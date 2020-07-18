昨天（7/17）立法院在國民兩黨一陣大亂鬥之後，不管前天審查有沒有確實完成質詢和昨天國民黨質疑的陳瑩不在場投票的問題，有沒有得到解決，民進黨仗著人多勢眾，終於在蔡英文主席兼總統以列寧式政黨的威權，指揮一群小朋友般的立委（那確實很像教室裡打打鬧鬧的小朋友），強行表決通過監委名單，其中尤以監察院長陳菊最是爭議的焦點。這樣的場景，在國民黨主宰立法院的黨國時代，似曾相識，只是現在主客易位，形勢逆轉。以前支持民進黨爭取民主自由的台灣人，現在因為憂心政黨政治詭譎的變化和民進黨的變質，對此結果並不感到歡欣鼓舞。對國民黨下台之後的現世報，也只是冷眼旁觀。或許因為過去國民黨作惡多端、吃香喝辣，惹人討厭，而且毫無反省，未曾改革，既得不到選民的支持，也得不到百姓的同情。其實他們並沒有真正的理念來做這樣的抗爭。反而更像是得到一個發洩的機會，大鬧一場來出一口下台的鳥氣。狗聽到野性的呼喚，偶而也會有變成狼的時候。不過他們再怎麼兇，也只是像狗吠火車一般，無濟於事。他們給我的就是這樣的感覺。

對這個結果，蔡英文應該為了意志的貫徹而感到高興。不管光不光榮，這是她人生的又一個勝利。是不是為了安全下莊預作佈局，我們不知道。顯然她對陳菊依賴甚深、期待甚殷。否則為什麼傾全黨之力，也要排除萬難，非要陳菊不可。但是陳菊有甚麼理由，要在人生這個階段，替蔡英文跳這個火坑？難道她心中不會感到落寞，人家是框金又包銀的千金小姐命，而這個苦命的『台灣ｅ查某囝』，合該一輩子承擔苦難，為他人作嫁。現在又要替蔡英文擋子彈、當遮羞布！現在越來越多證據顯示，其實蔡英文完全不值得陳菊為她犧牲一輩子的清白和榮譽。每看到陳菊為了蔡英文兩肋插刀，作出不義之舉的時候，真為她感到難過。她一輩子受苦受難得到的最寶貴的東西，不是那些官位，而是為革命犧牲奉獻的形象。而這樣的形象看來就快要毀在蔡英文的手裡。那真的是一朵鮮花插在牛糞上的感覺。

退一萬步說，如果陳菊所說，她當監察院長是為了廢除監察院這樣的理想，是出於真心的話，那麼請陳菊發表聲明，她在上任的第一天就會向蔡英文提出要求，用和今天一樣的意志和作為，一年內廢除監察院，否則她會立即辭職，並譴責蔡英文，開始和老百姓一起進行抗爭。如果能夠這樣的話，那就證明陳菊還是以前那個為台灣犧牲奉獻的『台灣ｅ查某囝』，而外界對陳菊的一切污衊也自然會得到洗刷。

我們不能知道陳菊的真實內心。不知道她對蔡英文的黨國背景和博士論文學位有沒有懷疑。但是夜深人靜的時候，難道她不會感到她正莫名奇妙地走向一個人生幻滅的道路上嗎？