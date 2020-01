12月29日三位候選人,進行一場由公共電視台舉辦的總統大選電視辯論會,蔡英文總統、高雄市長韓國瑜、親民黨主席宋楚瑜都出席參與盛會。辯論會的進行是媒體記者,從不同層面代表社會,向候選人提出各界人民所關心的國政認知議題。候選人透過問題回答,來闡述其治國理念。現在就讓我們從與會者的論述,來剖析他們內心世界的國家認同。

韓國瑜說:感念高雄,對高雄不忘本;重批蔡英文總統有四大欺騙,騙台獨份子、共產黨、香港人及台灣人。有關「無色覺醒」的提問,他說民進黨是台灣最大賣台集團,指蔡曾於2000年說過,一中是台灣人唯一選項;標明自己是有神論者,每晚念佛經,從不抱女人。他反問:「習近平主席說做人要孝順爸爸媽媽,台灣人要不要聽?習近平主席說做人要講義氣,台灣人要不要聽?習近平主席說要一國兩制統一台灣,台灣人要不要聽?」當被問到「台灣的主要、次要假想敵是誰?」他說:「戰爭沒有贏家,和平沒有輸家,只要戰爭青年人就會大量死亡,要會避戰才是最高領導原則。」就是尊習,不敢指責中國。他還舉民進黨慶富案,批蔡英文身旁貪官污吏太多,如果當選總統將即刻成立特偵組調查弊案。

他質問民進黨制定《反滲透法》目的何在?強調一旦通過,台灣人民隨時會被起訴,就像脖子上綁一顆炸彈,引爆器在民進黨手上,這是民進黨居心不良,想藉此影響選情,就像利用香港反送中、香港人流血一樣,《反滲透法》百分百是選舉操作。當被問到有關「新莊王小姐」金錢往來問題時,痛罵蘋果日報是沒有水準的媒體,專門造謠,良心被狗吃掉了。被問到有關對反送中問題看法時,他說要絕對尊重媒體自由,但卻也再批今天媒體環境惡劣,並點名三立電視是惡劣的媒體,應該改成兩立,為什麼少了一立,因為少一粒沒有良心。

韓恥笑蔡英文治國沒有半步,用人不當。他認為,陳水扁什麼都好,敗在一個字「貪」,馬英九什麼都好,敗在一個字「軟」,蔡英文什麼都好,敗在一個字「空」,這個「空」是架空的空。他很在意有人說他長的不像總統的樣子,那什麼人能當總統?包含美國總統川普在內,幾個總統照片拿出來哪個像總統?前總統蔣經國身材五短,換了五長身材的前總統李登輝,再換五短的陳水扁,再換五長的馬英九,蔡總統身材勻稱,不長不短。總統該像什麼樣?他說,總統可以跟大企業家在餐廳吃牛排、喝紅酒,也可以跟老百姓吃魯肉飯;總統可以代表國家接見外賓,溫文儒雅,也能到路邊攤吃熱炒、喝啤酒,跟老百姓唱卡拉OK,但我們腦袋壞掉,認為總統高高在上,他當總統後保證跟庶民站在一起,沒有誰像總統,誰不像總統。

韓強調,當總統要做好三件事。第一,總統要確定國家發展目標,他的目標台灣安全人民有錢,第二,總統要以身作則,不貪不取,第三,要有清廉有效率的團隊,把優秀人才放在適當位置。一旦確定了目標,全部2,300萬人往前衝,以身作則帶領團隊「怎麼會不成功?」這三年半台灣人民過太辛苦,2,300萬人都戴上緊箍咒,「我們不快樂,我們好悶」,燦爛的台灣怎麼變成這樣?「我不服氣」,只要他當總統,保障讓台灣欣欣向榮,一片快樂,做不好的話,四年後「讓我滾蛋」。是嗎、柑焉捏?說得瀟灑,但得先看看台灣選民是否同意。

宋楚瑜說:「曾經看到一份民調,其中有百分20的受訪者害怕蔡英文總統連任,百分之40害怕韓國瑜當選。對宋楚瑜的好感及信任,則是最高的,這讓我決定參選。」他說統獨問題就是兩個字,一個是路線、另一個是底線。兩岸分治就是行不同路線,我們堅持自由民主,遵循孫中山先生民有、民治、民享的路線。什麼是兩岸交往底線?就是現狀改變都必須要2,300萬人以民主方式決定。我是台灣人,但我也是中國人。在憲法當中,明文說到,兩岸基本歷史不可分,我們必須誠實認識歷史,務實面對未來。我們要懂得對岸打交道,要有建設性的對話,雙方要知己知彼。

他的兩岸定位是:兩岸分治基本是路線和制度不同,而不是所謂「兩個不同的國家」。他引用「冰雪奇緣」台詞「When one can see no future, all one can do is the next right thing.」指出,當一個人看不清未來,唯一能做的就是走好當下的路、做好該做的事,台灣要選會做事的人,不是只有選舉時讓人民當一天頭家、選後就變成政府的冤家。

