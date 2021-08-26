因在武漢疫情早期揭露中共當局隱瞞疫情和抗疫失當而被判處4年監禁的公民記者張展，目前在獄中健康狀況非常糟糕，體重較入獄前已經下降近一半，身高1米75以上的高個子，現在卻不到80斤。

紐約時報8月25日報導，張展的家人和律師透露，去年5月張展被捕後，根本不承認當局認定她的「尋釁滋事罪」，不斷進行絕食抗議。監獄當局使用餵食管強迫給她餵食。由於極度虛弱，張展的面相已有很大的改變，自己無力站起身子。

張展今年37歲，畢業於西南財經大學金融碩士專業。她曾是一名律師，但因參加維權活動被註銷律師執照。

張展的母親說，由於當局拒絕，自張展被抓後她一直無法面對面探望女兒，今年7月31日，張展被送往醫院救治，8月2日，張展的家人獲准與張展通了一次電話。8月11日，張展離開醫院，返回監獄。

紐約時報聯繫了張展所在的上海女子監獄，並得到證實，張展已經回到監獄接受治療，但沒有回答有關張展健康狀況的問題。

近日總部設在美國的人權團體「人道中國」在社交媒體發起了「救張展」全球聯署行動，要求中國當局立即釋放張展。紐約時報引用這個聯署行動的發起人王劍虹的話說，「她實際上很可能會死在監獄」。「這並不是無稽之談，因為我們看到了太多的先例」。

旅居美國的原中共中央黨校教授蔡霞在推特帳戶上轉發了「救張展」聯署行動的帖子時說，「每一個關心張展的朋友，請參加簽名吧。在張展生命危機的時候，讓我們大家一起獻上我們的愛心，讓我們與張展媽媽站在一起。」

張展是最早公開挑戰中共抗疫官宣的公民記者。在她之後進入武漢報導疫情的公民記者還有陳秋實、李澤華、方斌等。這幾人目前的下落尚不清楚。

2019年1月23日武漢封城之後，張展最早進入武漢，發了許多視頻，報導了那裡醫院新冠病毒感染者人滿為患和火葬場堆積大量等候火化的屍體的場景。她還報導了武漢封城造成大量商家關門、蔬菜價格大幅上漲的情況。

今年1月，美國、英國、加拿大，捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、德國、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、斯洛伐克以及斯洛文尼亞等14個國家發表聯合聲明，批評北京限制新聞自由，並敦促中國當局立刻釋放張展和其他因新聞報導而被拘押的人。



營救張展連署信息。圖／擷自王劍虹推特2021.8.10