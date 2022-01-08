「溪底蕃薯厚根，平埔番仔厚親」，這句話形容台灣社會其實與平埔原住民因緣很深厚，這句話也真實顛覆：台灣人是漢人後裔的謊言。示意圖／擷自總統府flickr 2021.10.10

「溪底蕃薯厚根，平埔番仔厚親」，這句話形容台灣社會其實與平埔原住民因緣很深厚，這句話也真實顛覆：台灣人是漢人後裔的謊言。

台灣人其實是平埔族後裔，也是南島後裔，從科學證據來看，也確實如此。

研究台灣人血緣的馬偕醫院林媽利教授說：「扣除1949年，大逃亡來台的中國人，台灣閩客兩族91％人口中，85％具有原住民或平埔族血緣」，更簡單說：台灣多數是南島後裔，不是漢人後裔，分辨方法很簡單，台灣家庭中有在室內祭拜地基主，家族裡面肯定是平埔族，「地基主」用語來自菲律賓塔加洛語。

從歷史上看，1683年，鄭王朝向清國投降，清國擔心漢人在台灣據島叛亂，所以實施遣籍還鄉政策，鄭王朝從中國福廣帶來的軍眷，必需全部回中國，沒有工作的漢人，也禁止留在台灣，並實施嚴格海禁，未經政府核准，不可渡台，核准來台者更不可攜眷，根據統計，清國治理初期，漢人只剩七萬人，平埔族三十九萬人，高山族二十萬人，所以原住民是漢人六倍以上，因為海禁嚴格，渡台以偷渡居多，官府核准移墾台灣，也限制男性，俗稱羅漢腳，所以，渡台男子要成親只能找平埔族，而平埔族是母系社會，因此漢人入贅居多，也透過入贅取得土地繼承。

漢人入贅平埔族，成為時尚風氣，平埔親族因此散播，所以「溪底蕃薯厚根，平埔番仔厚親」的話就出現了。

另外，入贅漢人，每年過年前，要大宴平埔親族，大魚大肉，吃好料，所以很傷荷包，因此又出現一句話：「番婆緊牽，三腳鼎歹安」。