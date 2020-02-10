隨著中國武漢肺炎疫情蔓延，民眾心慌慌，搶口罩，搶酒精，近期甚至開始因為網路謠傳原料缺貨，衛生紙、尿布、衛生棉都將缺貨，引發民眾大搶購，全面清空各大超市的貨，對此，調查局已掌握造謠者，法務部長蔡清祥今天再度強調，已要求檢方啟動查緝平台，結合警政、消保官等對造謠者依法速查嚴辦。

調查局昨天發布新聞指出，2月初香港發生民眾赴賣場搶購民生物資狀況，起因於網路謠傳中國大陸工廠停工將引發缺貨，該不實訊息於近日藉社群媒體流入我國，引發民眾赴賣場搶購衛生紙、尿布等狀況；目前已掌握臉書林姓及黃姓用戶散布「因原物料均供口罩生產，衛生紙即將缺貨」等訊息，臉書譚姓、李姓、趙姓、蔡性網民散布「因尿布廠原物料短缺，尿布即將缺貨，建議盡快囤貨」等訊息。

調查局也直言，已經鎖定某貿易商於LINE群組散布「因武漢肺炎船運公司不靠港，亞洲航線將全面停擺，紙廠及衛生棉無漿可用將缺貨，建議儘速囤貨」及「因荷蘭罷工及原計出貨之數千噸紙漿亦全數延宕」等訊息，將儘速針對上開訊息當事人展開調查。其他尚有多起散布民生物資將缺貨假訊息案正溯源調查中。

今天上午，法務部長蔡清祥接受媒體訪問時再度強調，衛生紙的原料跟口罩並不一樣，衛生紙供需充裕，但有人故意造謠生事，調查局已在追查來源，同時，也要求台灣高檢署督導各地檢署，啟動查緝民生犯罪的平台，要結合警政、消保官、公平會等一起依法速查嚴辦。