的總統仍會繼續堅定不移把美國放在第一位。

中國首席談判代表、副總理劉鶴宣讀中國國家主席習近平給川普總統的一封信。習近平在信中說，保持中美關係健康穩定發展符合雙方利益，需要雙方共同努力。他說，願意與川普保持密切的聯繫。

這項協議讓美中貿易大戰停火休兵。美國同意暫停執行計劃增加的關稅，以換取中國承諾在未來兩年內增加購買不少於2000億美元的美國商品和服務，包括農產品、能源產品和製造業產品等。

川普政府取消了原定於12月生效的關稅，並把已在9月1日對1200億美元中國商品加徵的關稅降低一半，至7.5％。不過，美國對價值2500億美元中國商品加徵的25％關稅保持不變。

川普總統說，在兩國達成第二階段協議時，可能會涉及關稅削減。他還說，第一階段的協議還對貨幣貶值有嚴格限制，並且有強有力的執行機制。