近日機場出現許多留學生返台，卻遭到炮轟消耗防疫能量。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，他們覺得有危險，想回母國，「母國怎麼可能會拋棄他們呢？」。圖/取自陳其邁臉書

全球武漢肺炎大爆發，台灣相對安全穩定，許多國外留學生紛紛返台避難，網路卻出現批評聲浪，認為回國增加確診率，又消耗防疫量能消耗，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，他們覺得有危險，想回母國，「母國怎麼可能會拋棄他們呢？」。

陳時中籲請國人，不要責備這些不是去旅遊的國外學生，「他們覺得有危險時，唯一想到的就是他的母國，母國怎麼可能會拋棄他們呢？」留學生們回台只要做好居家檢疫，有症狀立即通報採檢，國人就能團結安然度過這兩週。

陳時中強調，並不是希望所有留學生都立刻回來，若是國外的環境相對安全，隔離有做好，不一定要趕回來。未來因應回台人潮，一定會有壓力，大家要一起克服。

對於先前到歐美及中亞旅遊回國出現確診案例，陳時中也替他們緩頰，強調3月14日前歐洲與中亞並沒有嚴格限制規定，在此之前出國的人「不是故意的啦」！「他們也受了很多苦!」希望大家能夠同理心看待這件事，而不是肉搜砲轟在前段時間出遊的民眾。

不過，陳時中說，在3月19日宣布相關嚴格規定之後，還明知故犯要出去旅遊的人，「被人家罵也沒話說」。

至於因應大量返國人潮，居家檢疫量能足夠嗎?陳時中說，目前檢疫所共有1500個單位僅用掉約300多個，還有1000個左右可使用，家庭房、個人房都有，未來考慮擴張，歇業旅館是可能考慮的範圍。