蔡英文指出,國民黨與韓國瑜所提的九二共識,在中國的版本裡其實「沒有中華民國」。她強調,選舉有輸有贏,但如果大家對國家主權沒有一致想法,「不管誰贏了,國家終究會輸。」

有關一中是台灣人唯一選項的指控,她說那是2000年的歷史時空背景,當時陳水扁在總統就職典禮上發表「四不一沒有」的原則,意即:「只要中共無意對台動武,本人保證在任期之內,不會宣布獨立,不會更改國號,不會推動兩國論入憲,不會推動改變現狀的統獨議題公投,也沒有廢除國統綱領與國統會的問題。」在此基礎之下,她身為陸委會主委,是對此政策的宣示,其先決條件,中國必須放棄武力犯台。現在中國,耀武揚威、機艦繞台,時空背景迥異,完全不可同日而語。

有關慶富案指控,她提醒那是馬英九時代的弊案;總統被架空,她說韓國瑜顯然不了解民主政治的運作。至於網路操控,蔡說,韓市長應該是網軍的最大受益者。包括中國的網軍水軍大力支持,涉嫌不當使用而且散布假訊息,還有被臉書刪除掉支持上萬人的群組,這也是國際認證的網軍。在回應宋楚瑜提議,每年到立法院進行國情報告,蔡即口允諾,民進黨是有史以來在所有的政黨裡面最民主的政黨,只要立法院決議送出邀請,她就會去,國情報告沒有問題。

國家和兩岸關係如何定位?蔡回應說,她做總統會遵循現行中華民國憲政體制、也包括增修條文,『但台灣是民主社會,人民意見最重要。』至於沒收公投提問,蔡說選舉與公投結合,公投應不受到選舉輸贏影響才是對民主有益。陳水扁的保外就醫,是馬英九時代所做的決策,細節不是總統決定的。監委約詢法官一事,兩者都是獨立行使職權的機關,如果職權行使範圍有所爭議,應透過協商規劃,這不是總統可以介入。

蔡說選總統是為年輕人未來而戰,最重要是能否捍衛國家主權,自己或許不是很有趣的人,不會哽咽更不會跪著走路,但知道要挺直腰桿,捍衛國家尊嚴;人民最討厭信口開河,「畫大餅的政治不是我的政治」。她是紮實揉餅的人,團結就是中華民國不會滅亡的關鍵,面對中國挑戰,她不會讓台灣成為下一個香港,此時此就是需要這樣的總統,下個四年讓蔡英文繼續帶領台灣。

台灣與中國已明顯區隔

看完了這場總統大選辯論會後,真是百感交集,因為不知是要哭、還是要笑?當然台灣社會能夠享有民主程序,來決定國家領導人,是可喜可賀,值得高興!而且台灣安危,已成為各黨各派不得不重視的主要議題;台灣與中國,已畫出明顯的區隔。但遺憾的是,蔡、韓、宋每個人都在標榜,捍衛中華民國主權捨我其誰、當仁不讓。是嗎、台灣真的等於中華民國?相信1月11日全球媒體都會詳細報導「台灣總統」的大選結果,但誰知選票上寫得卻是中華民國第15任總統呢?

台灣社會當今所面臨的瓶頸困境,就是國家認同。台灣究竟是不是一個擁有主權的獨立國家?為什麼中華民國總統,是由台灣人民來選?為什麼台灣人民,不能名正言順地選台灣總統?韓國瑜尊習捧中,相信他是以中國人自豪,他那在眾目睽睽之下,痛罵媒體第四權的監督,真是令人嗤之以鼻。宋楚瑜把自己定位為,是台灣人、也是中國人;既要享受台灣的民主,也捨不得放棄中國的霸氣,果真是大內高手。蔡英文則聲明,台灣是民主社會,人民意見最重要。看來,這次總統大選三位候選人的國家定位,南轅北轍、是各有立場和盤算。

然而,最令人鬱卒的是,這次有許多自命獨派的博學之士投入選戰,各個號稱自己是如假包換的正牌台獨人士,使勁地在候選人的資歷學歷上大作文章,卻無人就如何定位國家、終止軍事佔領提出論述。言下之意,只要台灣人掌握政權,就能將ROC正名為台灣共和國,可惜沒那麼容易。須知,國際法有承認Recognition與不承認Un-recognition的法理認定程序,時下台灣已有諸多台灣政府或台灣民政府組織的成立,但有那一個是受到主要佔領權國美國的承認呢?台獨不是耍嘴皮,而是必須要有法理依據和論述。

台灣人民終於覺醒,在2019年的最後一天12月31日,立法院三讀通過反滲透法,凡接受滲透競選者,最重判刑入獄5年、罰款1,000萬。這個新法的制定,清楚地與中國劃出界線,是法理論述台灣地位的起步,值得台灣全民的堅持和認同。相信台灣現狀Status Quo已逐步獲得,美、英、加、澳、紐等五眼聯盟的信賴,假以時日百尺竿頭會更進一步開花結果。這個國家,真的不應該是中華民國;只要台灣能順利脫掉那大而不當的ROC外衣,台灣人民將可以名副其實地選舉台灣總統。