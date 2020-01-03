在2019年的最後一天12月31日，立法院三讀通過反滲透法。這個新法的制定，清楚地與中國劃出界線，是法理論述台灣地位的起步，值得台灣全民的堅持和認同。圖／取自國民黨立院黨團臉書

12月29日三位候選人，進行一場由公共電視台舉辦的總統大選電視辯論會，蔡英文總統、高雄市長韓國瑜、親民黨主席宋楚瑜都出席參與盛會。辯論會的進行是媒體記者，從不同層面代表社會，向候選人提出各界人民所關心的國政認知議題。候選人透過問題回答，來闡述其治國理念。現在就讓我們從與會者的論述，來剖析他們內心世界的國家認同。

韓國瑜說：感念高雄，對高雄不忘本；重批蔡英文總統有四大欺騙，騙台獨份子、共產黨、香港人及台灣人。有關「無色覺醒」的提問，他說民進黨是台灣最大賣台集團，指蔡曾於2000年說過，一中是台灣人唯一選項；標明自己是有神論者，每晚念佛經，從不抱女人。他反問：「習近平主席說做人要孝順爸爸媽媽，台灣人要不要聽？習近平主席說做人要講義氣，台灣人要不要聽？習近平主席說要一國兩制統一台灣，台灣人要不要聽？」當被問到「台灣的主要、次要假想敵是誰？」他說：「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，只要戰爭青年人就會大量死亡，要會避戰才是最高領導原則。」就是尊習，不敢指責中國。他還舉民進黨慶富案，批蔡英文身旁貪官污吏太多，如果當選總統將即刻成立特偵組調查弊案。

他質問民進黨制定《反滲透法》目的何在？強調一旦通過，台灣人民隨時會被起訴，就像脖子上綁一顆炸彈，引爆器在民進黨手上，這是民進黨居心不良，想藉此影響選情，就像利用香港反送中、香港人流血一樣，《反滲透法》百分百是選舉操作。當被問到有關「新莊王小姐」金錢往來問題時，痛罵蘋果日報是沒有水準的媒體，專門造謠，良心被狗吃掉了。被問到有關對反送中問題看法時，他說要絕對尊重媒體自由，但卻也再批今天媒體環境惡劣，並點名三立電視是惡劣的媒體，應該改成兩立，為什麼少了一立，因為少一粒沒有良心。

韓恥笑蔡英文治國沒有半步，用人不當。他認為，陳水扁什麼都好，敗在一個字「貪」，馬英九什麼都好，敗在一個字「軟」，蔡英文什麼都好，敗在一個字「空」，這個「空」是架空的空。他很在意有人說他長的不像總統的樣子，那什麼人能當總統？包含美國總統川普在內，幾個總統照片拿出來哪個像總統？前總統蔣經國身材五短，換了五長身材的前總統李登輝，再換五短的陳水扁，再換五長的馬英九，蔡總統身材勻稱，不長不短。總統該像什麼樣？他說，總統可以跟大企業家在餐廳吃牛排、喝紅酒，也可以跟老百姓吃魯肉飯；總統可以代表國家接見外賓，溫文儒雅，也能到路邊攤吃熱炒、喝啤酒，跟老百姓唱卡拉OK，但我們腦袋壞掉，認為總統高高在上，他當總統後保證跟庶民站在一起，沒有誰像總統，誰不像總統。

韓強調，當總統要做好三件事。第一，總統要確定國家發展目標，他的目標台灣安全人民有錢，第二，總統要以身作則，不貪不取，第三，要有清廉有效率的團隊，把優秀人才放在適當位置。一旦確定了目標，全部2,300萬人往前衝，以身作則帶領團隊「怎麼會不成功？」這三年半台灣人民過太辛苦，2,300萬人都戴上緊箍咒，「我們不快樂，我們好悶」，燦爛的台灣怎麼變成這樣？「我不服氣」，只要他當總統，保障讓台灣欣欣向榮，一片快樂，做不好的話，四年後「讓我滾蛋」。是嗎、柑焉捏？說得瀟灑，但得先看看台灣選民是否同意。

宋楚瑜說：「曾經看到一份民調，其中有百分20的受訪者害怕蔡英文總統連任，百分之40害怕韓國瑜當選。對宋楚瑜的好感及信任，則是最高的，這讓我決定參選。」他說統獨問題就是兩個字，一個是路線、另一個是底線。兩岸分治就是行不同路線，我們堅持自由民主，遵循孫中山先生民有、民治、民享的路線。什麼是兩岸交往底線？就是現狀改變都必須要2,300萬人以民主方式決定。我是台灣人，但我也是中國人。在憲法當中，明文說到，兩岸基本歷史不可分，我們必須誠實認識歷史，務實面對未來。我們要懂得對岸打交道，要有建設性的對話，雙方要知己知彼。

他的兩岸定位是：兩岸分治基本是路線和制度不同，而不是所謂「兩個不同的國家」。他引用「冰雪奇緣」台詞「When one can see no future, all one can do is the next right thing.」指出，當一個人看不清未來，唯一能做的就是走好當下的路、做好該做的事，台灣要選會做事的人，不是只有選舉時讓人民當一天頭家、選後就變成政府的冤家。

