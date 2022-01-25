作者指出，台灣人的「反共、保台」和蔣經國的「反共、保台」有本質上的差別。示意圖／擷自總統府flickr、維基百科，民報合成

民進黨籍，聽講有想要參選後屆桃園市長的前立委黃適卓，尋孔尋縫捧蔡英文，大概希望得到伊提名。當台灣社會嚴厲譴責蔡英文出賣民族靈魂，黃適卓露出敢死的提去呷的面腔，講伊相信：蔡英文高舉蔣經國的「反共、保台、革新」的堅定立場，能像過去李登輝先生突破困境，帶領人民拍破統獨對立的政治框架，予台灣成為一個邁向新願景的國家。真可惜，蔡英文根本呣知台灣人「反共、保台」的真義，和伊呣知博士論文生做啥款，呣知無大學頒授1.5個博士學位仝款！

蔡英文高舉蔣經國的「反共、保台、革新」的迷魂旗，一方面是表示敬畏和感恩支那黨特務魔頭蔣經國，容伊勾結赤藍權貴詐騙學位竄升，另外一方面是要買通赤藍權貴，對「論文門」騙局繼續激恬恬假呣知，幫助伊在台灣社會掩蓋英國方面愈來愈清楚曝光的：無影有博士學位！

蔣經國「反共、保台、革新」的真實本質是：支那黨被支共綁匪追殺逃命，反共一方面是敵對的延續，另外是要倚民主陣營保自己落魄的流亡集團的生機；保台是保外來赤藍權貴竊佔台灣所建構的假「支那民國」民族壓迫體制，予赤藍權貴集團能當繼續榨取台灣人血汗和生產；革新是在遭受台獨志士黃文雄和鄭自才的424槍聲下，阿驚惶阿呣情願的政治騙術，向國際社會表明願意起用「吹台青」，將怹插在便所內的花矸，嘛拐在地台灣人繼續順服做牛做馬，做怹外來赤藍流亡集團的奴才！

台灣人的「反共、保台」和蔣經國的「反共、保台」有本質上的差別。台灣人的反共和國共內戰無牽連，咱是反對支共綁匪欺騙支那人民講，台灣是支那的一部分，製造侵略台灣的藉口和情緒，咱是反對支共綁匪對台灣的滲透、擾亂和恐嚇，咱嘛反對在台灣親支共綁匪的赤藍人，留在國防和國安部門，危害台灣的安全。台灣人的「保台」呣是保外來非法的假「支那民國」體制，咱是保護台灣人建立獨立國家的權利，咱是要建造永遠屬於台灣人的優質的現代國家。

蔡英文是認土匪做祖公，繼續維護外來的赤藍假「支那民國」民族壓迫體制，攬無合法性無正當性的《支那民國憲法》，來阻礙和破壞台灣社會正常化，伊嘛基於個人「敬畏赤藍，看無台灣人」的反動心態，來促成傷害台灣人利益的「團結台灣、化解分歧」，對安呢，伊大膽公然破壞東奧正名，無體統地忽視「轉型正義」，害促轉會遇著國防部這粒赤藍山頭著碰壁。

台灣社會主流民意存在強烈的反支那併吞心態，總是缺乏政治認識，受蔡英文反動集團誤導，陷入接受目前的假「支那民國」現狀。台灣獨立運動者有民族責任，指出：維持假「支那民國」著是繼續將台灣自願綁入支那主權領域，著是繼續自願保留台灣人是支那人，著是自願延長支共綁匪接收「支那民國」在台灣的權利。換一句話講，台灣若維持假「支那民國」體制，支共綁匪要「收復」台灣，是名正言順，著若像舊年底支共綁匪接收在尼加拉瓜的假「支那民國」館產仝道理。支共綁匪若師出有名，對台灣人要守護台灣、抵抗併吞非常不利，國際社會要援助台灣，嘛會有理氣短的問題。

支共綁匪軍武的擴張已經是國際社會緊張的代誌，一般估計到2027和2035中間，美國要介入台海衝突，著按算冒相當大的危險和代價。所以，台灣安全的考慮，咱需要強化台灣全民防衛，並確立台灣在法理上是一個真正主權獨立的國家，呣是現在自欺欺人的「支那民國是主權獨立的國家」，咱一定著愛先有法理上的根基，才能予支共綁匪真困難冒險拍一場伊會有重大傷亡，閣贏面無大的登陸侵略戰，嘛予願意援助咱的友邦認為，支持勇敢的台灣人反抗霸權侵略，有意義、有價值，尤其閣是出師有名，制止擴張主義的正義之戰。