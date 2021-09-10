血壓還有一個重要的數值叫脈壓（pulse pressure）。脈壓＝收縮壓-舒張壓。脈壓正常值是小於40，若是50 以上屬不正常，若大於60，則心血管疾病的可能增加。示意圖／Pixabay

高血壓的人，有的收縮壓（上面的）、舒張壓（下面的）都高; 有的主要是舒張壓高，而收縮壓不是什麼問題（正常或一點點高）； 還有第三種，只有收縮壓高而舒張壓往往偏低，這一種，獨發型收縮壓高血壓（Isolated Systolic Hypertenion; ISH）， 大部分發生在有點年紀的人（所以有人稱之為老人獨發型收縮壓高血壓； ISH in Elderly）。

一般來說，年紀變大，收縮壓會漸漸上升，西方人的收縮壓從四十歲左右一直到八十多歲，平均每十年增7 mmHg（毫米水銀柱，血壓的單位）。而舒張壓在年紀輕時也會增加（不過速度較收縮壓緩慢），到了五十歳左右，多數人舒張壓不再增加，反而可能下降。

在醫學界剛開始注意到高血壓和心血管疾病的關係時，很多人錯誤的以為舒張壓才重要，收縮壓由於發生在主動脈瓣膜已打開時，所以給心臓的負擔不大，所以不重要（他們為什麼錯了，以後有機會再談）。後來有一些規模較小的研究報告指出輕視高收縮壓不對，收縮壓確實和心血管疾病有關係。這時候，討論的焦點轉移到雖然收縮壓高不好，但是要不要去治療？有些學者∕醫師以為，年紀大的收縮壓高血壓病患腦部血管或狹小或不暢通，降低了血壓有可能會減少腦部的血流，有引發昏倒或腦缺血的危險。雖然陸陸續續的又有些研究，證實了這種病人可以安全的降低血壓，但是不少人還是以為沒有必要治療這類病人。一直到一個很重要的研究叫「SHEP」（Systolic Hypertension in Elderly Program）證明了降低這種病患的血壓，可以減少腦中風和其他心血管疾病之後，漸漸的收縮壓的重要性以及注療ISH的必要性廣被接受。不過以前錯誤觀念（年紀大的人正常血壓應該是依年齡而調整，如年齡加八十為男性正常血壓），以及對治療老年人ISH的顧慮，殘留至今。

年紀大的人，血管的彈性變差和收縮壓昇高而舒張壓降低有關。血壓還有一個重要的數值叫脈壓（pulse pressure）。脈壓＝收縮壓－舒張壓。年紀大的人脈壓增加，主要因為大動脈失去彈性。脈壓正常值小於40，若是50 以上不正常，大於60心血管疾病的可能增加。

順便和大家分享一個觀念；自主調節（auto regulation）：供給腦部、心臟和腎臟的血管系統都有自主調節的能力，也就是說在一個血壓範圍內，供給這些器官的血流保持一定，血壓降低則血管鬆弛來維持血流不會減少，血壓增加則血管收縮，以免充血。除非動脈硬化很厲害，血管失去了緊縮或鬆弛的能力，否則自主調節給我們治療血壓的安全空間。

現在ISH須要治療一般都可以接受。治療老年人的ISH比較棘手。因為年紀大的人，心血管系統內感受壓力的受體退化，自律神經的功能也較差，一般對血壓變化的反應較為遲鈍，心血管系統的應變以及自主調節的能力都降低，再加上腎臟調整水和鹽分的功能較有限，對高血壓藥物的代謝也較慢。所以治療老年人的高血壓，有很多要注意的地方，尢其是要注意姿位性低血壓的發生。治療85歲以上ISH病患的證據不足，還有爭議。有嚴重動脈硬化或有姿位性低血壓的病人，或舒張壓低於60〜65的病人，我可以接受病人的收縮壓稍高一些。



年齡和血壓：實線——為男性，虛線-----為女性。收縮壓（Systolic），女性年輕時增加較緩，年紀大反而更陡；舒張壓（Diastolic）五十歳左右開始下降，年紀大的人脈壓（Pulse Pressure）增加，主要因為大動脈失去彈性。圖／作者提供