蔡英文指出，國民黨與韓國瑜所提的九二共識，在中國的版本裡其實「沒有中華民國」。她強調，選舉有輸有贏，但如果大家對國家主權沒有一致想法，「不管誰贏了，國家終究會輸。」

有關一中是台灣人唯一選項的指控，她說那是2000年的歷史時空背景，當時陳水扁在總統就職典禮上發表「四不一沒有」的原則，意即：「只要中共無意對台動武，本人保證在任期之內，不會宣布獨立，不會更改國號，不會推動兩國論入憲，不會推動改變現狀的統獨議題公投，也沒有廢除國統綱領與國統會的問題。」在此基礎之下，她身為陸委會主委，是對此政策的宣示，其先決條件，中國必須放棄武力犯台。現在中國，耀武揚威、機艦繞台，時空背景迥異，完全不可同日而語。

有關慶富案指控，她提醒那是馬英九時代的弊案；總統被架空，她說韓國瑜顯然不了解民主政治的運作。至於網路操控，蔡說，韓市長應該是網軍的最大受益者。包括中國的網軍水軍大力支持，涉嫌不當使用而且散布假訊息，還有被臉書刪除掉支持上萬人的群組，這也是國際認證的網軍。在回應宋楚瑜提議，每年到立法院進行國情報告，蔡即口允諾，民進黨是有史以來在所有的政黨裡面最民主的政黨，只要立法院決議送出邀請，她就會去，國情報告沒有問題。

國家和兩岸關係如何定位？蔡回應說，她做總統會遵循現行中華民國憲政體制、也包括增修條文，『但台灣是民主社會，人民意見最重要。』至於沒收公投提問，蔡說選舉與公投結合，公投應不受到選舉輸贏影響才是對民主有益。陳水扁的保外就醫，是馬英九時代所做的決策，細節不是總統決定的。監委約詢法官一事，兩者都是獨立行使職權的機關，如果職權行使範圍有所爭議，應透過協商規劃，這不是總統可以介入。

蔡說選總統是為年輕人未來而戰，最重要是能否捍衛國家主權，自己或許不是很有趣的人，不會哽咽更不會跪著走路，但知道要挺直腰桿，捍衛國家尊嚴；人民最討厭信口開河，「畫大餅的政治不是我的政治」。她是紮實揉餅的人，團結就是中華民國不會滅亡的關鍵，面對中國挑戰，她不會讓台灣成為下一個香港，此時此就是需要這樣的總統，下個四年讓蔡英文繼續帶領台灣。

台灣與中國已明顯區隔

看完了這場總統大選辯論會後，真是百感交集，因為不知是要哭、還是要笑？當然台灣社會能夠享有民主程序，來決定國家領導人，是可喜可賀，值得高興！而且台灣安危，已成為各黨各派不得不重視的主要議題；台灣與中國，已畫出明顯的區隔。但遺憾的是，蔡、韓、宋每個人都在標榜，捍衛中華民國主權捨我其誰、當仁不讓。是嗎、台灣真的等於中華民國？相信1月11日全球媒體都會詳細報導「台灣總統」的大選結果，但誰知選票上寫得卻是中華民國第15任總統呢？

台灣社會當今所面臨的瓶頸困境，就是國家認同。台灣究竟是不是一個擁有主權的獨立國家？為什麼中華民國總統，是由台灣人民來選？為什麼台灣人民，不能名正言順地選台灣總統？韓國瑜尊習捧中，相信他是以中國人自豪，他那在眾目睽睽之下，痛罵媒體第四權的監督，真是令人嗤之以鼻。宋楚瑜把自己定位為，是台灣人、也是中國人；既要享受台灣的民主，也捨不得放棄中國的霸氣，果真是大內高手。蔡英文則聲明，台灣是民主社會，人民意見最重要。看來，這次總統大選三位候選人的國家定位，南轅北轍、是各有立場和盤算。

然而，最令人鬱卒的是，這次有許多自命獨派的博學之士投入選戰，各個號稱自己是如假包換的正牌台獨人士，使勁地在候選人的資歷學歷上大作文章，卻無人就如何定位國家、終止軍事佔領提出論述。言下之意，只要台灣人掌握政權，就能將ROC正名為台灣共和國，可惜沒那麼容易。須知，國際法有承認Recognition與不承認Un-recognition的法理認定程序，時下台灣已有諸多台灣政府或台灣民政府組織的成立，但有那一個是受到主要佔領權國美國的承認呢？台獨不是耍嘴皮，而是必須要有法理依據和論述。

台灣人民終於覺醒，在2019年的最後一天12月31日，立法院三讀通過反滲透法，凡接受滲透競選者，最重判刑入獄5年、罰款1,000萬。這個新法的制定，清楚地與中國劃出界線，是法理論述台灣地位的起步，值得台灣全民的堅持和認同。相信台灣現狀Status Quo已逐步獲得，美、英、加、澳、紐等五眼聯盟的信賴，假以時日百尺竿頭會更進一步開花結果。這個國家，真的不應該是中華民國；只要台灣能順利脫掉那大而不當的ROC外衣，台灣人民將可以名副其實地選舉台灣總統。