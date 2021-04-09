2021年肯定不平靜，東西兩個火藥庫，充滿危機，這兩個火藥庫涉及中俄兩國。

武漢瘟疫並未隨著疫苗的問世而緩解下來，主要原因是對疫苗產生疑慮，施打情況緩慢，加上病毒變異，疫苗有效性遭到質疑。目前，巴西疫情越來越嚴重，確診超越美國，日本打算舉行沒有觀眾的奧運，聖火還沒傳遞完畢，卻又傳出大阪第四波疫情爆發。日本櫻花早開一個月，傳說這是不好的徵兆，果然台灣就傳出太魯閣火車災難。

戰爭折騰這個世界

WHO剛剛發布瘟疫病毒與武漢實驗室無關的調查報告，立即被多國政府打臉，WHO前顧問說，「百分百證據指向武漢病毒實驗室洩露病毒」，WHO卻忙著勾結中共作掩飾，這個宣布讓老共跳腳，國際上究責聲浪再度響起，這個關頭上，新疆人權議題爆發，老共只好陳兵南海，轉移國際的病毒究責以及新疆人權議題目標，老共以戰止戰，看起來只是使問題更複雜，國際上對中共政權共識越來越強烈——老共政權不滅，這個世界不會太安靜。

但是，只靠美國恐怕無法達成滅共目標，4月7日，美國的拜登政府被美國前國安顧問麥克法蘭譏諷，面對這樣的中共，以及被搞到混亂的世局，拜登政府根本是帶刀上槍戰戰場，意思就是帶錯武器了。

中共用病毒搞亂世界，也在亞洲印太地區攪亂一池春水，南海、東海、台海，三海無法平靜下來，搞到歐洲的船艦也陸續開到南海；原本以為歐洲比較安靜，現在才知道普丁也不會讓歐盟太悠閒。

打算幹總統到2036年的普丁，已經變成俄羅斯的歷史超越者，獨裁的史達林已經被他打敗，這個無上的權柄，會不會讓普丁不可一世，企圖用戰爭展現，外國媒體一直在觀察烏克蘭東部的戰局，越來越多的裝甲車從俄羅斯開往烏克蘭東部，戰火一觸即發，烏克蘭總統澤倫斯基緊急向北約組織求助。

於是2014年克里米亞事件後，已經平靜的烏東地區，又發生軍事衝突。

蘇共崩潰留下後遺症

整個戰爭的導火線就是蘇共帝國崩潰後的遺緒，1990年，組成蘇共聯邦的幾個國家各自獨立，其中最重要的成員國就是烏克蘭，烏克蘭長期以來扮演蘇共帝國糧倉，更是蘇共崩潰主要因素，烏克蘭地理上是靠近歐洲民主國家的前線，深受民主自由之風影響，烏克蘭離開俄羅斯後，直接削弱俄羅斯的力量，即便俄羅斯已經承接多數的蘇共帝國遺產，但是，黑海邊的克里米亞，以及接壤俄羅斯的烏克蘭東北部地區，歷史上已經是俄羅斯語系人口佔大多數，烏克蘭獨立後，並沒有學習波海三小國，進行脫離俄羅斯的轉型正義工作，劃分清楚俄羅斯人和烏克蘭人，以為可以同樣的文化融合，沒想到事與願違，俄羅斯語系的人在俄羅斯暗中協助之下，想要回到俄羅斯統治，終於釀成今日之禍，這一點和台灣少數中國人想被中共統治，道理相同。

2014年2月，烏克蘭東部的頓巴斯武裝部隊，為了脫離烏克蘭先開了第一槍，這一年3月，俄羅斯以軍隊兵臨城下，逼迫克里米亞公投表態，脫離烏克蘭，歐洲國家震驚，烏克蘭也宣布克里米亞脫離烏克蘭不合法，國際也宣布對俄羅斯實施經濟制裁，但是，戰禍並未停止，看到克里米亞脫離烏克蘭成功，東部的頓內次克共和國和盧甘斯克共和國，也佔領聯邦政府，宣布獨立，戰爭終於爆發，一直打到2015年，在美國和歐盟調停下暫時停火，估計有14,000人死於戰火。

烏東地區說俄語的人比較多，這是事實，但是，如果沒有俄羅斯特務前進該地區提供武器，還不至於演變成戰爭。上個月，頓巴斯武裝部隊突然對當地的烏克蘭駐軍發動攻擊，造成烏克蘭軍官死傷，戰火終於爆發，俄羅斯方面也立即派出4,000名武裝部隊向烏東邊界挺進，烏克蘭總統擔心戰爭一觸即發，也向北約部隊求救，拜登在第一時間，已經表示會支持烏克蘭，是否可以停止戰爭，有待觀察。

蘇共帝國崩潰後留下族群問題，俄羅斯企圖以族群問題擴張領土，而老共則利用台灣少數中國人的祖國情懷，企圖佔領台灣，這是兩個火藥庫的共通點。



上個月，頓巴斯武裝部隊突然攻擊烏東駐軍，戰火終於爆發，俄羅斯方面也立即派出4,000名武裝部隊向烏東邊界挺進，烏克蘭總統擔心戰爭一觸即發，也向北約部隊求救。示意圖／擷自公視新聞影片