這個牛年在平靜中渡過，因為擔心災難，多數人很識趣了壓制了自己的本性，例如，喝酒不要太多，應睡就睡，不要熬夜，印度星象神童所預言的六星進入摩羯座，地球會發生大災難，看起來並未發生，日本福島外海的地震，只是一場虛驚，變種病毒也沒預料那樣厲害，專家說，只要疫苗普及後，這場瘟疫就會變成流感了，只是體質衰弱者要注意，預言家總是無法盡信，卻也顯示這個世界的人心先不安，所以人間才會不安。

台灣過了平靜年

台灣人過了安靜的年，西班牙媒體稱台灣最快樂，雖然，阿共的戰鬥機已經變成7-11方便店，仍然過年來上空打卡。

依循往例，新春初五開筆，氣象專家說，這一年的春天會晚到，因為另一波寒流對著台灣襲來，北部春雨已經早到，但是，春雷卻步，寂靜無聲，疫情之下，台灣相對中國，過了一個比較幸福的年，中共政府為了抑止武漢瘟疫的蔓延，下令全民就地過年，東北幾個城鎮還在封鎖之下過年，高樓中高喊要糧食，而樓房內的溫度，一旦斷電，就是零下幾度，只能以飢寒交迫形容這樣的過年，中國人奴才幹久了，敢怒不敢行動，紅色高官卻當作沒看見。

疫情所致，中國春運返鄉的人口，頓時降低一半，中共第二道命令就是，強制施打疫苗，儘管中國目前推出四款疫苗，老百姓對國產疫苗實在缺乏信心，更何況，公安已經破獲27件，利用假疫苗騙取金錢的事件，更增加人民的疑慮，很多上海的有錢人，不願意施打中共國產疫苗，寧願花錢去香港施打輝瑞，在這種不信任國產疫苗情況下，才會有假外國疫苗在市場銷售，騙錢的事情發生，過去，中國製品從奶粉到肉品，甚至食用油品，出現很多造假事件，連兒童疫苗也出現傷害兒童的事件，這些歷史減緩了中國進步和文明，正是所謂冰凍三尺非一日之寒。

中國人普遍不相信中國疫苗，就好像中國人不吃中國製造的奶粉，反而住在台灣的少數中國人，卻對中國疫苗充滿讚頌、盼望，每天對著政府呼籲，要台灣進口中國疫苗，真的搞不懂這些人哪根筋不太對。

全球解封要六年時間

世衛組織在確診達到一億之後，終於進入武漢找答案，雖然答案明顯掩護中共，卻至少說了真話，指出2019年12月，武漢地區已經有幾千人確診，武漢到1月23日才封城，還開放海外航線，中共隱匿疫情事實無法免責，武漢死了多少人，仍然是個謎，但是，武漢地區有一種習俗，過年初一要給新喪者送上一株菊花，聽說那一天，市場上菊花賣到缺貨，因此，武漢人說，武漢因為瘟疫死亡人數，應該是中共官方報表的十倍以上。

為了經濟發展，準備2030年經濟超越美國，中國疫苗從去年12月已經開始施打，目前只完成預計施打的一半，大約四千萬人，預計中國14億人要達到全民免疫，至少要施打10億人，按照目前的速度，中國要六年才會完成。彭博社說，如果中共無法短時間達到疫苗施打，然後進入中國解封，接著開放邊境，那麼勢必影響經濟發展。

與中國人口相當的印度，也在趕經濟發展，印度自己研發六種疫苗，目前施打疫苗已經迎頭趕上，以色列是全球最早完成輝瑞疫苗的國家，最近的報告說，有效度94%，WHO估計，全球要完全免疫至少六年，旅行業可以在明年嘗試小地區性初步復甦，對防疫好的地方開放邊境，例如：台灣、越南，當然登機條件是擁有疫苗護照，沒有施打者想要旅行會很困難，每個國家規定大致雷同，因為重點的旅行地區以歐盟為大宗，今年底就可以打完疫苗，日本為了打開觀光大門，也在過年期間17日開打疫苗，菅義偉首相還企圖讓奧運死灰復燃，但是，日本人經過這次武漢瘟疫摧殘，已經對奧運舉辦不具信心了，因為辦或不辦，都無法賺錢。

牛年是劇變之年，對台灣來說，更是如此，台灣因為被中國局勢所牽制，藍綠和解困難，無法完全自主，治國者要謹慎行事，做人處事仍需小心保守，不管是個人健康，或投資事業，以上許願，也勉勵自己。



作者提到，WHO估計，全球要對武漢疫情完全免疫至少六年。示意圖／擷自公視新聞影片