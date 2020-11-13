獨派大老辜寬敏（右2）推動的兩項制憲公投案被蔡政府駁回，令人對於獨派的式微感到憂心，對於台灣國家正常化的推動亦覺氣餒。圖為台灣制憲基金會2020.10.19針對中選會駁回制憲公投記者會，辜寬敏。圖／擷自台灣制憲基金會臉書影片

據悉，喜樂島聯盟主席施正鋒教授，以「不時必須受訪及邀稿，為了避免造成政黨的困擾為由，宣布退出喜樂島聯盟政黨」。內情似乎是，施教授針對中天換照爭議發表「多元意見都需尊重」，引發其黨內非議。

由此事件，加上獨派大老辜寬敏先生推動的兩項制憲公投案被蔡政府駁回，令人對於獨派的式微感到憂心，對於台灣國家正常化的推動亦覺氣餒。不過，個人有一些省思，謹就教於各位前輩。

獨派要與民進黨劃清界線

首先，我認為，台派、獨派要先跟民進黨劃清界線。亦即，台灣成為正常國家這件事，不要再指望蔡英文領導下的民進黨會推動，甚至，還要知道蔡英文可能會全力打壓（不知是擔心美國、或怕觸怒中共）。大家想想：民間發起、跟政府無直接關係的「東奧正名」運動，被蔡英文一聲令下，府院黨媒全力打壓；蔡易餘提出「兩岸人民關係條例」、「憲法增修條文」修正草案，擬刪除法條中的「國家統一前」字樣，改以「因應國家發展」等文字取代，尚未經討論、馬上被沒收；華航正名，連《自由時報》都大力鼓吹、整版訴求、鄒景雯總編輯也提出不用修改航線條約的解方，至今卻仍遙遙無期；辜老的制憲公投案日前也已被蔡政府刻意否決；更不用說，吳釗燮說「台灣不會追求跟美國建交」、邱義仁說「除非瘋了才推台獨」。民進黨追求不統不獨的立場，已是非常清楚了。民進黨以為不統不獨是主流民意、為求己身權力而迎合之，無法再像早年一樣為理想引領風潮，早就跟國民黨一樣世俗化，大家千萬不要再被欺騙了。

其次，獨派台派一定要整合成一個團體、政黨，分頭合作去達成同一個目標：「台灣成為一個獨立、正常的國家」。而且，既然大家的目標都是台灣國家正常化，即使論述方式（獨立或建國）不同、採取的策略見解也不同，希望透過集體智慧的討論、辯論、甚至爭論，最後得出一個在目前國內外環境下、最佳的行動方針。整合成一個政黨，力量才不會分散。這的政黨組織，現在即應開始運作，如果等到選前才做，絕對沒有力量。

這個政黨，雖以台灣國家正常化為總目標，但是關心的層面應涵蓋各項進步的議題。包括：人權自由、民主法治、經濟發展、氣候變遷、社會正義、司法改革等等。以2024大選為目標，進行社會教育工作。例如以目前立法院八個委員會為標準，各設置專業人士，針對各委員會及相關政府單位的立法、施政，給予批評、建議，創造政黨的品牌形象。另一方面，也著手在全台進行國家正常化的倡議宣導。可以先選擇「制定一部合身的憲法」為目標，以組織化的方式，透過各式媒體發聲，深入社會各階層。倡議的對象，不是只有綠營民眾，更應針對中間選民、年輕學生、甚至泛藍民眾，也可以跟泛藍的意見領袖做政策辯論，炒熱話題，真理愈辯愈明，戳破中華民國的假象。如果全民都能了解真相，就會發現目前中華民國憲法「一國兩區/制」架構的荒謬，未來制定新憲當可獲更多的支持。

獨派台派要進行大整合

目前台灣民意，「台灣、中國，一邊一國」已是多數認知，絕大多數的台灣人更是不願被中國統治。只是，大多數人以為維持現狀「不統不獨」是最安全的。殊不知，現狀早已被破壞了。「現狀」已是中國逐漸富強，可以和美國爭勝；「現狀」早已是台灣失去經濟、軍事優勢。如果我們不再奮起突破，如此下去，時間恐怕對台灣不利。

今年1月2日，敬重的彭明敏教授以沈重的心情，在《自由時報》公開發表〈台灣人民自救宣言〉續文，對國人同胞做七項誠懇的呼籲和訴求：（ㄧ）台灣的獨立主權，絕不可退讓。（二）立刻召開「建國會議」，制定台灣憲法、新國號、新國旗、新國歌，宣布新國家的成立。（三）全國教育皆以「認同台灣」為基礎。（四）司法改革和轉型正義已淪為空洞口號，必須重新出發。（五）與中國平等交流。（六）公開明確表示台灣為美、日、歐民主陣營的一員，爭取民主國家的支持。（七）以新國號新國家名義重新申請加入聯合國，直到成功為止。高齡97歲的彭教授，畢生念茲在茲，就是希望台灣人民覺醒，建立一個獨立、自主的國家。筆者不才，懇請獨派、台派各位先進前輩，有人能登高一呼，出來整合。不要再寄望於民進黨、更不要寄望於蔡英文，台派、獨派已經被民進黨欺騙太久了，再不團結重新出發，台灣的未來，恐不樂觀。



彭明敏教授，畢生念茲在茲，就是希望台灣人民覺醒，建立一個獨立、自主的國家。圖／張家銘​，民報資料照