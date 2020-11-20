有不少中國人存有黃安心態，好像台灣人必定任人宰割，更認定依恃中國的力量就可以吃定台灣人，之所以讓他們產生自己佔優勢的錯覺，是因為台灣已進入民主自由的社會，台灣人為了維護自己的鄉土，盡力遵守法律，維護制度。圖／擷自網路，民報合成

國家通訊委員會（NCC）於18日全票否決中天換照，引起多人熱議。針對此案，舔共藝人黃安於19日在微博上飆粗話，「操X媽X的不就是民進黨台獨政權幹的事嗎？」，他還說「中天是台灣唯一把台灣劃入中國版圖的電視台」，民進黨政府當然不能讓它「活著」。國家通訊委員會很清楚點出基於甚麼理由不能換照，黃安若認定國家通信委員會所提出中天違規事件哪一點與事實不符合，可以提出討論，他提不出問題，只知道站在中國的立場抨擊台灣人。

黃安享盡了台灣各項資源，卻不認同台灣，霸凌台灣的言論層出不窮。美國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台後，中國加緊恫嚇台灣，解放軍東部戰區在微博上表示「中國的領土沒有一吋是多餘的，中國一點都不能少」，並放話「丟掉幻想，準備戰鬥」、「中國必須統一，中國必然統一」。黃安跟著嗆，解放軍都說白「準備戰鬥」，「留幾個活口給我，嚐嚐老夫拳頭的滋味！」

有不少中國人存有黃安心態，好像台灣人必定任人宰割，更認定依恃中國的力量就可以吃定台灣人，沒有想到他們自己「孤鳥插人群」，真正發生衝突，中國人讓台灣人當「點心」還不夠，之所以讓他們產生自己佔優勢的錯覺，是因為台灣已進入民主自由的社會，台灣人為了維護自己的鄉土，盡力遵守法律，維護制度。在台灣的中國人因而踐踏台灣，利用台灣的民主自由橫行。

十年前有一位蠻橫的中國人利用台灣人守法，不會橫生事端的個性，到處挑釁台灣人，曾經攻擊過陳水扁及許世楷，在場佔多數的台灣人基於遵守法律的觀點，沒有當場制裁他，不過還是有人對其囂張的氣焰吞不下這一口氣，乃守在一個沒有監視器的地方打斷他的手，以後其囂張的氣焰就收斂了。

以前中國國民黨政權統治年代，中國人欺壓台灣人是很平常的事，讓中國人認定他們欺負台灣人是天經地義。二十年前高雄有一所高中，偏藍及偏綠的教師劇烈的爭論政治議題，大家越辯火氣越大，一位偏藍教師突然霸氣的說，不必爭論，再來一次「二二八」就好了，立即有親綠教師回應，「好啊，到時候看誰殺誰？」那位親藍的教師警覺到危機，立即住口。

中國人在台灣不只享受台灣的資源，更享受台灣的民主自由，他們還存有獨裁殖民統治年代的霸氣，誤以為他們還是可以在台灣為所欲為，他們沒有體會到，若是台灣呈現動亂，法律暫失功能，他們若再展現霸氣，恐怕會受到嚴厲的制裁。黃安還說，「留幾個活口給我，嚐嚐老夫拳頭的滋味！」他真的不知道，出現戰亂時，暫時呈現無法律狀態下，有多少人等著黃安這個活口？



作者提出，中國人在台灣利用台灣的民主自由橫行，若是台灣呈現動亂，法律暫失功能，若再展現霸氣，恐怕會受到嚴厲的制裁。圖／擷自總統府flickr