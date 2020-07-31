●印太●歐俄●美洲●亞非●

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印太

印度

中國 稱印度「強迫脫鉤」 印中兩國經濟，會對雙方造成傷害。

香港

英國 譴責 十二名香港民主派參選人遭裁定提名無效。

中國駐英國大使劉曉明 威脅 英國，要是想與中國敵對，將付出代價。

馬來西亞

前總理納吉一馬弊案宣判後，巫統30日 宣布退出 執政聯盟，但表示仍將繼續支持政府。

緬甸

若開省(羅興亞人的名稱來源)動盪不堪，緬甸政府 宣布 若軍方認為不安全，將延遲若開省部分地區大選。緬甸將於11月8日舉行大選。

歐俄

歐盟

歐盟30日 針對 俄羅斯聯邦軍隊總參謀部、北韓企業、中國企業，因它們於全球發動駭客攻擊，而進行制裁。

英國

蘇格蘭保守黨黨魁 辭職，表示 無力對抗蘇格蘭獨立潮流。

俄羅斯

30日一架蘇愷27戰機 於黑海迫近 美國RC-135偵察機以及P-8波賽頓偵察機，逐出俄國領空。27日才發生類似事件。

美國國務卿蓬佩奧 表示將確保 俄羅斯北流二號天然氣管線不會危害歐洲安全，北流二號天然氣管線自俄國經波羅的海直通德國，跳過烏克蘭與波蘭，美國認為危害歐洲區域戰略平衡，評估對參與建設的企業予以制裁。

白俄羅斯

俄羅斯30日反擊白俄羅斯209日對傭兵的指控，反過來要求白俄羅斯解釋為何逮捕俄國人。

烏克蘭 表示考慮 自白俄羅斯引渡所逮捕的30名傭兵。

烏克蘭

美國參議院兩黨30日 通過 每年軍援烏克蘭3億美元。包括400萬美元預算訓練烏克蘭軍官。

波蘭

歐盟2011年於伊斯坦堡簽訂的伊斯坦堡公約，主旨反女性遭暴力，包含反家暴，先前遭保加利亞、斯洛伐刻議會否決，如今在波蘭也引起政治風波，波蘭司法部長25日率先反對，波蘭總理30日 決定提交 憲法法庭審查該公約是否違反波蘭憲法。

德國

德國聯合國大使 表示 美國不應妨礙聯合國任命利比亞特使。德國於國際領域不斷挑戰美國、親中，而美國自德國撤軍。

美洲

美國

美國總統川普 澄清 並未主張延遲大選，只是對疫情下選舉，將擴大通訊投票感到質疑，川普一直認為通訊投票容易遭到入侵干擾。

美國國務卿蓬佩奧 表示 休士頓中國領事館是「間諜窩」。

亞非

伊朗

美國國務卿蓬佩奧30日 表示 將擴大對伊朗的金屬禁運，封鎖22種可用於核子、軍事、彈道飛彈計畫的金屬原料。

阿富汗

塔利班才宣布宰牲節將停火三天，30日卻發動 汽車炸彈攻擊 造成18死22傷，不過塔利班否認進行攻擊。

敘利亞

土耳其敘利亞控制區30日 發生卡車炸彈攻擊 ，造成9死15傷。

伊拉克

巴格達國際機場周邊30日 遭2枚火箭彈攻擊 ，沒有重大損失。

伊拉克政府30日 表示 ，自2019年10月1日起的反政府抗爭，已經造成560人死亡。

辛巴威

聯合國30日 警告 60%辛巴威人民受飢餓威脅。