將逃避罷免的希望寄託在王金平身上或許是打錯算盤，綠營反韓人士不可能理會王金平，藍營的人就算王金平與韓國瑜和解，也很難改變他們罷韓的心意。圖／民報資料照

罷韓在高雄是大事，罷韓與挺韓在高雄已進入巷戰，數度民調都顯現出超過二分之一的高雄市民贊成罷韓，令韓國瑜相當緊張。以前綠營民眾希望韓國瑜自己辭職，可是近日綠營民眾又出現不同的聲音，不希望他辭職，而是要罷免他，對韓國瑜而言，辭職後還是一條龍，可是被罷免了就變成一條蟲，由綠營民眾的心聲，就可看出他們對罷免的成立相當有信心。

九合一選舉，韓國瑜打趴了民進黨，可是2020的總統大選韓國瑜卻自己垮台，可見有太多原來韓國瑜的支持者後來反韓，主要的原因是中國國民黨內部由台灣人所組成的地方派系對韓國瑜相當不滿，因為韓國瑜及韓粉沒有將該黨的大老擺在眼裡，尤其是地方派系的龍頭，王金平就是代表人物。

王金平全力輔選遭韓粉羞辱

從九合一選舉開始，韓粉認定韓國瑜「一人救全黨」，所以中國國民黨政治人物應該巴結韓國瑜，因而態度傲慢，其中最為委屈的就是王金平，為了韓國瑜的選情，王金平出錢出力，更動員民眾參加群眾大會，可是在美濃那一場群眾大會，王金平上台演講時，竟然被韓粉噓下台，韓國瑜並沒有勸阻韓粉的脫序行為，這一筆帳當然算在韓國瑜身上。

韓國瑜就任高雄市長滿一年之後，高雄人提出罷免，而且聲勢浩大，韓粉及部分中國國民黨政治人物積極救韓，只是他們沒有能力影響綠營支持者，因而只能在藍營支持者圈內下功夫，有人想到王金平，因為他受了很大的委屈，若由他出面救韓，或許可以阻止罷免案過關。

今年3月13日，韓國瑜經人居中牽線，帶著李四川等三位副市長到王金平路竹老家為王金平暖壽，這場火鍋宴被外界視為王韓關係破冰的關鍵，日前政壇又傳出，兩人於4月間又在不分區立委林文瑞家餐敘。韓國瑜這次輕車簡從，王金平則是參加了活動後再前往赴會，餐會約進行1個多小時。王金平在會中表示，自己是中國國民黨員，會在適當的時機出面說出適當的言論。

將逃避罷免的希望寄託在王金平身上或許是打錯算盤，綠營反韓人士不可能理會王金平，藍營的人就算王金平與韓國瑜和解，也很難改變他們罷韓的心意，他們之所以想罷韓，並非王金平所唆使，而是對韓國瑜或韓粉感到不滿，不會因為王韓和解而改變心意。

藍營護航徒惹民眾反感

超過二分之一的公高雄民眾贊成罷韓，只是罷免及公投，投票率一向不高，很難超過門檻，尤其是目前面對武漢肺炎的侵襲，對韓國瑜幫助甚大，只是韓國瑜及韓粉一直刺激反韓人士，必定提升投票率。罷韓看板沒幾個人看得到，可是拆看板的消息卻變成新聞焦點。高雄市議會的質詢未必傷得了韓國瑜，可是藍營掌控的市議會離譜的護航反而引起民眾的反感。

武漢肺炎造成投票率低，是上天送給韓國瑜的禮物，可是韓國瑜及韓粉不領情，頻繁製造衝突，刺激投票率是必然的，王金平當然幫不上忙，若是罷韓案過關，就是韓國瑜及韓粉所促成的。