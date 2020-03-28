今日咱拿中華民國的身分證、拿那本中華民國的護照，這不是咱的選擇。今日我若能選擇，我不要這本。我要台灣國的護照。我要台灣身分證。

今日咱出世在台灣非咱所能選擇的，但是作為一個台灣人，咱要堅持台灣人的尊嚴。台灣今日被國民黨這個落跑的政權、被共產黨從中國趕出來的流亡政權霸佔至今。所以，我主張「中華民國退出聯合國時就消失了。」台灣人早就應該建立自己的國家，這個國家就叫做台灣。所以，我雖然沒去做監委，但對我而言並非甚麼損失。

當時在擔任國民大會代表任期尚為結束前，還發生一件對我人生很大改變的挑戰。那時立委選舉快到。其實，以我當時在台北的知名度或說社會影響力與參與反對運動，我如在台北參選較輕鬆。但當時我完全沒有要參選立委的想法。因為台北市有陳水扁、謝長廷、江鵬堅、葉菊蘭與康寧祥，所以，我沒有想要選舉。但那時海外沈富雄由美返台想參選立委。當時台北市只分南北兩區。沈富雄來找我說要組「醫師連線」各在南北參選，沈富雄還未出名，他當時從美國回來在機場因其帶要給病人洗腎的藥被海關指其未合法申報，媒體報導後，大家才知有沈富雄這個醫生。但我並未同意其所邀約而參選，惟沈富雄那次就當選。

我後來去花蓮參選縣長，沈富雄去花蓮向我說：「永興，你怎麼那麼傻？你在台北躺著選都會上，幹嘛，跑到花蓮參選那麼辛苦！」我去花蓮參選的這一段，因為當時民進黨找不到人去參選。民進黨花蓮黨部主委跑來台北找我希望我去花蓮參選。但那時我沒意願，加以太太很反對。所以，當時民進黨黨主席黃信介就「元帥東征」去花蓮參選。

黃信介本是終身職的立委，那時選出來的立委是不用改選。黃因辦美麗島雜誌想要組黨，所以在美麗島事件中被指是首謀，被以叛亂罪判最重的刑。所以將其褫奪公權，致使其立委職權被剝奪。當然，到了90年代，黃已出獄在參加國是會議後，他又是民進黨黨主席也是國代，他就向花蓮縣黨部指其去參選。

花蓮過去因為人口結構鐵板一塊攏是藍營鐵票。花蓮有四分之一攏是原住民，將近四分之一外省族群，榮民甚多。國民黨靠原住民加外省的支持，就幾乎就贏了。加以國民黨操作閩客情結，輪流提名，所以國民黨掌控花蓮政治。

組團助黃信介「元帥東征」

所以，當黃信介宣布要去花蓮參選時，備受媒體矚目大幅報導。當時我是民進黨國大黨團總召，所以我就組國大黨團助選團前進花蓮幫忙黃信介。

國民黨一開始以為黃信介一定不會當選。根本就不理會黃的參選。國民黨索性開放提名。但黃越選氣勢越來越熱鬧滾滾，國民黨就重點輔選主要是謝深山。

謝深山是花蓮資深立委。當時且是國民黨組工會主任。所以國民黨不能讓謝深山落選。國民黨集中配票支持謝深山。未料，當時國民黨還有三位候選人，謝拿到4萬5千多的高票後，那已可當選兩席。國民黨另三位與黃信介等共四人，每個均拿到2萬多票，簡而言之，每個人的差距都約在一千票左右。黃信介排第三。當時要當選兩席。惟國民黨內部有不滿人士跑來向黃信介指拿到2萬8千票排第二的國民黨參選人、花蓮市長魏木村作票。民進黨因此按鈴申告、檢舉魏木村作票。

當時李總統對「信介仙」很尊重，肯定黃信介是值得尊敬的民主前輩。尤其在「國是會議」時與他共同推動總統直選，所以他要求花蓮地檢署要辦…。後來，驗票後證實魏木村作票。當時是要重選或第三名遞補？這就有趣了。最後，由黃信介遞補。

※ 1992年立法委員選舉作票事件

1992年代表中國國民黨參選花蓮縣第二屆立法委員選舉時爆發花蓮立委選舉集體作票事件，魏木村、其胞弟魏東河及選務人員等於12月19日集體將大批空白選票蓋章後投入票箱致開票數多於領票數，多出的736張幽靈選票使民主進步黨所徵召的前主席黃信介以62票落後。花蓮地檢署當時有兩名年輕檢察官洪政和與賴慶祥決定重驗花蓮市的選票，查出作票實據。偵辦該案的洪政和檢察官記述：「魏東河事先買通投票日將擔任投開票所工作人員的花蓮市公所職員和清潔隊員工十餘人，多次聚會研究做票方式及作票時機，利用投票日中午民眾較少、較容易下手時段，私拿選票通通蓋給魏木村，再將之投入票匭，配合開票時無人清點投票名冊上領票人數之盲點，掩飾其作票勾當，達成使魏木村當選之目的。」

魏東河、時任花蓮市公所民政課長黃○○及兵役課長葛○○等3人於1993年1月11日遭逮捕。魏木村、魏東河均因作票和買票賄選而分別被判有期徒刑一年與兩年十個月並於1998年入獄（魏木村妻陳麗華及受賄之民眾10人均因賄選案被起訴），是中國國民黨候選人作票遭判處有期徒刑且當選無效的歷史紀錄。擷自（維基百科）

延伸閱讀：【專文】 走過驚濤駭浪的年代--陳永興七十省思（15）